El Deportivo

Alexis Sánchez viaja a España para fichar por el Sevilla

A horas del cierre del libro de pases, el goleador histórico de la Roja encuentra un nuevo destino en su carrera y viaja este lunes a la capital de Andalucía. El tocopillano vestirá la décima camiseta en su carrera, tras una temporada para el olvido.

Cristian BarreraPor 
Cristian Barrera
Alexis Sánchez deja Udinese para fichar por Sevilla. FOTO: @alexis_officia1

Se acabó la teleserie de Alexis Sánchez. El goleador histórico de la selección chilena vestirá la décima camiseta de su carrera, la séptima en tierras europeas y la segunda en el fútbol de España.

A horas del cierre del libro de pases en el Viejo Continente, el atacante chileno llegó a un acuerdo con el equipo de Sevilla, escuadra en la que será compañero de su compatriota Gabriel Suazo.

La información fue publicada por el diario As de España y confirmada por El Deportivo. El delantero de 36 años viaja este lunes a la capital de Andalucía para firmar el contrato que lo ligará al menos por un año con los nervionenses.

Fin de su historia con el Udinese, cuyo regreso había generado altas expectativas, en julio del año pasado. Después de una temporada llena de postergaciones, marcada por las lesiones y la poca continuidad en su juego, el tocopillano decidió aceptar la oferta del club hispano.

A pesar de que el chileno tenía contrato hasta junio del próximo año con los friulanos, la mala relación con el técnico alemán Kosta Runjaic acabó por apurar la decisión del delantero, quien fue el último jugador de la squadra bianconera en unirse a la pretemporada.

“La idea de traerlo a Údine la temporada pasada fue brillante. Desafortunadamente, no funcionó por varias razones, empezando por su lesión. Tengo la responsabilidad de pensar en grande, y tomé una decisión técnica sobre él. No creo que vuelva a ser nuestro jugador, pero nunca digas nunca“, dijo el DT friulano hace algunas semanas.

Nuevo desafío

El tocopillano regresa a LaLiga después de 11 temporadas, cuando salió de Barcelona después del Mundial de Brasil 2014 para fichar por Arsenal de Inglaterra, tras temporadas con el equipo de la Ciudad Condal.

Fichaje de último minuto para Sevilla, institución que ha tenido más de un problema para inscribir a sus nuevos refuerzos. Es más, recién el jueves pasado pudo autorizar el contrato el lateral chileno Gabriel Suazo, quien solo pudo debutar en la tercera fecha.

Según confirmó el medio ibérico Zona Mixta, la dirección deportiva del club que lidera Antonio Cordón tiene un acuerdo verbal con el atacante internacional de la selección chilena.

Además, advierte que todavía queda por ver el efecto económico de la operación por los graves problemas de límite salarial del equipo hispano que busca dar un golpe mediático con la llegada del chileno.

El delantero, quien en los próximos meses será padre, en los últimos días dejó crípticos mensajes. El viernes pasado, utilizó su cuenta de Instagram para subir una escena de Rocky IV, clara alusión al complejo momento que atraviesa en Italia.

En el extracto compartido por el Dilla, el personaje Duke le dice a Rocky: “Deberás pasar por un infierno, peor que cualquier pesadilla que hayas soñado. Pero al final, sé que acabarás venciendo… Sabes lo que tienes que hacer”. A lo que el protagonista responde: “Lo intentaré”.

Incendio consume vivienda en cerro Yungay de Valparaíso

