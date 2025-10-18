SUSCRÍBETE
¿Por qué Alexis Sánchez no fue titular en el Sevilla? Matías Almeyda da la alerta por la suplencia del Niño Maravilla

El técnico argentino, uno de los principales apoyos para el Niño Maravilla en el conjunto andaluz, revela por qué no lo utilizó desde la partida frente al Mallorca.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Alexis Sánchez usó sus redes para expresarse. Foto: @SevillaFC.

Alexis Sánchez venía siendo figura en el Sevilla. En los cinco partidos en que había jugado por el equipo andaluz, su calidad se había hecho sentir: dos goles, una asistencia y un despliegue de argumentos futbolísticos propios de una figura internacional, daban cuenta de su vigencia, el factor que más se le cuestionaba a su llegada al club, por sus 36 años de edad.

Sorpresivamente, el chileno no apareció en la titularidad en el partido que el conjunto andaluz terminó perdiendo frente al Mallorca, un resultado que también califica como inesperado.

¿Por qué Alexis Sánchez no fue titular en el Sevilla? Matías Almeyda da la alerta por la suplencia del Niño Maravilla

El tocopillano fue a la banca. Recién salió de ella en los 71′, cuando el técnico transandino intentó introducir un revulsivo en su escuadra, que también incluyó los ingresos de Akor Adams y Januzaj. Sin embargo, a diferencia de las actuaciones que le han generado el reconocimiento de los hinchas y del club sevillista en toda su extensión, esta vez no logró marcar diferencias.

Después del partido, Almeyda explicó los motivos del tardío ingreso del chileno. El entrenador deslizó la reaparición de un fantasma que el ariete parecía haber desterrado: los problemas físicos.

"El cambio de Alexis fue porque ayer tuvo un problemita en un nervio. Entonces, tuvimos que modificar ahí”, detalló el entrenador después del partido, en una explicación que genera cierto grado de inquietud, aunque la participación del Niño Maravilla en la parte final del duelo también da cuenta de que logró superar el inconveniente.

Baja el promedio

La actuación de Sánchez no fue bien evaluada por la prensa española. "Entró con ganas y trató de reactivar el ataque sevillista en plena depresión, pero no logró completar ninguna jugada“, resumió Estadio Deportivo, que lo calificó con un 4.

El Diario de Sevilla también fue categórico. “Aportó poco esta vez”, se limitó a consignar la publicación.

Mientras, El Correo de Andalucía también criticó el accionar de la figura chilena. “No aportó muchas soluciones ante un Mallorca muy cerrado con el marcador a favor. Entró con un Sevilla con muy pocas ideas con balón ante un conjunto bermellón replegado y cómodo tras remontar", sintetizó.

