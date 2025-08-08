SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

¿Oportunidad para Alexis Sánchez? Delantero del Udinese parte a la Ligue 1 y abre un espacio para el chileno

El ariete Florian Thauvin fichó por el Lens y aumenta las chances de que el goleador histórico de la Roja continúe en Italia.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
¿Oportunidad para Alexis Sánchez? Delantero del Udinese parte a la Ligue 1 y abre un espacio para el chileno. . Por @alexis_officia1

A dos semanas del inicio de una nueva temporada de la Serie A, Alexis Sánchez todavía no resuelve su futuro. El delantero nacional, que cumplirá 37 años en diciembre, mantiene un año más de contrato con Udinese, pero no descarta la opción de emigrar a otro club.

En los últimos días, su salida parecía inminente. Sin embargo, un movimiento inesperado en el mercado abrió un nuevo escenario. El traspaso del francés Florian Thauvin al Lens de la Ligue 1 deja un vacío en la ofensiva del conjunto de Friuli y reactiva la opción de que el tocopillano siga siendo parte del plantel para el curso 2025-2026.

Sánchez no sabe donde continuará su carrera.

La posibilidad fue comentada por Fabrizio Larini, exdirector deportivo del club entre 2010 y 2013, quien conoce de cerca el paso de Sánchez por el equipo, ya que fue uno de los dirigentes que presenció su consolidación en Italia antes de partir a Barcelona en 2011. “No olvidemos a Sánchez como alternativa a Thauvin. Si yo estuviera en el Udinese, no dejaría de lado al chileno para cubrir el hueco que deja la marcha del francés”, señaló.

El exdirigente alabó las cualidades del atacante. No obstante, también apuntó a otro nombre como el posible sucesor natural del francés: el inglés Keinan Davis. “Si está sano, sería el jugador ideal para liderar el ataque. Es increíblemente fuerte, un jugador completo. Defiende bien el balón, tiene un disparo potente, ve el gol y es capaz de marcar bastantes goles”, afirmó.

Mientras tanto, Sánchez continúa esperando que se aclare su situación. El chileno llegó en agosto de 2024 a Udinese para iniciar su segundo ciclo en el club, 13 años después de su primera etapa, y disputó 14 partidos en la última temporada y no anotó goles.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSerie AUdineseAlexis SánchezLigue 1Florian ThauvinLens

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Querellante acorrala defensa de Monsalve y entregará chats de Providel en queja formal ante Defensoría Metropolitana Norte

Un pago de $ 80 millones y una víctima que fue estudiada previamente: los detalles del secuestro del empresario en Quilicura

Cancillería “expresa su más enérgica condena” por la aprobación del plan de Israel para la ocupación de Gaza

Diputadas RN valoran avance del proyecto para garantizar espacios públicos más seguros para las mujeres

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Muere Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exjefe de la DINA

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio
Chile

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio

Rechazo por Calisto y nudos en Coquimbo y Malleco: los pendientes del acuerdo entre Chile Vamos y Demócratas

Semana negra de Jara enciende las alertas en el oficialismo y abre cuestionamientos por falta de relato

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente
Negocios

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente

Sorpresivo IPC de julio reduce las posibilidades de que el Banco Central recorte la tasa de interés en septiembre

Sindicatos bancarios en pie de guerra por eliminación del feriado bancario: se preparan para una “gran paralización”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Manuel Mayo explica por qué no llegó Eduardo Vargas a la U
El Deportivo

Manuel Mayo explica por qué no llegó Eduardo Vargas a la U

¿Vuelve a Chile? Gustavo Quinteros reaparece y entrega luces de su futuro

Julio Barroso recuerda su polémica sanción en Colo Colo: “Los torneos no se compran, se ganan; el jugador no es idiota”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka
Cultura y entretención

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel
Mundo

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Trump autoriza al Pentágono a usar fuerza militar para atacar a carteles de droga latinoamericanos

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?