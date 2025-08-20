SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Papá Maravilla: los escenarios deportivos que Alexis Sánchez prioriza frente a su nueva condición familiar

Numerosos clubes de todas partes del mundo presentaron sus ofertas, pero el tocopillano las rechazó todas. En la última etapa de su carrera, enfrenta la encrucijada de terminar bien su trayectoria profesional sin descuidar su vida personal.

Cristian BarreraPor 
Cristian Barrera

Hace algunas semanas, en una reunión familiar, Alexis Sánchez compartió la noticia más trascendente de su vida: será padre por primera vez. El anuncio emocionó a un círculo íntimo que lo ha visto conseguir todo a nivel profesional, pero rara vez abrir la cortina de su intimidad. Con 36 años, el Niño Maravilla está a punto de asumir un rol nuevo que tal vez no esperaba. Lo paradójico es que ese gran momento personal llega justo cuando su carrera deportiva enfrenta una enorme incertidumbre: a las puertas de una nueva temporada de la Serie A, el tocopillano todavía no tiene claro dónde jugará. Sin embargo, hay algo que está decidido: seguirá en Europa sí o sí, sobre todo, por las circunstancias anteriormente descritas. O, visto de otra forma, también puede ser un reflejo de su madurez a estas alturas de la vida.

El calendario no se detiene: este fin de semana comienza la liga italiana y, por primera vez, el delantero enfrenta el inicio del torneo sin un rol protagónico. No aparece en ninguna alineación estelar. De hecho, hasta hace unos días ni siquiera se había integrado a la pretemporada de Udinese. Este escenario es el mismo del año pasado, algo impensado tratándose del máximo goleador histórico de la Roja (51 tantos).

¿Qué llevó al seleccionado nacional a quedar nuevamente en esta especie de limbo? Una mezcla de decisiones personales, orgullo profesional y ese nuevo capítulo familiar que se asoma en el horizonte parecen ser la respuesta.

Ofertas de Arabia, MLS y Sudamérica

La falta de ofertas no ha sido un problema. Al contrario, en el entorno de Alexis aseguran que clubes de todas partes del mundo tocaron su puerta en los últimos meses. Desde equipos de Arabia Saudita hasta franquicias de la Major League Soccer estadounidense, pasando por ligas europeas o incluso posibilidades de regresar a Sudamérica. No obstante, el delantero las rechazó una tras otra, apegado a su conocida exigencia profesional. Su determinación estaba tomada: seguir compitiendo en Europa, en un fútbol de primer nivel, aunque eso significara decir no a contratos millonarios o destinos exóticos. Y aunque hubo contactos con Universidad de Chile para explorar una opción, esta tampoco prosperó.

Hubo una oferta atractiva desde la MLS que fue descartada casi de inmediato, aunque por un factor extrafutbolístico: su novia, la modelo rusa Alexandra Litvinova, difícilmente podría obtener la visa de Estados Unidos en el contexto internacional actual, lo que complicaba cualquier plan de mudarse en familia. Además, la joven rusa, de 25 años, vive junto a Alexis en Friuli, la misma región italiana que alberga al Udinese. Por eso, tampoco los petrodólares lograron seducir al jugador formado en Cobreloa. A diferencia de otros astros veteranos (y otros no tanto), priorizó la competitividad deportiva sobre la bonanza económica. Ni siquiera Rusia –el país de origen de su pareja– entró en consideración. Fue ahí donde comenzó a darle vueltas a la idea de permanecer en el club albinegro, pese a la mala relación con su técnico Kosta Runjaic.

Las puertas de Udinese

El desenlace, al menos por ahora, parece ser su permanencia en Udinese, el modesto club que lo vio despegar en Europa hace 15 años y al que regresó la temporada pasada. Sánchez tiene contrato vigente hasta junio de 2026. De hecho, luego de rechazar varias propuestas, se integró a las prácticas el jueves de la semana pasada. Eso sí, esta segunda etapa ha estado lejos de ser ideal. Las lesiones y, sobre todo, una tensión evidente con el entrenador croata lo relegaron a un rol secundario durante la campaña anterior. El distanciamiento con el técnico se hizo público: semanas atrás, Sánchez declaró que necesitaba “un entrenador que lo comprenda mejor”, un dardo nada sutil hacia su DT.

Por su parte, Runjaic también blanqueó su decepción: “Estamos todos decepcionados de que el regreso de Alexis no haya sido tan exitoso como esperábamos... Gino Pozzo está en contacto con él para encontrar la mejor solución para todos”, abriéndole con claridad las puertas de salida. Las diferencias eran profundas y el adiós parecía inminente.

La situación llegó a tal punto que la prensa local salió en defensa de Sánchez. “Runjaic, te equivocas con Sánchez: así no se gestiona a los campeones”, tituló, por ejemplo, el portal TuttoUdinese en mayo, criticando que el chileno acumulaba largas semanas en la banca incluso cuando el equipo lo necesitaba.

Los medios recordaron que Alexis Sánchez había regresado al club casi por romance, aceptando un sueldo inferior al que podría haber obtenido en otros destinos con tal de cerrar un círculo afectivo en Udine, el club que lo dio a conocer en el Viejo Continente. Sin embargo, a falta de pocas fechas para el final de la liga, apenas sumaba 349 minutos en cancha y ni un solo gol en su registro oficial con Udinese.

@alexis_officia1

Como era de esperar, tras ese complicado año, Alexis inició el receso de verano decidido a buscar nuevos rumbos. Prácticamente se autoexcluyó de la pretemporada: no se presentó a entrenar con el equipo, optando por hacerlo por su cuenta mientras su futuro se resolvía. Esta estrategia de presión no es nueva. De hecho, la ha repetido en campañas recientes, siendo un arma de doble filo. Si bien le permitió explorar opciones de traspaso, también lo dejó en desventaja física y futbolística respecto a sus compañeros. Durante semanas, su futuro fue un misterio, pero cuando ninguna oferta concreta cuajó antes del inicio del campeonato, el tocopillano no tuvo más alternativa que reintegrarse a Udinese a última hora, apenas días antes del debut oficial del equipo.

Alexis Sánchez suma sus primeros 40 minutos de la temporada

Su reaparición fue silenciosa, pero simbólica. Luego de que el plantel titular disputara la primera ronda de la Copa Italia, Sánchez casi una hora en un amistoso contra el Cjarlins Muzane, un modesto equipo de la Serie D (cuarta división) italiana. Ese duelo de preparación, pensado para los futbolistas rezagados, sirvió para que Alexis sumara sus primeros 40 minutos de fútbol de la temporada. Según la prensa de Údine, se le vio suelto y con chispazos de su calidad en la pequeña cancha provincial.

Incluso, compartió cancha con Damián Pizarro, quien ingresó en el complemento para también foguearse. El marcador final (derrota 2-3 del Udinese) fue anecdótico; lo importante para Alexis fue volver a competir, aunque se tratara de un simple amistoso.

El futuro del Niño Maravilla

Las preguntas son obvias: ¿Qué pasará con Alexis Sánchez en el corto plazo? ¿Logrará adueñarse de un puesto en la oncena de Udinese, pese al distanciamiento con su entrenador, o aparecerá algún club europeo dispuesto a ficharlo sobre la hora? “Todo puede pasar”, advierten en su círculo íntimo. El libro de pases del Viejo Continente cierra el 31 de agosto y, al menos hasta enero, todo indica que, por ahora, el goleador histórico de la Roja seguirá en Udine, viviendo con su pareja embarazada y esperando la llegada de su hijo, pese a la relación tirante que mantiene con el técnico Kosta Runjaić. Seguramente no era el desenlace que imaginó cuando desechó propuestas de varias partes del mundo, pero sí parece el más sensato para la tranquilidad de su familia, sobre todo, ahora que esta se agranda.

Por primera vez en su carrera, el exariete de River Plate, Barcelona y Arsenal da la impresión de estar priorizando algo más que lo futbolístico. Esta vez, Sánchez debe equilibrar su habitual competitividad con la necesidad de estabilidad que exige la paternidad. El tocopillano afronta así el desafío más complejo: decidir cómo escribir uno de los capítulos finales de su exitosa carrera sin descuidar su vida personal.

Más sobre:Alexis SánchezLa Tercera PMUdineseSelección chilenaLa RojaSerie ALiga de ItaliaAlexandra LitvinovaMLSASD Cjarlins MuzaneKosta RunjaićLa ULiga de ArabiaCobreloaRiver PlateBarcelonaArsenalManchester UnitedInter de MilánOlympique de MarsellaRusiaEstados UnidosDamián Pizarro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo

Con reforzamiento en test psicológicos y 3.500 cupos: Conaf y Minagri abren postulación para brigadistas contra incendios

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

Cámara de Diputados aprueba en general proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

Carlos Montes y el senador Latorre entre ellos: los nombres que aparecen como testigos en acusación por Democracia Viva

“Ni Maduro se atrevió a tanto”: expresidentes de RN cuestionan a directiva por nómina parlamentaria y piden fijar fecha de elecciones internas

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

4.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

5.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Una minga en Europa: así fue el traslado de una centenaria iglesia en Suecia

Una minga en Europa: así fue el traslado de una centenaria iglesia en Suecia

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Servicios

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Con reforzamiento en test psicológicos y 3.500 cupos: Conaf y Minagri abren postulación para brigadistas contra incendios
Chile

Con reforzamiento en test psicológicos y 3.500 cupos: Conaf y Minagri abren postulación para brigadistas contra incendios

Cámara de Diputados aprueba en general proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

Carlos Montes y el senador Latorre entre ellos: los nombres que aparecen como testigos en acusación por Democracia Viva

Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo
Negocios

Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo

SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú

Gobierno lanza nuevo instrumento que busca medir la vulnerabilidad de las familias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

Conmebol abre un nuevo expediente disciplinario contra la U
El Deportivo

Conmebol abre un nuevo expediente disciplinario contra la U

Papá Maravilla: los escenarios deportivos que Alexis Sánchez prioriza frente a su nueva condición familiar

La autoexigencia de Gary Medel de cara a la inauguración del Claro Arena: “Tenemos que hacernos súper fuertes en casa”

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

Chayanne inicia su aplastante residencia chilena: 90 mil fans en ocho shows y regresaría en 2026 a estadios y regiones
Cultura y entretención

Chayanne inicia su aplastante residencia chilena: 90 mil fans en ocho shows y regresaría en 2026 a estadios y regiones

Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”

Miguel Bosé vuelve a Chile pero descartan su paso por el Festival de Viña 2026

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela
Mundo

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

La apuesta de Jorge “Tuto” Quiroga por el litio y su oferta a Chile y Argentina: “Podemos ser potencia mundial entre los tres”

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro