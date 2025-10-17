Con ministro incluido y 600 hinchas: la locura de Marruecos llega a Chile para la final del Mundial Sub 20 con Argentina

Marruecos dio uno de los grandes batacazos del Mundial Sub 20. El combinado africano eliminó a Francia en las semifinales del certamen que se disputa en Chile y definirá el título ante Argentina, este domingo, a las 20 horas, en el Estadio Nacional.

El logro desató la locura en el país africano, cuyos hinchas se caracterizan por dos condiciones: son de los más apasionados de la región y, paralelamente, de los más conflictivos. Lo concreto es que un considerable número estará este domingo en el recinto de Ñuñoa.

Con un ministro incluido y 600 hinchas: el masivo desembarco de Marruecos en Chile para la final del Mundial Sub 20 ante Argentina

Según confirmó El Deportivo a través del Comité Organizador Local, la FIFA y la embajada marroquí, el desembarco considerará a unos 600 fanáticos. Además, a Santiago arribarán altas autoridades de ese país, encabezadas por el ministro de Educación Nacional, Preescolar y Deportes, Chakib Benmoussa, y el presidente de la Real Federación Marroquí, Fouzi Lekjaa.

En términos prácticos, serán dos los aviones de la aerolínea Royal Air Maroc los que trasladarán a los fanáticos desde Marruecos. Otra aeronave traerá al país a las autoridades. Se estima que serán 13 las personalidades que viajarán, con la ilusión de observar en vivo una hazaña del combinado que dirige Mohamed Ouahbi ante la escuadra que adiestra Diego Placente.

Una celebración marroquí en el Mundial Sub 20 (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Intensas gestiones

Las gestiones han sido intensas. En la dependencia diplomática trabajan a toda prisa en la tramitación de la autorización de los vuelos y en el registro de los viajeros. En el último aspecto, se gestionaban las respectivas visas de ingreso al país para los 600 aficionados y las autoridades. El plazo para concluir el trámite eran las 14 horas de este viernes.

Lo que está garantizado es el cupo para los viajeros en el recinto ñuñoíno, pues, previendo la opción de que se produjera el desplazamiento, se reservaron suficientes localidades para acogerlos en el principal coliseo deportivo de Chile.

La campaña

Marruecos llega a la final del Mundial después de adjudicarse el grupo C de la competición, con seis puntos, superando a México, España y Brasil. El lote era el más imprevisible del certamen. En términos futboleros, era el grupo de la muerte.

En los octavos de final, despacharon a Corea del Sur, al que vencieron por 2-1. En la siguiente ronda, la víctima fue Estados Unidos, al que derrotaron por 3-1. El duelo más angustioso fue la semifinal ante Francia, que terminó igualada 1-1, incluso después del tiempo extra. En la definición por penales, la escuadra africana terminó fraguando la epopeya que este domingo pretende coronar.

El gran rendimiento de Marruecos en el Mundial Sub 20 no es casualidad. A nivel adulto, los magrebíes son cuartos del planeta tras su brillante actuación en Qatar 2022. Mientras que el año pasado, en los Juegos Olímpicos de París, se colgaron la medalla de bronce. Y ahora, en Chile, por primera vez tienen la opción de ser campeones del mundo a nivel de selecciones, gracias a un elaborado plan de estado impulsado por la monarquía marroquí.