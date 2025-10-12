SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
EN VIVO

En vivo: Noruega y Francia definen al último semifinalista del Mundial Sub 20

Ambas selecciones cierran los cuartos de final de la competencia en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Foto: Photosport. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Minuto a minuto

Noruega 0-2 Francia

Actualiza el relato

Termina el primer tiempo

45+5′. Finaliza el primer lapso. Francia está venciendo cómodamente a Noruega y clasificando a las semifinales del Mundial Sub 20.

Tiempo añadido

45′. Se añaden cuatro minutos más.

Gol de Francia

38′. Gran pivoteo para Saimon Bouabré, que saca una ajustada volea para estirar la ventaja. Doblete para el ‘9′ galo.

24′. Peligroso cabezazo de Rosten tras un centro de Granaas, que ha sido de lo poco destacable en el cuadro escandinavo.

Gol de Francia

Saimon Bouabré adelanta merecidamente al conjunto galo.

10′. Dominio claro de Francia, que hegemoniza la posesión y empuja a Noruega sobre su propio arco.

Inicia el partido

1′. Ya se juega en el Elías Figueroa Brander. Noruega y Francia definen al último semifinalista del Mundial de Clubes.

Saltan los equipos a la cancha

Suenan los himnos en Valparaíso.

La oncena de Francia:

Francia alineará con: Lisandru Olmeta en portería; Andréa Paul Leborgne, Noham Kamara y Elyaz Zidane en defensa; Gady Beyuku, Ilan Touré, Mayssam Benama y Justin Bourgault en mediocampo; Anthony Bermont más adelantado; Djylian N’Guessan y Saimon Bouabré en ofensiva.

El equipo de Noruega:

Por la otra llave se medirán Colombia y Argentina, que este sábado vencieron a España y México, respectivamente.

El vencedor se enfrentará a Marruecos, que más temprano se impuso por 3-1 sobre Estados Unidos, en El Teniente de Rancagua.

Inicia la transmisión

Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el partido entre Noruega y Francia, que definen al último semifinalista del Mundial Sub 20.

Más sobre:Minuto a minuto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta y sube a 28% seguida por Kast con 23%

Cita con el Papa León XIV y visita a tumba de Francisco: el itinerario de Boric para este lunes en su visita a Italia

Israel y Hamas alistan canje de rehenes y prisioneros este lunes mientras líderes se reúnen en Egipto para discutir el futuro de Gaza

Sin encuentro con Meloni: Boric inicia gira a Italia para concretar cita con el Papa León XIV

Le Pen anuncia moción de censura contra el nuevo gobierno francés y exige a Macron disolver la Asamblea Nacional

“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” en Santiago terminó con cuatro detenidos y algunos desórdenes

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

4.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta y sube a 28% seguida por Kast con 23%
Chile

Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta y sube a 28% seguida por Kast con 23%

Cita con el Papa León XIV y visita a tumba de Francisco: el itinerario de Boric para este lunes en su visita a Italia

Sin encuentro con Meloni: Boric inicia gira a Italia para concretar cita con el Papa León XIV

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”
Negocios

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé
Tendencias

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

En vivo: Noruega y Francia definen al último semifinalista del Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: Noruega y Francia definen al último semifinalista del Mundial Sub 20

Festejo africano en Rancagua: Marruecos deja en el camino a Estados Unidos y se mete en semifinales del Mundial Sub 20

El quinto representante africano en el Mundial: Ghana se impone con holgura en su grupo y clasifica a Norteamérica 2026

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Israel y Hamas alistan canje de rehenes y prisioneros este lunes mientras líderes se reúnen en Egipto para discutir el futuro de Gaza
Mundo

Israel y Hamas alistan canje de rehenes y prisioneros este lunes mientras líderes se reúnen en Egipto para discutir el futuro de Gaza

Le Pen anuncia moción de censura contra el nuevo gobierno francés y exige a Macron disolver la Asamblea Nacional

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen