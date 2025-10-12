En vivo: Noruega y Francia definen al último semifinalista del Mundial Sub 20
Ambas selecciones cierran los cuartos de final de la competencia en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
Minuto a minuto
Noruega 0-2 Francia
Termina el primer tiempo
45+5′. Finaliza el primer lapso. Francia está venciendo cómodamente a Noruega y clasificando a las semifinales del Mundial Sub 20.
Tiempo añadido
45′. Se añaden cuatro minutos más.
Gol de Francia
38′. Gran pivoteo para Saimon Bouabré, que saca una ajustada volea para estirar la ventaja. Doblete para el ‘9′ galo.
24′. Peligroso cabezazo de Rosten tras un centro de Granaas, que ha sido de lo poco destacable en el cuadro escandinavo.
Gol de Francia
Saimon Bouabré adelanta merecidamente al conjunto galo.
10′. Dominio claro de Francia, que hegemoniza la posesión y empuja a Noruega sobre su propio arco.
Inicia el partido
1′. Ya se juega en el Elías Figueroa Brander. Noruega y Francia definen al último semifinalista del Mundial de Clubes.
Saltan los equipos a la cancha
Suenan los himnos en Valparaíso.
La oncena de Francia:
Francia alineará con: Lisandru Olmeta en portería; Andréa Paul Leborgne, Noham Kamara y Elyaz Zidane en defensa; Gady Beyuku, Ilan Touré, Mayssam Benama y Justin Bourgault en mediocampo; Anthony Bermont más adelantado; Djylian N’Guessan y Saimon Bouabré en ofensiva.
El equipo de Noruega:
El vencedor se enfrentará a Marruecos, que más temprano se impuso por 3-1 sobre Estados Unidos, en El Teniente de Rancagua.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el partido entre Noruega y Francia, que definen al último semifinalista del Mundial Sub 20.
Lo Último
Lo más leído
⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 mesesPlan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.