El Deportivo

Marruecos derriba a Francia en los penales y accede a la primera final de su historia en el Mundial Sub 20

Ambos equipos repartieron acciones de peligro y, después de 120 minutos con el tiempo suplementario, empataron 1-1. En la definición, los africanos se impusieron por 5-4.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
El penal ejecutado por Zabiri dio en la espalda del portero Olmeta para que Marruecos abriera la cuenta. FOTO: Photosport. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Después de más de 120 minutos de partido, Francia y Marruecos no lograron salir del 1-1. En los penales, la escuadra roja se impuso por 5-4 y confirmó el gran momento que vive el fútbol de ese país.

Los africanos ya habían tomado nota sobre el rendimiento de los galos. Cambiaron el libreto y presionaron desde el inicio, a sabiendas de las debilidades europeas en la salida desde el fondo.

Así, controlaron la pelota, también el juego. A los 12’, Othmane Maamma ensayó una diagonal y sacó un remate que se fue por muy poco sobre la portería. En la jugada siguiente, el francés Mayssam Benama logró colarse en el área marroquí y sacó un derechazo que el golero Yani Benchaouch sacó de urgencia.

Cerca de la media, el equipo revelación del Mundial Sub 20 de Chile volvió a aproximarse. El centro corto de Gessime Yassine llegaba a la cabeza de Ismael Baouf. En medio del salto del marroquí, la mano del francés Andrea le Borgne lo desestabilizó. El DT utilizó la tarjeta verde y el juez uruguayo Gustavo Tejera cobró penal. Yassir Zabiri ejecutó la falta, la pelota dio en un vertical y el rebote dio en la espalda del golero Lisandru Olmeta para el 1-0 de Marruecos, a los 32’.

Benama intentó cambiar la suerte de los franceses, pero el volante de FC Annecy volvió a perder la batalla ante el meta marroquí Benchaouch, quien evitó la caída de su arco.

Pero la ventaja encendió a los africanos que, gracias a su velocidad, complicaron aún más a los dirigidos de Bernard Diomede (campeón como jugador en Francia ’98). A cuatro del final, la gran jugada de Maamma no pudo ser finalizada por Zabiri y tampoco por el capitán Houssam Essadak.

Solo en los descuentos de la primera parte, la escuadra europea intentó reaccionar con un poco más de lucidez. Pero la definición de Illane Touré encontró bien ubicado al meta africano, uno de los mejores del torneo.

Avanza Marruecos

En el tiempo complementario, al menos en el inicio, marcó una leve superioridad de los magrebíes. Pero no lo pudieron traducir en goles. Con la fe intacta, tampoco se apuró. A los 59’, después de una gran acción combinada, el centro del recién ingresado Moustapha Dabo encontró a Lucas Michal en la boca del arco para lograr el 1-1.

Gol que sorprendió a Marruecos y catalizó la actitud de los galos. Solo segundos después del empate, a los 61’, una excelente habilitación de Benama dejó a solo a Michal, quien estuvo muy cerca.

En los descuentos, el remate de Maamma encontró la buena reacción del golero galo Olmeta y el partido se fue al tiempo suplementario. La expulsión del francés Rabby Nzingoula, a los 107’, complicó a su equipo.

Pésima baja para los europeos que trató de capitalizar Maamma, pero su remate se fue por muy poco, a los 113. A los 117’, Michal volvió a tener en sus pies el gol galo, pero su remate dio en un vertical.

En los penales, la escuadra africana de fue mucho más eficiente y se impuso por 5-4 para lograr la primera final de su historia en este tipo de torneos, después de su anterior semifinal en 2005.

