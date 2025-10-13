Francia termina sufriendo para batir a Noruega y es el último semifinalista del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 completó a su póker de semifinalistas. El último en acceder a la instancia de los cuatro mejores fue Francia. Los galos fueron más contundentes que Noruega, en la cancha híbrida del estadio Elías Figueroa de Valparaíso, y se quedaron con la clasificación con un triunfo de 2-1. Terminaron sufriendo, pero pasaron.

Ambos elencos avanzaron a cuartos con más de alguna dificultad. Incluso, rayando en la injusticia. Pero en el fútbol mandan los goles y no los merecimientos. Les Bleus llegaron tras vencer agónicamente a Japón, con un penal, cuando los nipones habían hecho todos los méritos. Un panorama similar ocurrió en Talca con el triunfo nórdico sobre Paraguay. La Albirroja no dio con el arco, mientras que los europeos aprovecharon la que tuvieron.

El primer tiempo brindó a una Francia muy superior al rival. Posicionándose en campo contrario desde el inicio, acorraló a Noruega, que no evidenciaba maneras de reaccionar. El entrenador galo Bernard Diomède, campeón del mundo en 1998, optó por sacar de la titularidad a Lucas Michal, uno de los más destacados valores del equipo a lo largo del torneo.

No estaba Michal, pero sí Saïmon Bouabré. Mediocampista de 19 años, que milita en el Neom de Arabia Saudita, se vistió de goleador para encaminar el triunfo francés. En los 18 minutos, abrió el marcador tras un pase filtrado de Noham Kamara, definiendo ante el achique del portero Fauskanger.

Era un monólogo en Valparaíso. En los 37′, Francia logró estirar la ventaja con una nueva aparición de Bouabré, quien sacó una volea de derecha tras un pivoteo de Andrea Le Borgne. Los primeros 45′ fueron de lo mejor de los galos en el Mundial de Chile, muy distinto a lo escuálido de su repertorio contra Japón en octavos. Solo en el primer periodo, el cuadro francés remató seis veces a portería (acertó dos), contra cero de los noruegos.

Para el complemento, era más bien una obligación que los nórdicos salieran a buscar más adelante, para esbozar una reacción. En efecto, sucedió. El reordenamiento del equipo de Bjorn Johansen agrupó a más gente en territorio rival, ante una postura francesa más conservadora. Sin embargo, Noruega no tenía el poder de fuego de su rival. Francia se cerraba y apostó por la salida rápida para contraatacar.

El fútbol tiene cosas inexplicables. Cuando Noruega no tenía por dónde disputarle el partido a su contrincante, encontró un descuento que alimentó de una inesperada incertidumbre los últimos minutos. En los 83′, un cabezazo del central Rasmus Holten, en posición de 9, colocó el 2-1. A puros centros, los nórdicos acecharon. Pero no les alcanzó.

Los franceses tendrán ahora un obstáculo tanto o más complicado: Marruecos. Los africanos dejaron en el camino a Estados Unidos, en Rancagua. Será una especie de reedición de la semifinal de Qatar 2022, cuando se impuso la escuadra de Didier Deschamps. El choque entre marroquíes y galos se jugará este miércoles, a las 17.00 horas, en Valparaíso.