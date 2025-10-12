El candidato sigue firme: Argentina borra a México y asegura un finalista sudamericano en el Mundial Sub 20

Perfectamente podía considerarse como una final anticipada. México y Argentina, dos de los cuadros que han practicado mejor fútbol en el Mundial Sub 20, se enfrentaron en el Estadio Nacional por un lugar en las semifinales. Haciendo un partido más trabajado que lírico, la Albiceleste pasó un duro escollo, venció por 2-0 y alimenta el sueño del título juvenil.

Tanto aztecas como transandinos llegaron de manera invicta a cuartos de final. Mientras el Tri sacó del camino a Chile, con una goleada en Valparaíso, la Albiceleste hizo lo propio contra Nigeria. Un choque de candidatos, que tenía un pronóstico reservado en la previa.

Una característica que ha tenido el cuadro de Diego Placente en el torneo es que ha logrado convertir en el arranque de los partidos. Acá no fue la excepción. En una ráfaga, Argentina sacó ventaja y México sufrió por dos, porque debió lamentar la lesión de Alexei Domínguez, uno de sus mejores valores, y luego llegó el 1-0 de Maher Carrizo. En los 9′, el futbolista de Vélez anotó luego de un rechazo del portero Ochoa.

Los albicelestes supieron aprovechar la desconcentración de los mexicanos, que momentáneamente quedaron con 10 ante la salida de Domínguez.

No fue un partido particularmente vistoso. Fue más bien áspero, cortado, sobre todo en la primera mitad. El planteo de Placente fue para pelear el encuentro, cerrándose en el fondo metiendo línea de cinco en el retroceso y saliendo en velocidad en la contra. Ese pragmatismo le permitía encerrar a México y no darle espacio a los más talentosos del rival. Gilberto Mora, la perla de 16 años, apareció poco en Ñuñoa.

Argentina tiene el cartel de favorito no solo porque tiene grandes individualidades y porque su trabajo defensivo es efectivo. También porque logra pegar en los momentos precisos. En el complemento, anotó el 2-0 y pareció ser un golpe de nocaut. En los 56′, Mateo Silvetti, quien reemplazó al goleador Alejo Sarco, aprovechó un espacio en la zaga azteca y sacó un remate cruzado para convertir.

Cualquier atisbo de respuesta de los mexicanos fue estéril porque no acertó con el arco. En el epílogo, subió la temperatura. México acabó con 9 futbolistas, por las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez.

Con la clasificación argentina, el Mundial Sub 20 asegura un finalista de Sudamérica. Porque los transandinos tendrán que enfrentarse a Colombia, que despachó a España en el primer turno de la jornada. Este choque será el miércoles 15, en el Estadio Nacional.