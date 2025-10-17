SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El emotivo retorno de Davor Suker a Chile: “Cuando muera, una de las imágenes que pasarán por mi cabeza será este lugar”

El exdelantero, campeón con Yugoslavia del Mundial Sub de 1987, vuelve a Santiago para presenciar la final de la actual cita planetaria. A días de la definición entre Argentina y Marruecos, el histórico ariete atiende a El Deportivo para recordar su paso por el país.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El emotivo retorno de Davor Suker a Chile: “Cuando muera, una de las imágenes que pasarán por mi cabeza será este lugar”.

“Chi chi chi, le le le, viva Chile”, dice Davor Suker con una sonrisa amplia y los zapatos hundidos en el césped del Estadio Nacional. Han pasado 38 años desde el Mundial Sub 20 de 1987 que lo vio levantar una copa junto a Yugoslavia y al técnico Mirko Jozic, el mismo que más tarde sería campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo. El exgoleador, figura en Real Madrid, Arsenal y Sevilla, ha vuelto al lugar donde todo empezó. En plena cancha del principal reducto deportivo, atiende a los medios de prensa en un evento organizado por la FIFA, donde reflexiona en torno a los desafíos del fútbol a nivel local y global. Este domingo estará presente en la definición entre Argentina y Marruecos.

“Cuando llegué al estadio me emocioné un poco. Pasaron casi cuatro décadas, pero recordé cada detalle. El túnel, la grada, las palabras en español que no entendíamos, la gente pidiendo café, que comíamos kiwi en el hotel, la Coca Cola... Teníamos 19 años, era otro mundo. Chile nos cuidó, nos protegió. Ayer mandé fotos del estadio a mis excompañeros y todos estaban felices, todos aman este país”, dijo el exariete en su retorno a Ñuñoa, en un español aprendido en sus años en Sevilla y Madrid, pero marcado por su acento croata.

El motivo de su regreso es la final del Mundial Sub 20, que se jugará en el mismo escenario que en aquella oportunidad. Suker, actual dirigente y expresidente de la federación croata, aterrizó invitado por la FIFA. Pero su retorno fue más que un compromiso institucional. Es una especie de viaje al origen. “Un día, cuando me toque morir, una de las imágenes que pasarán por mi cabeza será este estadio. Aquí ganamos una Copa del Mundo”, comenta.

Los recuerdos

Uno de los primeros temas que aborda el exdelantero en el recinto es su recuerdo de las enseñanzas de Mirko Jozic. “Fue un seleccionador excepcional. Nos unió como grupo y nos enseñó a creer. No era fácil en un torneo largo, lejos de casa, en un continente nuevo. Pero él nos mantuvo juntos, disciplinados, alegres”, revela.

Suker en el césped del Estadio Nacional.

Esa conexión entre Jozic y Chile, que se consolidaría después con Colo Colo campeón de América en 1991, marcó también al propio Suker: “Mirko dejó huella aquí, igual que en nosotros. Su manera de trabajar, su calma, su método. Por eso Chile tiene un lugar tan especial en mi corazón”.

El otrora goleador habla con el entusiasmo de alguien que todavía juega. “Estos torneos son fundamentales. Un chico de 19 años pasa de un estadio con 10 mil personas en su ciudad a jugar con 70 mil acá. Escucha el himno, siente la presión, aprende a competir. Eso te forma para toda la vida”, afirma.

“Estoy seguro de que Lamine Yamal o Franco Mastantuono darían lo que fuera por estar aquí. Esta experiencia no tiene precio. Yo, después de 38 años, aún me emociono al recordar ese título. Son imágenes que me acompañarán toda la vida”, añade.

Los desafíos

Cuando se le pregunta por la ausencia de Chile en tres mundiales consecutivos, Suker no esquiva el diagnóstico. “Hay que trabajar más en las escuelas. Más torneos, más competencias regionales. En Croacia somos tres millones y medio, pero buscamos jugadores en cada rincón, en cada colegio. Hay que pagar bien a los entrenadores, darles herramientas, no solo decir ‘vengan a correr’. El fútbol se enseña, no se improvisa”, comenta.

Su idea del progreso no tiene atajos. “Si pones todo el dinero del mundo hoy, no vas a ganar mañana. Pero en siete u ocho años, sí. El trabajo constante es la única fórmula”, repite. “No hay que mirar cuánto gana un jugador o un entrenador, sino cuántos partidos y torneos organiza la federación. Eso es desarrollo. Chile tiene talento, pero necesita planificación y paciencia”, insiste.

El exdelantero, que fue goleador del Mundial de Francia 98, también se permite una crítica más amplia: el fútbol moderno y su sobrecarga de partidos.

“Hoy los jugadores disputan entre 70 y 80 partidos por año. Ya no hay tiempo para descansar. Todo el mundo quiere más: la televisión, los clubes, las confederaciones. Pero el fútbol no es un trabajo de tres turnos. Necesita pausas, aire. Si seguimos agregando torneos, los jugadores se van a romper”, advierte.

Por eso defiende con fuerza los campeonatos juveniles, incluso cuando los clubes se niegan a ceder jugadores. “Ser campeón del mundo Sub 20 vale más que tres goles en tu liga. Es una experiencia que no tiene precio. Si yo fuera presidente de una federación, iría personalmente a hablar con los clubes para que los dejen venir. Es un mes. Y en ese mes se forman para siempre”, destaca.

El equipo de Yugoslavia que fue campeón del mundo juvenil en 1987.

Durante la charla, Suker se detuvo varias veces a elogiar a Chile. Habló del nuevo aeropuerto, de la comida, de los restaurantes, del orden y la hospitalidad. “Han dado un salto enorme. Es un país hermoso. Mi esposa está recorriendo Valparaíso, Viña del Mar, y está encantada. Me siento como en casa. Latinoamérica es parte de mí, por la fe, por la cultura”, dice.

Pero también deja varias reflexiones: “Sin juveniles, no puede haber selección absoluta. Hay que invertir abajo. Es como la escuela: no puedes ir a la universidad sin pasar por el colegio”.

Como en casa

Cuando recuerda al plantel de Yugoslavia de 1987, Suker sonríe. “Era un equipazo. Pero luego vino la guerra. Cuatro años sin poder jugar. Imagina si Argentina o Francia pasaran por eso, perderían toda una generación. Aun así, Croacia llegó a semifinales en 1998 y volvió a hacerlo dos veces más. Eso se llama trabajo y amor por la camiseta”, indica.

El exdelantero levanta la vista, observa el Nacional vacío. “El fútbol es una casa que se construye desde el sótano. No desde el techo. Muchos quieren tener resultados inmediatos, como pedir una hamburguesa en la comida rápida. Pero esto no es así. Hay que tener paciencia, enseñar, insistir”, reflexiona. Luego, sonríe otra vez. “Gracias a Dios no quise ser entrenador. No dormiría nunca”, bromea, antes de despedirse.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 20YugoslaviaSelección de CroaciaCroaciaMirko JozicChile 1987Chile 2025Davor Suker

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

Años en el mercado y gestión por US$1.000 millones en Chile: las exigencias del regulador para el futuro administrador del FAPP

“Si tanto lo motiva defender a los operadores políticos ...”: republicanos sale a responder la arremetida de Boric

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Latam aprueba la cancelación del 5% de sus acciones

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo
Chile

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

“Si tanto lo motiva defender a los operadores políticos ...”: republicanos sale a responder la arremetida de Boric

Años en el mercado y gestión por US$1.000 millones en Chile: las exigencias del regulador para el futuro administrador del FAPP
Negocios

Años en el mercado y gestión por US$1.000 millones en Chile: las exigencias del regulador para el futuro administrador del FAPP

Latam aprueba la cancelación del 5% de sus acciones

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan aumentos de capital por un total de US$362 millones

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

El Mundial de Ciclismo de Pista de Chile 2025 cumple una exitosa venta de entradas
El Deportivo

El Mundial de Ciclismo de Pista de Chile 2025 cumple una exitosa venta de entradas

El emotivo retorno de Davor Suker a Chile: “Cuando muera, una de las imágenes que pasarán por mi cabeza será este lugar”

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Palmeiras por el Brasileirao

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile
Cultura y entretención

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump
Mundo

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump

A menos de un año de asumir: Las razones del jefe del Comando Sur de EE.UU. para anunciar su abrupto retiro

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca