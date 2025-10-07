SUSCRÍBETE
El Deportivo

Histórico exentrenador de Udinese pone a Alexis Sánchez en su once ideal de la escuadra friulana

Francesco Guidolin cumplió 70 años. El último técnico que tuvo el tocopillano en su primer ciclo bianconero no olvida al jugador que dejó al equipo en el cuarto puesto antes de marcharse a Barcelona de España.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Francesco Guidolin puso a Alexis Sánchez en el once ideal de Udinese.

El técnico italiano Francesco Guidolin dejó una huella imborrable para los hinchas de Udinese. El adiestrador dirigió al equipo entre 2010 y 2014, periodo en el que el club friulano consiguió los mejores resultados de su historia.

El septuagésimo cumpleaños del DT fue celebrado por todo lo alto en Il Friuli, después de que el profesional llevara al equipo al cuarto puesto en la temporada 2010-’11 y, en el torneo siguiente, remató tercero, la mejor ubicación de su historia.

“Querido Francesco, junto a usted, y gracias a usted, hemos escrito páginas memorables en la historia de nuestro Udinese. Ha interpretado a la perfección la filosofía de nuestro club y ha captado el espíritu de lucha y trabajo que nos distingue a los friulanos”, fue el homenaje de Gianpaolo Pozzo, propietario de la sociedad.

Asimismo, el empresario agregó que “hemos compartido tantas alegrías, emociones intensas y noches que nos hicieron soñar: por ello, todos le estaremos eternamente agradecidos. ¡Feliz cumpleaños, señor! Udine y el Udinese siempre serán su hogar”.

Antonio di Natale, delantero y goleador de esa generación friulana, reconoce en Guidolin a uno de los técnicos más importantes en su carrera. De esa manera se lo hizo ver al profesional.

“Trabajamos juntos de forma excepcional. Creo que esos años con él fueron los mejores que ha tenido el Udinese: para el club, para él como entrenador, para nosotros los jugadores y para la afición. Nos divertimos muchísimo y los recuerdos son imborrables. Señor, cumplir 70 años es un gran logro. Sigue en plena forma. Le deseo todo lo mejor. Le deseamos lo mejor de parte de su capitán”, argumentó Totò.

El recuerdo del Dilla

Lo cierto es que Guidolin tuvo un papel fundamental en la evolución del juego de Alexis Sánchez, a quien conoció cuando el atacante tenía 21 años. El europeo le dio la confianza suficiente para reencauzar su carrera.

Es más, cuando su partida a Barcelona peligraba fue el propio DT quien abrió la puerta a una posible salida, tal como reconoció a El Deportivo el primer semestre de 2011, días antes de que se cerrara el fichaje.

“A Alexis Sánchez no le vamos a cortar la posibilidad de marcharse. Es un jugador importante para nosotros, pero entendemos que esto es muy importante para su carrera”, explicó el italiano en su momento.

Catorce años más tarde, en los últimos en la carrera del delantero ahora en Sevilla, el adiestrador vuelve a tener un gesto con el chileno. En conversación con el diario Il Messaggero Veneto, el oriundo de Castelfranco puso al tocopillano en el once ideal de Udinese.

Cuando se le pidió que intentara compilar su formación ideal anunció: Handanovical arco; la defensa estaría compuesta por Bertotto, Benatia, Danilo y Domizzi. En el mediocampo de contención los jugadores elegidos fueron Inler y Giannichedda. Los tres centrocampistas ofensivos serían Poggi, Sánchez y Amoroso. Finalmente, Totò Di Natale en el centro del ataque.

