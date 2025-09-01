SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Después les pegan y andan llorando”: en la U denunciarán a Javier Correa por insultos contra Michael Clark

El delantero albo emprendió un furioso reclamo contra el presidente de Azul Azul, luego de que un familiar de Víctor Felipe Méndez lo increpara en la zona mixta.

Por 
Vicente González
 
Cristian Barrera
Javier Correa tuvo una discusión con Michael Clark, tras el Superclásico ante la U FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue dejando reacciones calientes. Al término del duelo en el que el Cacique se impuso por 1-0 a los azules en el estadio Monumental, Javier Correa protagonizó una acalorada discusión con un hincha del elenco universitario.

La situación tuvo lugar en la zona mixta del recinto de Macul. Cuando el delantero argentino se retiraba de los camarines, un fanático laico lo encaró y comenzó a gritarle diversos improperios. El transandino, lejos de apartar la mirada, se devolvió para responderle, pero fue detenido por diversas personas para evitar que el problema escalara a mayores. Minutos más tarde se conoció que el seguidor de los azules era primo de Víctor Felipe Méndez. Sí, del jugador que defiende la camiseta de los albos.

Pero la insólita situación no terminó ahí. Instantes posteriores, Correa siguió cruzándose con personalidades de la U, llegando a insultar duramente a Michael Clark, presidente de Azul Azul. “Me dijo garabatos muy feos, espero que llegue a su casa, lo piense y pida perdón”, aseguró el timonel estudiantil.

De acuerdo a los presentes en el lugar, el exatacante de Estudiantes de La Plata habría realizado un ácido comentario en contra del directivo, haciendo referencia a la tragedia que sufrió la parcialidad del Chuncho en Avellaneda: “Hijo de puta controla a tus hinchas que después les pegan y andan llorando, hijo de puta”.

A partir de esto, desde la gerencia de la U no planean quedarse de brazos cruzados. Es más, van a ir a la carga con una nueva protesta. Y es que según pudo averiguar El Deportivo, la concesionaria presentará una denuncia al Tribunal de Discplina de la ANFP por los dichos del ariete, buscando una sanción ejemplificadora.

Cabe recordar que dentro de la semana, Correa ya había dado que hablar por una disputa con Marcelo Díaz, por un gesto de Carepato en una conferencia de prensa. “Después hablamos de paz, después hablamos de que tenemos que ser ejemplos. Después dicen ser diferentes, pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron. Yo lo he tenido enfrente y no me dijo nada, nunca me habló. Para ser guapo de acá está bárbaro. Después, cuando está frente a frente, ahí tiene que hacer gestos, tiene que decir las cosas", sostuvo el argentino, al momento de calentar la previa del partido más tradicional del fútbol chileno.

Lee también:

Más sobre:FútbolJavier CorreaMichael ClarkColo ColoLa UUniversidad de ChileSuperclásicoTribunal de DisciplinaAzul Azul

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Que absurdo”: Elizalde eleva el tono por acusaciones de intervencionismo en campaña de Kast

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Nuevo intento de fuga de un recinto penitenciario: Cinco reos intentaron escapar de la cárcel de Puente Alto

La economía se enfría en julio y el Imacec se ubica por debajo de las expectativas

Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado con un ataque en Gaza

El avión en que viajaba la presidenta de la Comisión Europea fue afectado por presunta interferencia rusa en el GPS

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

5.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

“Que absurdo”: Elizalde eleva el tono por acusaciones de intervencionismo en campaña de Kast
Chile

“Que absurdo”: Elizalde eleva el tono por acusaciones de intervencionismo en campaña de Kast

Nuevo intento de fuga de un recinto penitenciario: Cinco reos intentaron escapar de la cárcel de Puente Alto

Menor de 16 años muere tras ser baleado en Pudahuel: otro joven de 19 años también resultó herido

La economía se enfría en julio y el Imacec se ubica por debajo de las expectativas
Negocios

La economía se enfría en julio y el Imacec se ubica por debajo de las expectativas

Economista jefe de BTG Pactual Brasil: “Desde la perspectiva brasileña, Chile es un país excelente”

El modelo de negocios de TocToc: entre la publicidad, la inteligencia de mercado y las comisiones de venta

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea
Tendencias

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado con un ataque en Gaza

Qué es NanoBanana, el modelo “más avanzado” para imágenes de IA de Google

La burlesca amenaza de la Garra Blanca a Independiente por la violencia ante la U: “Nadie golpea a nuestros hijos”
El Deportivo

La burlesca amenaza de la Garra Blanca a Independiente por la violencia ante la U: “Nadie golpea a nuestros hijos”

Con la misión de no ser última: la Roja comienza a cerrar su ciclo más triste ante Brasil y Uruguay

Ben Brereton llega al Derby County pensando en su retorno a la Roja: “Me encanta ir, es genial”

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”
Cultura y entretención

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”

Green Day en Chile: la patineta eterna

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

El avión en que viajaba la presidenta de la Comisión Europea fue afectado por presunta interferencia rusa en el GPS
Mundo

El avión en que viajaba la presidenta de la Comisión Europea fue afectado por presunta interferencia rusa en el GPS

La ONU expresa sus condolencias tras el “devastador” terremoto en Afganistán y anuncia asistencia para los afectados

Ascienden a más de 63.500 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”