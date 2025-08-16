¿Se queda?: Alexis Sánchez reaparece en los entrenamientos del Udinese tras semanas de ausencia

Luego de semanas de duda e incertidumbre, marcadas por una posible salida, Alexis Sánchez reapareció en los entrenamientos del Udinese. Este sábado, a solo dos días del inicio de la temporada oficial para el cuadro friulano, el Niño Maravilla dijo presente en una práctica del técnico Kosta Runjaic.

Fue el propio elenco italiano el que se encargó de notificar el regreso del delantero nacional en la previa del duelo de este lunes 18 de agosto por Copa Italia ante el Carrarese Calcio 1908, equipo de la Serie B, la segunda categoría del fútbol italiano.

En un registro compartido en las redes sociales del Udinese, se aprecia a Sánchez en el entrenamiento. El tocopillano realiza trabajos con pelota mientras recibe instrucciones técnicas.

Cabe mencionar que el goleador histórico de la Roja se había marginado de las prácticas del conjunto friulano. De hecho, nunca se integró a la pretemporada. Tampoco estuvo presente en los amistosos de preparación, pese a que tiene contrato hasta junio de 2026. Él mismo, a través de sus redes sociales, se mostró entrenando por su cuenta. Su futuro era incierto, pero, por ahora, todo indica que continuará en el elenco italiano.

Buscó la salida

Sánchez barajó la opción de salir en el mercado de fichajes. El chileno fue sondeado por equipos de diferentes ligas. Emergieron las opciones de partida hacia Arabia Saudita y la MLS. También hubo contacto con clubes turcos o para regresar a Sudamérica. Sin embargo, ninguna prosperó.

El futuro del tocopillano fue un verdadero misterio. La opción de continuar en el Udinese parecía lejana, sobre todo por el quiebre que tuvo con el técnico austriaco. Las diferencias eran marcadas.

Runjaic, hace unas semanas, incluso se refirió a una posible salida del chileno. “Estamos todos decepcionados de que el regreso de Alexis no haya sido tan exitoso como esperábamos. No estaba destinado a ser. Gino Pozzo está en contacto constante con él para encontrar la mejor solución para todos. Para Udine, siempre será el Niño Maravilla”, declaró el DT.