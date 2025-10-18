El Mallorca da la sorpresa y le remonta a domicilio al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

El Sevilla sufrió una dolorosa derrota a domicilio. Ganaba por la mínima, pero el Mallorca se impuso por 3-1 en el Sánchez-Pizjuán. Gabriel Suazo fue titular y jugó todo el partido, mientras que Alexis Sánchez ingresó en el 71′.

El inicio del encuentro estuvo marcado por la lesión de César Azpilicueta. El experimentado defensor sufrió problemas físicos y debió abandonar el encuentro a los 3 minutos. Recibió el balón, intentó conducir ante la presión de un rival y sintió un pinchazo en el cuádriceps. Fue reemplazado rápidamente.

Pese a ese contratiempo, el Sevilla no tuvo problemas para asumir el protagonismo del partido. Se adueñó de la posesión e intentó llevar el ritmo del juego, pero le costó profundizar ante una rocosa defensa de los visitantes.

Sin embargo, los andaluces marcaron en su primera ocasión. Centro de José Ángel Carmona que Maffeo intentó despejar de cabeza, pero no logró golpear la pelota. Grosero error del lateral que permitió que Rubén Vargas (16′) controlara y definiera.

El plan del Mallorca se estropeó. El equipo bermellón tuvo que cambiar su disposición táctica y tuvo que salir en busca de algún descuento, soltando sus dos líneas de cuatro, que estaban únicamente programadas para defender. Esto tampoco tuvo mucho éxito en un equipo al que le cuesta proponer. La visita dependió de lo que inventara el habilidoso Jan Virgili, una de las figuras de España en el Mundial Sub 20.

El Sevilla no sufrió, pero tampoco generó más ocasiones en un primer tiempo con poco que destacar. El complemento siguió con la misma tónica: un conjunto andaluz más protagonista, aunque sin tanta profundidad, y un elenco visitante que generó poco y nada.

Dura remontada

El partido se plagó de imprecisiones. No obstante, en casi su única aproximación, los bermellones igualaron las acciones. Suazo perdió la pelota en la salida, Virgili habilitó a Vedat Muriqi (67’) y el goleador mallorquín empató el partido con un potente zurdazo.

El encuentro comenzó a pedir a Alexis Sánchez y Matías Almeyda hizo ingresar al chileno en el 71′. El Niño Maravilla saltó al campo junto a Akor Adams y Januzaj, en una serie de cambios ofensivos que buscaron darle un remezón al encuentro.

El tocopillano no se alcanzó a acomodar en el campo y el Mallorca volvió a anotar para el desconcierto del Sánchez-Pizjuán. Recuperaron en mitad de la cancha e iniciaron un rápido contragolpe. Mojica desbordó por la izquierda y centró hacia el área chica, donde arremetió Mateo Joseph (72′).

Cinco minutos después, el delantero anotaría su doblete y el tercero para la visita. La pelota quedó boteando tras un mal despeje de Marcao y le ganó el duelo a un endeble Suazo para definir tranquilamente. Fue una ráfaga que golpeó al Sevilla.

Los locales no tuvieron respuesta y sufrieron una dolorosa caída. Tenían la oportunidad de meterse en zona de Champions League, pero quedaron fuera de puestos de clasificación a cualquier copa europea. Los andaluces son séptimos, con 13 unidades. En tanto, el Mallorca ganó de visita por primera vez en lo que va de LaLiga. Salió del descenso y escaló a la decimosexta ubicación, con ocho puntos.