¿Oportunidad para Alexis Sánchez? Delantero del Udinese parte a la Ligue 1 y abre un espacio para el chileno

A dos semanas del inicio de una nueva temporada de la Serie A, Alexis Sánchez todavía no resuelve su futuro. El delantero nacional, que cumplirá 37 años en diciembre, mantiene un año más de contrato con Udinese, pero no descarta la opción de emigrar a otro club.

En los últimos días, su salida parecía inminente. Sin embargo, un movimiento inesperado en el mercado abrió un nuevo escenario. El traspaso del francés Florian Thauvin al Lens de la Ligue 1 deja un vacío en la ofensiva del conjunto de Friuli y reactiva la opción de que el tocopillano siga siendo parte del plantel para el curso 2025-2026.

Sánchez no sabe donde continuará su carrera.

La posibilidad fue comentada por Fabrizio Larini, exdirector deportivo del club entre 2010 y 2013, quien conoce de cerca el paso de Sánchez por el equipo, ya que fue uno de los dirigentes que presenció su consolidación en Italia antes de partir a Barcelona en 2011. “No olvidemos a Sánchez como alternativa a Thauvin. Si yo estuviera en el Udinese, no dejaría de lado al chileno para cubrir el hueco que deja la marcha del francés”, señaló.

El exdirigente alabó las cualidades del atacante. No obstante, también apuntó a otro nombre como el posible sucesor natural del francés: el inglés Keinan Davis. “Si está sano, sería el jugador ideal para liderar el ataque. Es increíblemente fuerte, un jugador completo. Defiende bien el balón, tiene un disparo potente, ve el gol y es capaz de marcar bastantes goles”, afirmó.

Mientras tanto, Sánchez continúa esperando que se aclare su situación. El chileno llegó en agosto de 2024 a Udinese para iniciar su segundo ciclo en el club, 13 años después de su primera etapa, y disputó 14 partidos en la última temporada y no anotó goles.