DT de Sevilla se rinde: “Alexis no está como a los 22, pero mentalmente está mucho mejor; es un juego para vivos”

Pasan los partidos y el cuerpo técnico del Sevilla se convence cada vez más de la acertada decisión de llevarse a Alexis Sánchez. Es más, cada fecha los elogios para con el veterano atacante de 36 años se multiplican.

El tocopillano llegó a un equipo agobiado por la situación económica para alzarse como uno de los líderes dentro y fuera de la cancha. En el último partido de los nervionenses, el primero como titular, el goleador histórico de la Roja fue clave en la victoria en casa de Rayo Vallecano.

Tras este nuevo triunfo, el segundo del equipo en la temporada, el entrenador Matías Almeyda insistió en la importancia del exdelantero de Udinese en el rumbo de su equipo.

“Alexis es ese tipo de jugadores que da alegría, un futbolista que llegó con una energía tan positiva que la está contagiando desde un lado muy genuino”, advirtió el DT en conferencia de prensa.

En la misma alocución, el Pelado contó como es la relación de Sánchez con el resto del equipo, la manera cómo el veterano jugador influye en el resto de sus compañeros más jóvenes.

“Veía la manera en la que Alexis se quedó en la mesa hablando y todos los jóvenes lo rodeaban mientras contaba su historia. Eso es fútbol, Alexis es fútbol. No está todo el día con el teléfono. Siempre habla de fútbol, de acciones, de jugadores. Yo agradezco mucho que haya venido, lo mismo que César (Azpilicueta)”, dijo el exjugador y técnico de River Plate.

Asimismo, agregó que “Alexis es de clase de líderes que aman lo que hacen. Podrían estar en otros lugares tranquilamente, pero esta gente se la vino a jugar con nosotros también, en una situación que sabemos que no es nada de fácil. Pero le está metiendo un amor que ojalá que puedan transmitirlo sobre todo a muchos jóvenes, cómo se vive el fútbol”

Más elogios

Porque existe consenso en la capital andaluza sobre la prominencia que ha logrado la presencia del Niño Maravilla. Una importancia que resulta espontánea en el discurso del entrenador sevillano.

“Fíjense que Alexis es uno de los más bajitos del equipo, pero gana muchas pelotas por arriba. Seguramente, hoy no es el más rápido y te gana en corto, con velocidad. Es un jugador que sabe que lo van a rodear y, pese a ello, no pierde balones. Entonces, uno solo puede dar las gracias por esa inteligencia”, afirmó el DT.

En la misma línea, el argentino confirmó que “se nota que el chileno ha jugado a un nivel muy alto y lo está marcando. No está como a los 30 años, no está como a los 22, pero por ahí mentalmente está mucho mejor; esto es un juego para vivos, que tienen que leer y tienen que resolver situaciones. Porque el entrenador les puede decir que juegue por acá o por allá. Después, ellos son los que resuelven, tienen la confianza para resolver de la mejor manera o tomar riesgos. Es la única manera que tenemos de mejorar. Así, Alexis cayó muy bien”.