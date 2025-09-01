“Después les pegan y andan llorando”: en la U denunciarán a Javier Correa por insultos contra Michael Clark

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue dejando reacciones calientes. Al término del duelo en el que el Cacique se impuso por 1-0 a los azules en el estadio Monumental, Javier Correa protagonizó una acalorada discusión con un hincha del elenco universitario.

La situación tuvo lugar en la zona mixta del recinto de Macul. Cuando el delantero argentino se retiraba de los camarines, un fanático laico lo encaró y comenzó a gritarle diversos improperios. El transandino, lejos de apartar la mirada, se devolvió para responderle, pero fue detenido por diversas personas para evitar que el problema escalara a mayores. Minutos más tarde se conoció que el seguidor de los azules era primo de Víctor Felipe Méndez. Sí, del jugador que defiende la camiseta de los albos.

En zona de camarines un sujeto (supuesto hincha de Universidad de Chile) insultó a Javier Correa. El delantero intentó pelear con la persona, pero fue frenado. pic.twitter.com/TspSR7HOHb — Julian. (@juuuliaaaaan) August 31, 2025

Pero la insólita situación no terminó ahí. Instantes posteriores, Correa siguió cruzándose con personalidades de la U, llegando a insultar duramente a Michael Clark, presidente de Azul Azul. “Me dijo garabatos muy feos, espero que llegue a su casa, lo piense y pida perdón”, aseguró el timonel estudiantil.

De acuerdo a los presentes en el lugar, el exatacante de Estudiantes de La Plata habría realizado un ácido comentario en contra del directivo, haciendo referencia a la tragedia que sufrió la parcialidad del Chuncho en Avellaneda: “Hijo de puta controla a tus hinchas que después les pegan y andan llorando, hijo de puta”.

A partir de esto, desde la gerencia de la U no planean quedarse de brazos cruzados. Es más, van a ir a la carga con una nueva protesta. Y es que según pudo averiguar El Deportivo, la concesionaria presentará una denuncia al Tribunal de Discplina de la ANFP por los dichos del ariete, buscando una sanción ejemplificadora.

Cabe recordar que dentro de la semana, Correa ya había dado que hablar por una disputa con Marcelo Díaz, por un gesto de Carepato en una conferencia de prensa. “Después hablamos de paz, después hablamos de que tenemos que ser ejemplos. Después dicen ser diferentes, pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron. Yo lo he tenido enfrente y no me dijo nada, nunca me habló. Para ser guapo de acá está bárbaro. Después, cuando está frente a frente, ahí tiene que hacer gestos, tiene que decir las cosas", sostuvo el argentino, al momento de calentar la previa del partido más tradicional del fútbol chileno.