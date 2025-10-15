SUSCRÍBETE
EN VIVO

En vivo: Marruecos se enfrenta a Francia por las semifinales del Mundial Sub 20

Ambas escuadras se ven las caras en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Foto: Sebastián Cisternas/Photosport SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Minuto a minuto

Marruecos 1-0 Francia

Ya se juega el segundo tiempo entre Marruecos y Francia, por las semifinales del Mundial Sub 20 Chile 2025.

Estadísticas del primer tiempo

¡Final del primer tiempo!

Marruecos derrota a Francia por la cuenta mínima en Valparaíso.

Así fue el gol marroquí

32′ ¡Gol de Marruecos!

Lisandru Olmeta, en contra, abre la cuenta para los africanos ante Francia.

Los elegidos en Francia:

  • Lisandru Olmeta
  • Gady-Pierre Beyuku
  • Justin Bourgault
  • Elyaz Zidane
  • Ilane Toure
  • Noham Kamara
  • Mayssam Benama
  • Anthony Bermont
  • Andrea Le Borgne
  • Fodé Sylla
  • Lucas Michal

Así está jugando Marruecos:

  • Yanis Benchaouch
  • Ismael Baouf
  • Fouad Zahouani
  • Smail Bakhty
  • Naim Byar
  • Houssam Essadak
  • Yassine Khalifi
  • Othmane Maamma
  • Taha Majni
  • Gessime Yassine
  • Mohamed Zabiri

El partido se juega en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Cabe destacar que el ganador, se medirá ante el vencedor de la semifinal entre Argentina y Colombia, mientras que el que pierda deberá jugar el sábado el encuentro por el tercer lugar.

¡Arranca el partido!

Marruecos se enfrenta a Francia, por las semifinales del Mundial Sub 20 Chile 2025.

Aseguran que Trump habría autorizado operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Maduro

La autocrítica de Jeannette Jara sobre el progresismo: “El principal problema es la desconexión con la ciudadanía”

Valencia insiste en que “hay distintas hipótesis” en caso Chuñil y dice que responderá sobre cambio de fiscal esta semana

América Móvil (ClaroVTR) reafirma interés por activos de Telefónica en Chile y destaca su “buen momento” en el país

Alcalde de La Florida firmará decreto municipal para iniciar segunda fase de desalojo de la toma Dignidad

Cordero respalda dichos de Boric sobre crimen de Ronald Ojeda y tesis sobre Venezuela: “No hay otro móvil posible”

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

La autocrítica de Jeannette Jara sobre el progresismo: “El principal problema es la desconexión con la ciudadanía”

Valencia insiste en que “hay distintas hipótesis” en caso Chuñil y dice que responderá sobre cambio de fiscal esta semana

EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras

Holding de Avianca, Gol y Wamos quiere debutar en la bolsa de Estados Unidos

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

El complejo traspié que sufrió en el Senado la indicación que prohíbe la multipropiedad absoluta de los clubes

En vivo: Marruecos se enfrenta a Francia por las semifinales del Mundial Sub 20

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo

Las dudas sobre la fase 2 del acuerdo de alto el fuego: desmilitarización de Hamas y salida del Ejército israelí de Gaza

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo