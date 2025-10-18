En el retorno de Lamine Yamal: Barcelona sufre para ganar en la agonía al aguerrido Girona

El Barcelona tuvo que batallar para ser el líder momentáneo de LaLiga. En una novena jornada marcada por el retorno de Lamine Yamal, quien se perdió la doble fecha FIFA con la Selección de España por una lesión en el pubis, los blaugranas sufrieron de sobremanera para imponerse por 2-1 al aguerrido Girona, en el estadio Olímpico de Montjuic.

Las acciones, desde el inicio, contaron con la participación del joven astro español. Yamal no tardó en causar impacto sobre la cancha, al asociarse con Pedri en la apertura de la cuenta: a los 12′, el extremo encaró por la derecha, tocó hacia el centro con el mediocampista, que la ajustó de manera elegante sobre la portería de Paulo Gazzaniga.

¡COSA DE CRACK! Pedri se asoció con Lamine Yamal, armó una gran jugada y con una definición exquisita marcó el 1-0 del Barcelona vs. Girona.



El trámite auguraba un desarrollo tranquilo para los culés, sobre todo si se tenía en cuenta que el elenco albirrojo llegaba a este partido con apenas seis puntos, ubicándose entre los puestos sotaneros del certamen ibérico. Sin embargo, aquello no terminó ocurriendo, y el Girona sorprendió con el empate. El belga Axel Witsel, con una contorsión tremenda, anotó a los 20′ e instaló las dudas en territorio catalán.

WITSEL ESTÁ LOCOOO!!!

La igualdad golpeó a los blaugranas, que no esperaban sufrir ante un rival de esta envergadura. Por este motivo, tuvieron que extremar recursos para buscar, nuevamente, el gol que les diera la tranquilidad.

Pese a la presencia de Lamine, Marcus Rashford fue el encargado de generar las jugadas más peligrosas. A los 29′, por ejemplo, hizo temblar la portería de los visitantes a través de un furioso tiro libre que se estrelló en el horizontal. A los 70′, en tanto, protagonizó una incursión en el área del Girona que fácilmente pudo pitarse como un penal, ya que el atacante inglés recibió un manotazo en la cara.

Con el pasar del reloj, la incertidumbre comenzó a inundar al plantel del Barcelona. Muestra de aquello fue el descontrol de Hansi Flick al conocer los cuatro minutos de adición que, a su juicio, eran pocos. El árbitro Gil Manzano lo acabó expulsando por la protesta, sanción que dejará al germano sin poder estar en el clásico frente al Real Madrid.

Sin embargo, pese al caos en el banquillo y a los reproches del entrenador teutón, terminó llegando el claro de luz para los culés. En el último minuto del cotejo, Frenkie De Jong mandó un centro rasante el área y, de manera sorpresiva, apareció el defensor Ronald Araújo para desatar el júbilo sobre el cierre.

¡URUGUAYOOO! RONALD ARAÚJO MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DEL BARCELONA ANTE GIRONA.



El tanto del zaguero uruguayo en los descuentos le permite al Barcelona llegar a los 22 puntos y ser líderes transitorios, a la espera de lo que hagan los merengues este domingo ante el Getafe. El 26 de octubre se enfrentan entre ellos, en el estadio Santiago Bernabéu, en una nueva edición del partido más importante de España.