El Deportivo

Iker Bravo, figura de España Sub 20: “Alexis Sánchez es una leyenda que sigue jugando; aprendí mucho con él”

El español, figura en el Mundial Sub 20, repasa su experiencia en el país y su vínculo con el Niño Maravilla.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Iker Bravo, figura de España Sub 20 y el Udinese: “Alexis es una leyenda que sigue jugando, aprendí mucho con él”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Iker Bravo (20 años) ha sido uno de los nombres que ánima el Mundial Sub 20 que se juega en Chile. Forjado en La Masía, la cantera del Barcelona, ingresó al club con apenas cinco años y pasó más de una década allí hasta que decidió cambiar de rumbo: en 2021 fichó por el Bayer Leverkusen, donde debutó en la Bundesliga con solo 16 años, convirtiéndose en el futbolista más joven en jugar en la historia del club. Ahí fue compañero de Charles Aránguiz.

Su paso por Alemania fue breve, pero suficiente para llamar la atención. Tuvo una estadía en el Real Madrid Castilla y hoy milita en el Udinese, en Italia, donde tuvo la oportunidad de compartir vestuario con Alexis Sánchez, a quien considera una referencia.

Tras la victoria de España sobre Ucrania, el atacante habla con El Deportivo sobre su experiencia en el país, el nivel de la competencia y las figuras con las que ha coincidido en su joven carrera. Con experiencia en tres grandes ligas antes de cumplir 21 años, Bravo es uno de los nombres llamados a marcar el futuro del fútbol español. En Chile, su protagonismo y personalidad no pasa desapercibido. Se muestra seguro y a ratos provocativo en sus declaraciones.

¿Qué le ha parecido la competencia en el Mundial Sub 20, su estadía en el país?

Me ha gustado mucho Chile, el país. Santiago como ciudad también me gusta mucho. Nos tocó estar en Valparaíso y, la verdad, es muy bonito. Ahora, en los cuartos de final, vamos a Talca y veremos cómo va. Pero, la verdad, hasta ahora todo ha estado bien.

Iker Bravo, capitán y figura de España en el Mundial Sub 20. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Usted fue compañero de Alexis Sánchez en Udinese, quien se fue y hoy está en Sevilla. ¿Le sorprende el nivel que ha mostrado en el inicio de LaLiga?

Alexis es una leyenda. Si bien es cierto que aún sigue jugando, ya es una leyenda. He aprendido mucho de él durante el año en que estuvimos juntos en Udinese.

También le tocó compartir y competir con Damián Pizarro, que ahora partió a Le Havre, donde le ha costado la adaptación, algo que ya le había ocurrido en Italia...

Damián es un diamante en bruto que se tiene que pulir, pero por sus características es un diamante. Puede dar mucho.

Su selección está en cuartos de final, ¿están conformes con la campaña?

Es lo que buscábamos, ir paso a paso. Pero la verdad es que me ha molestado mucho la actitud del árbitro en la llave contra Ucrania. Se pide fair play a los jugadores, pero tiene que venir de parte de ellos. Me sacó amarilla solo por decirle que debía ser respetuoso con nosotros. Su actitud me pareció lamentable. Ahora no puedo decir mucho más, porque al final nos ponen sanciones a nosotros.

¿Qué le han parecido los estadios, el marco de público?

Me hubiera gustado jugar contra Chile. Era muy motivante a estadio lleno. Uno se enciende más con esa presión.

