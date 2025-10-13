SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Francia termina sufriendo para batir a Noruega y es el último semifinalista del Mundial Sub 20

En Valparaíso, el seleccionado galo derrotó 2-1 a los nórdicos para entrar en la ronda de los cuatro mejores. En los primeros 45 minutos, fue casi un monólogo. Sin embargo, en el epílogo, el descuento noruego puso incertidumbre. Les Bleus van en semis contra Marruecos.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Francia derrotó a Noruega y es el último semifinalista del Mundial Sub 20. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

El Mundial Sub 20 completó a su póker de semifinalistas. El último en acceder a la instancia de los cuatro mejores fue Francia. Los galos fueron más contundentes que Noruega, en la cancha híbrida del estadio Elías Figueroa de Valparaíso, y se quedaron con la clasificación con un triunfo de 2-1. Terminaron sufriendo, pero pasaron.

Ambos elencos avanzaron a cuartos con más de alguna dificultad. Incluso, rayando en la injusticia. Pero en el fútbol mandan los goles y no los merecimientos. Les Bleus llegaron tras vencer agónicamente a Japón, con un penal, cuando los nipones habían hecho todos los méritos. Un panorama similar ocurrió en Talca con el triunfo nórdico sobre Paraguay. La Albirroja no dio con el arco, mientras que los europeos aprovecharon la que tuvieron.

El primer tiempo brindó a una Francia muy superior al rival. Posicionándose en campo contrario desde el inicio, acorraló a Noruega, que no evidenciaba maneras de reaccionar. El entrenador galo Bernard Diomède, campeón del mundo en 1998, optó por sacar de la titularidad a Lucas Michal, uno de los más destacados valores del equipo a lo largo del torneo.

No estaba Michal, pero sí Saïmon Bouabré. Mediocampista de 19 años, que milita en el Neom de Arabia Saudita, se vistió de goleador para encaminar el triunfo francés. En los 18 minutos, abrió el marcador tras un pase filtrado de Noham Kamara, definiendo ante el achique del portero Fauskanger.

Era un monólogo en Valparaíso. En los 37′, Francia logró estirar la ventaja con una nueva aparición de Bouabré, quien sacó una volea de derecha tras un pivoteo de Andrea Le Borgne. Los primeros 45′ fueron de lo mejor de los galos en el Mundial de Chile, muy distinto a lo escuálido de su repertorio contra Japón en octavos. Solo en el primer periodo, el cuadro francés remató seis veces a portería (acertó dos), contra cero de los noruegos.

Para el complemento, era más bien una obligación que los nórdicos salieran a buscar más adelante, para esbozar una reacción. En efecto, sucedió. El reordenamiento del equipo de Bjorn Johansen agrupó a más gente en territorio rival, ante una postura francesa más conservadora. Sin embargo, Noruega no tenía el poder de fuego de su rival. Francia se cerraba y apostó por la salida rápida para contraatacar.

El fútbol tiene cosas inexplicables. Cuando Noruega no tenía por dónde disputarle el partido a su contrincante, encontró un descuento que alimentó de una inesperada incertidumbre los últimos minutos. En los 83′, un cabezazo del central Rasmus Holten, en posición de 9, colocó el 2-1. A puros centros, los nórdicos acecharon. Pero no les alcanzó.

Los franceses tendrán ahora un obstáculo tanto o más complicado: Marruecos. Los africanos dejaron en el camino a Estados Unidos, en Rancagua. Será una especie de reedición de la semifinal de Qatar 2022, cuando se impuso la escuadra de Didier Deschamps. El choque entre marroquíes y galos se jugará este miércoles, a las 17.00 horas, en Valparaíso.

Lee también:

Más sobre:FútbolMundial Sub 20Francia Sub 20Noruega Sub 20MarruecosNoruega vs Francia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump advierte a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no pone fin a la guerra

Cadem: 52% cree que volverían las manifestaciones violentas si gana un candidato de oposición

Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta y sube a 28% seguida por Kast con 23%

Cita con el Papa León XIV y visita a tumba de Francisco: el itinerario de Boric para este lunes en su visita a Italia

Israel y Hamas alistan canje de rehenes y prisioneros este lunes mientras líderes se reúnen en Egipto para discutir el futuro de Gaza

Sin encuentro con Meloni: Boric inicia gira a Italia para concretar cita con el Papa León XIV

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

4.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Cadem: 52% cree que volverían las manifestaciones violentas si gana un candidato de oposición
Chile

Cadem: 52% cree que volverían las manifestaciones violentas si gana un candidato de oposición

Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta y sube a 28% seguida por Kast con 23%

Cita con el Papa León XIV y visita a tumba de Francisco: el itinerario de Boric para este lunes en su visita a Italia

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”
Negocios

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé
Tendencias

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Francia termina sufriendo para batir a Noruega y es el último semifinalista del Mundial Sub 20
El Deportivo

Francia termina sufriendo para batir a Noruega y es el último semifinalista del Mundial Sub 20

Un oportunista Iván Morales aprovecha el regalo de River Plate y le da una histórica victoria a Sarmiento

Revive la victoria de Francia sobre Noruega y su clasificación a las semifinales del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Trump advierte a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no pone fin a la guerra
Mundo

Trump advierte a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no pone fin a la guerra

Israel y Hamas alistan canje de rehenes y prisioneros este lunes mientras líderes se reúnen en Egipto para discutir el futuro de Gaza

Le Pen anuncia moción de censura contra el nuevo gobierno francés y exige a Macron disolver la Asamblea Nacional

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen