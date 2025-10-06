Figura del Sevilla se rinde ante el Niño Maravilla: “Alexis Sánchez es la estrella que quiero llegar a ser”

El Sevilla brilló en el Sánchez-Pizjuán. El elenco andaluz sorprendió al Barcelona y lo goleó, por 4-1, con un tanto de Alexis Sánchez. El Niño Maravilla fue uno de los héroes de su escuadra al abrir la apertura de la cuenta. El tocopillano marcó de penal y encaminó un triunfo vital. Se retiró en los descuentos bajo una ovación.

Con 36 años y 290 días, el chileno se convirtió en el exfutbolista del Barcelona más veterano que le marcó al conjunto catalán en un partido de LaLiga, según informó el estadístico hispano MisterChip.

Sánchez, a punta de trabajo, goles y buen rendimiento, se ha ganado al Sevilla en toda su estructura. Tanto como el cuerpo técnico o los hinchas se han manifestado positivamente sobre el delantero. “Alexis es ese tipo de jugadores que da alegría, un futbolista que llegó con una energía tan positiva que la está contagiando desde un lado muy genuino”, aseguró hace unos días, por ejemplo, el técnico Matías Almeyda.

“Se nota que el chileno ha jugado a un nivel muy alto y lo está marcando. No está como a los 30 años, no está como a los 22, pero por ahí mentalmente está mucho mejor; esto es un juego para vivos, que tienen que leer y tienen que resolver situaciones. Porque el entrenador les puede decir que juegue por acá o por allá. Después, ellos son los que resuelven, tienen la confianza para resolver de la mejor manera o tomar riesgos. Es la única manera que tenemos de mejorar. Así, Alexis cayó muy bien”, añadió el argentino.

Compañero y referencia

Incluso, sus propios compañeros se han rendido ante el Niño Maravilla. Akor Adams, una de las figura del Sevilla, valoró lo realizado por el chileno tanto dentro como fuera del campo. El futbolista de 25 años selló la goleada sobre el Barcelona con el cuarto tanto.

“Creo que todos en el vestuario lo hemos visto jugar en la élite del fútbol. Tener a alguien así con nosotros es muy importante. Para mí lo es porque tiene toda la experiencia que yo quiero adquirir, es la estrella que yo quiero ser. Ha estado en lo más alto, lo ha visto todo”, aseguró el nigeriano, en la previa del duelo contra los culés, en diálogo con AS.

El ariete entregó detalles de cómo lo ha ayudado el chileno. “Habla conmigo, me dice: ‘Prueba así la próxima vez, ¿qué piensas? ¿Por qué lo hiciste de esa forma?’. Tener este tipo de conversaciones con un jugador tan experimentado es muy valioso, no solo para mí, sino para todos en el vestuario. Alexis es muy importante”, reveló.

También se atrevió a anticipar un posible gol de Sánchez ante el Barcelona: “Creo que es muy profesional y no ha hablado mucho de eso. Para él siempre se trata de dar lo mejor para el Sevilla. Si marca, si asiste o si ayuda al equipo, eso llegará”, aseguró.