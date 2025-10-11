Colombia da el golpe ante España en un partidazo y es el primer clasificado a semifinales del Mundial Sub 20

Futbol, Espana vs Colombia. Mundial sub 20, Chile 2025. El jugador de Colombia Neyser Villarreal, centro, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Espana durante un partido de cuartos de final del mundial sub 20 disputado en el estadio Fiscal de Talca, Chile. 11/10/2025 Eduardo Fortes/Photosport Football, Spain vs Colombia. U-20 World Cup Championship. Colombian’s player Neyser Villarreal, center, celebrates with teammates after scoring against Spain during a round of 8 match of the U-20 World Cup at the Fiscal stadium in Talca, Chile. 11/10/2025 Eduardo Fortes/Photosport

Colombia escribe su propia historia. En un verdadero partidazo en el Fiscal de Talca, el cuadro cafetero superó a España, por 3-2, y se metió entre los cuatro mejores del Mundial Sub 20.

Fue un encuentro de ida y vuelta entre dos equipos que les gusta proponer, aunque con matices. Ambas escuadras tuvieron la intención de jugar y hacer su fútbol.

Sin embargo, los europeos fueron quienes se terminaron por quedar con una marcada posesión. Colombia, por primera vez en el certamen, no fue protagonista con la pelota. Eso sí, tampoco se sintieron incómodos.

El elenco cafetero fue más compacto e intentó hacer daño mediante ataques directos. La Furia Roja, en tanto, tuvo posesiones más largas, pero también profundidad. Los dos elencos generaron a través de sus veloces y punzantes extremos. Jan Virgili y Pablo García brillaron en la vereda española, mientras que Óscar Pérea fue factor por el lado colombiano.

Los hispanos tuvieron más ocasiones, aunque sin necesariamente ser tan claras. Los cafeteros, en tanto, estuvieron erráticos a la hora de dar un último pase que pudiese generar alguna oportunidad concreta. En la media hora, España pidió un penal, pero el árbitro descartó la pena máxima al considerar que no era una mano punible.

Entre los cuatro mejores

Sobre el cierre, Colombia se hizo con la posesión y empujó a España en su propia área. Así llegó la apertura de la cuenta en el 38′. Gran jugada por la derecha entre Perea y Jordan Barrera, que estaba jugando un gran partido y poco después tuvo que ser sustituido por lesión. El volante desbordó y habilitó a Néiser Villarreal, que tendría una jornada de ensueño.

Los cafeteros no sintieron la ausencia de su enlace y siguieron con el envión ante un elenco español descolocado, que terminó el primer tiempo pasándolo mal.

España salió del letargo en el complemento y volvió a hegemonizar la posesión. Fue un trámite similar al de gran parte del lapso inicial, con una selección colombiana replegada y buscando generar con transiciones rápidas.

En el 56′ llegó el empate, siendo el primer gol que sufrió Colombia que no fue desde el punto penal en todo el torneo. El cuadro cafetero quedó mal parado, retrocediendo. Desborde por la derecha y centro para Rayane Belaid.

El volante sería protagonista tres minutos después al habilitar a Virgili, que ingresó al área y quedó mano a mano para sellar el segundo. Una ráfaga española que azotó a Colombia.

Sin embargo, reaccionó rápido tras mover la pizarra. En el 64′, un preciso pase de Jhon Rentería dejó solo a Villarreal, que definió de gran manera e igualó las acciones. Partidazo en Talca.

En el 73′, Julián Bazán quedó mano a mano, pero definió al cuerpo. En el rebote tampoco pudieron marcar, en lo que fue una chance inmejorable para Colombia. Como respuesta, Pablo García tampoco pudo ganarle el duelo a Jordan García, que realizó un verdadero tapadón (78′). El partido estaba para cualquiera.

El partido tuvo un cierre de infarto, con un golazo del goleador colombiano. Villarreal (89′) marcó su triplete y su quinto tanto en el torneo, metiendo a su país entre los cuatro mejores del torneo. Eso sí, el ariete no podrá estar en las semifinales por acumulación de tarjetas amarillas. En los descuentos, se señaló penal por una infracción sobre Belaid, pero tras revisión, el árbitro se percató de que era fuera del área.

Ahora, Colombia no solo buscará el boleto a la final, sino que está a un triunfo de superar su mejor actuación en un Mundial Sub 20. La selección cafetera obtuvo el tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos 2003.