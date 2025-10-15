En vivo: Marruecos se enfrenta a Francia por las semifinales del Mundial Sub 20
Ambas escuadras se ven las caras en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
Minuto a minuto
Marruecos 1-0 Francia
Ya se juega el segundo tiempo entre Marruecos y Francia, por las semifinales del Mundial Sub 20 Chile 2025.
Estadísticas del primer tiempo
¡Final del primer tiempo!
Marruecos derrota a Francia por la cuenta mínima en Valparaíso.
Así fue el gol marroquí
32′ ¡Gol de Marruecos!
Lisandru Olmeta, en contra, abre la cuenta para los africanos ante Francia.
Los elegidos en Francia:
- Lisandru Olmeta
- Gady-Pierre Beyuku
- Justin Bourgault
- Elyaz Zidane
- Ilane Toure
- Noham Kamara
- Mayssam Benama
- Anthony Bermont
- Andrea Le Borgne
- Fodé Sylla
- Lucas Michal
Así está jugando Marruecos:
- Yanis Benchaouch
- Ismael Baouf
- Fouad Zahouani
- Smail Bakhty
- Naim Byar
- Houssam Essadak
- Yassine Khalifi
- Othmane Maamma
- Taha Majni
- Gessime Yassine
- Mohamed Zabiri
El partido se juega en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Cabe destacar que el ganador, se medirá ante el vencedor de la semifinal entre Argentina y Colombia, mientras que el que pierda deberá jugar el sábado el encuentro por el tercer lugar.
¡Arranca el partido!
Marruecos se enfrenta a Francia, por las semifinales del Mundial Sub 20 Chile 2025.
