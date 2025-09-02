SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Otro gran reserva”: en España se dividen por el fichaje de Alexis Sánchez en el Sevilla

El regreso del Niño Maravilla a LaLiga genera elogios y cuestionamientos. Mientras algunos apuntan a su trayectoria, otros se refieren a la irregularidad que ha tenido en los últimos años.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
“Otro gran reserva”: en España se dividen por el fichaje de Alexis Sánchez en el Sevilla.

Alexis Sánchez da un nuevo paso en Europa. El Niño Maravilla cumple su objetivo de mantenerse en las principales ligas del mundo al fichar en el Sevilla. Su arribo divide a la prensa española. Algunos medios aplauden su trayectoria. Otros hacen hincapié en la irregularidad que ha exhibido en las últimas temporadas.

“Otro gran reserva para el Sevilla”, establecen en el medio local El Diario de Sevilla. “Y llegan el medio de cierre Batista Mendy, que ha ya pasado el reoconocimiento médico al igual que el central Fabio Cardoso... y hasta Alexis Sánchez avalado por Matías Almeyda”, complementan.

Alexis Sánchez jugará en LaLiga nuevamente.

“Todo podía pasar y en el Sevilla no descartaban nada. Pero el club lisboeta está en Champions y tiene mucho peso específico. Y lo que parece más cierto es la cesión de Alexis Sánchez (Tocopilla, 19-12-1988) para tapar las carencias ofensivas. Poco más puede rascar el actual Sevilla que intentar reciclar al veteranísimo ex futbolista del Barcelona aprovechando su desencuentro con su técnico en Udine, Kosta Runjaic. El chileno, en el ocaso de su prolífica carrera, apenas disputó la temporada pasada 480 minutos repartidos entre 13 partidos de la Serie A y uno de la Copa de Italia. No hay más cera que la que arde...”, añaden.

En Estadio Deportivo se refieren a que puede utilizar varios puestos en el ataque. “El veterano futbolista chileno, con capacidad para jugar en los cuatro puestos ofensivos del once nervionense, ha aterrizado en el Aeropuerto de San Pablo con un acuerdo ya totalmente cerrado; sólo a la espera de las pruebas médicas y de que se vaya consumando el carrusel de salidas esperadas para este ‘Deadline’”, indican.

Una visión similar a la que aportan en Mundiario. El chileno no llega como delantero centro puro, sino como complemento, un recurso capaz de actuar de extremo, mediapunta o incluso falso nueve. En un ataque debilitado por la lesión de Akor Adams y la soledad de Isaac Romero, su polivalencia podría ser oro”, apuntan.

Una materia que también destacaron en AS. “El que fuera jugador de Barcelona o Inter entre otros, es el elegido como complemento del ataque, no como referencia”, enfatizan.

