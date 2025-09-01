Alexis Sánchez ya se encuentra en España para firmar con el Sevilla

El fichaje de Alexis Sánchez con el club Sevilla está cada vez más cerca de concretarse. El chileno ya está en España para realizarse los chequeos médicos respectivos antes de firmar con el elenco albirrojo.

Durante la mañana de este lunes el delantero nacional aterrizó en Sevilla para vestir la décima camiseta de su carrera en tierras europeas por al menos un año, poniendo así el final a su historia junto a Udinese, club al que se había unido en julio del año pasado, pero en el que no pudo consolidarse debido a las constantes lesiones.

“La idea de traerlo a Údine la temporada pasada fue brillante. Desafortunadamente, no funcionó por varias razones, empezando por su lesión. Tengo la responsabilidad de pensar en grande, y tomé una decisión técnica sobre él. No creo que vuelva a ser nuestro jugador, pero nunca digas nunca“, dijo el DT friulano hace algunas semanas.

De esta manera, el tocopillano regresa a LaLiga después de 11 temporadas, cuando salió de Barcelona después del Mundial de Brasil 2014 para fichar por Arsenal de Inglaterra, tras temporadas con el equipo de la Ciudad Condal.

Allí lo espera Gabriel Suazo, quien este fin de semana recién pudo debutar junto a los nervionenses después de que el club pudiera inscribirlo debido a problemas con el fair play financiero.

Con opción de prórroga

Según ha destacado el medio Estadio Deportivo, la llegada de Alexis ha estado “precedida de un acuerdo con el Udinese Calcio para rescindir los últimos nueve meses de contrato con el club italiano supeditado a que se consume otro pacto con el Sevilla FC para firmar un contrato hasta final de la presente temporada con una opción para prorrogar su estancia en el Ramón Sánchez-Pizjuán por un segundo curso si todo va bien en esta 25/26”.

También destacaron sus números. “Sánchez afrontará su segunda aventura en LaLiga EA Sports, después de militar en el FC Barcelona desde el verano de 2011, cuando también aterrizó procedente del Udinese, y el mercado estival de 2014, cuando fue traspasado al Arsenal FC después de firmar 46 goles y 38 asistencias en 141 encuentros oficiales”, mencionaron.

“Su dilatada carrera arrancó en el Cobreloa de su país y, además, de los tres equipos ya mencionados, ha militado en el River Plate, el Manchester United, el FC Inter de Milán -perdió la final de la Europa League 2020 contra el Sevilla FC- y el Olympique de Marsella. Además, ha batido récords vistiendo la camiseta de la selección absoluta de Chile en 168 ocasiones (51 dianas y 41 asistencias)”, cerraron.