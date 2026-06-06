América Latina: ¿La región más polarizada del mundo?

El pasado 31 de mayo, el outsider de extrema derecha Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta de las elecciones en Colombia con el 43,7% de los votos, mientras que el izquierdista Iván Cepeda quedó sorpresivamente en segundo lugar, con un 40,9%, según el preconteo oficial. Ambos se enfrentarán en segunda vuelta el 21 de junio. La conservadora Paloma Valencia obtuvo apenas el 6,9%, “lo que representa un revés para la clase política tradicional colombiana y refleja la polarización del panorama político del país”, comentó la revista Americas Quarterly, una influyente publicación dedicada a la política, los negocios y la cultura en las Américas.

En la misma línea apuntó France 24. “¿Colombia ante la hiperpolarización?: De la Espriella y Cepeda, dos extremos políticos van al balotaje”, tituló tras conocerse los resultados de las urnas. “Las dos figuras contrarias muestran la marcada polarización que transita el país sudamericano, con una alicaída derecha tradicional y un centro con fuerza insuficiente”, comentó el medio.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El gráfico por regiones demostró que la periferia colombiana optó por el candidato oficialista; en tanto, la zona andina se volcó al ultraderechista, otra evidencia de la polarización que tuvo la elección. “El mapa es bastante parecido al de los últimos cuatro años, con el Pacto Histórico muy fuerte en los márgenes, las costas y los antiguos territorios, y Bogotá. Pero claramente esa Colombia andina se fue con Abelardo”, describió Carlos Moreno, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Javeriana. “Es una polarización territorial que se repite desde las elecciones de 2014”, agregó.

“Conmigo o en mi contra”

En efecto, el fenómeno de la polarización se viene repitiendo desde hace más de una década, pero no solo en Colombia, sino también en la región, y con mayor intensidad, coinciden los analistas. Por ello, ya comienza a extenderse el uso del término hiperpolarización para referirse al tema.

El fenómeno ya se apreció con el estrecho triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022 en Brasil. Luego vendrían las categóricas victorias de Javier Milei sobre Sergio Massa en Argentina en 2023 y la de José Antonio Kast ante Jeannette Jara en 2025 en Chile.

Las perspectivas son similares para este domingo en el balotaje en Perú, donde la derechista Keiko Fujimori buscará torcer su suerte y, en un cuarto intento, lograr el sillón presidencial, siempre y cuando el izquierdista Roberto Sánchez no diga otra cosa. En octubre será el turno nuevamente para Lula, quien esta vez luchará por seguir al mando del Palacio de Planalto tras medirse en las urnas con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva.

Ya en febrero de 2023, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advertía sobre la intensificación de la polarización política en América Latina y el Caribe, con un llamativo título: “Conmigo o en mi contra”.

La creciente polarización política es una tendencia mundial, sin embargo, América Latina y el Caribe es la región en la que más ha aumentado la polarización en los últimos 20 años, apuntó entonces el PNUD. A principios de la década de 2000, la región obtuvo un puntaje muy por debajo del promedio mundial y fue la segunda región menos polarizada del mundo, según datos de Variety of Democracies (V-Dem). No obstante, a partir de 2015, la polarización comenzó a crecer más rápido que el promedio mundial, superándolo alrededor de 2017.

Un diagnóstico que la ONU ha vuelto a ratificar en los últimos días. “La polarización política se ha intensificado y ha dejado de ser una diferencia de opiniones para convertirse en una dinámica de confrontación entre un nosotros y un ellos”, advierte el estudio presentado el 1 de junio en Madrid, que coloca a Latinoamérica como la región más polarizada del mundo.

El PNUD otorga al continente un 3,4 en su índice de polarización, en el que 0 representa una convivencia amistosa entre los actores políticos y 4 significa una situación extrema y hostilidad máxima, por encima de la media mundial (2,9) y por delante de Europa Oriental y Asia Central (3,1), Asia-Pacífico (2,9), Europa Occidental y América del Norte (2,8), Medio Oriente y el Norte de África (2,6), África Subsahariana (2,4) y el Caribe (2).

Sergio Massa y Javier Milei se dan la mano durante el debate presidencial previo a las elecciones generales, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el 8 de octubre de 2023. AGUSTIN MARCARIAN

A fines de 2024, los académicos Ernesto Tiburcio, de UC Berkeley, y Horacio Larreguy, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, escribieron un artículo de investigación titulado “Polarización política en el Sur Global”, donde abordan el fenómeno. “En las últimas dos décadas, en el Sur Global, especialmente en América Latina y Asia, se ha observado un aumento de la polarización ideológica y afectiva, así como un retroceso democrático asociado”, advierten.

Consultados por La Tercera, Tiburcio y Larreguy profundizan sobre el tema. “El aumento de la polarización no es exclusivo de América Latina, sino que es un patrón en las sociedades democráticas de todo el mundo. La evidencia sugiere que factores como las redes sociales, el surgimiento de medios de información no tradicionales (que suelen ser sesgados) y la proliferación de líderes populistas explican dicho aumento. Además, hay factores específicos de cada país, divisiones sociales particulares que también han contribuido”, explican.

“Todos estos factores interactúan entre sí. Por ejemplo, el éxito divisor de Milei o de Chávez se explica tanto por su discurso como por el uso estratégico de los medios. En términos de la demanda de discursos y líderes polarizantes, el desencanto con la democracia y, por lo tanto, la búsqueda de opciones antisistema es muy relevante”, agregan.

“Hiperpolarización tóxica”

A la discusión se suma Daniel Zovatto, politólogo y experto en elecciones, gobernabilidad y democracia, además de director y editor de Radar Latam 360. En declaraciones a este medio, comenta: “La hiperpolarización tóxica, como yo la llamo, en América Latina no es un fenómeno coyuntural ni exclusivamente ideológico. Es el resultado de la convergencia de varias fracturas estructurales que se han profundizado durante la última década y que la pandemia aceleró significativamente”.

“En primer lugar, destaca la persistencia de la desigualdad y el agotamiento de los mecanismos tradicionales de movilidad social. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, y cuando amplios sectores perciben que el sistema ya no ofrece oportunidades reales de progreso, el voto deja de ser una elección programática para convertirse en un instrumento de rechazo. El elector ya no vota necesariamente por una propuesta, sino contra un adversario al que considera responsable de sus frustraciones”, explica el analista argentino.

Nayib Bukele junto a Donald Trump.

“En segundo lugar, existe una profunda crisis de representación. Los partidos tradicionales han perdido capacidad de intermediación, identidad ideológica y credibilidad. Ese vacío ha sido ocupado por liderazgos disruptivos que ofrecen respuestas simples a problemas complejos. Aunque desde posiciones ideológicas opuestas, fenómenos como Javier Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, De la Espriella en Colombia, Noboa en Ecuador reflejan una misma dinámica: el rechazo a las élites políticas tradicionales y la búsqueda de alternativas percibidas como transformadoras”, prosigue.

Y agrega: “Un tercer factor es la creciente preocupación por la seguridad, la inflación y la expansión de la economía informal. La combinación de crimen organizado, deterioro económico y precariedad laboral genera una demanda social por soluciones rápidas y contundentes”.

Además de estos tres factores, Zovatto apunta al mal uso de las redes sociales potenciadas ahora por la inteligencia artificial, las cuales, asegura, “han amplificado estas tendencias”.

Daniel Noboa estrechando la mano de Luisa González, durante el debate de la segunda vuelta presidencial en Quito, el 23 de marzo de 2025. HANDOUT

“Más que una polarización clásica entre izquierda y derecha, la región enfrenta una polarización afectiva e identitaria. El adversario político deja de ser un competidor legítimo para convertirse en una amenaza existencial, un enemigo al cual se lo describe y descalifica con los peores adjetivos. La política se transforma así en una disputa emocional donde las identidades pesan más que los programas de gobierno”, añade.

Paulo Afonso Velasco Júnior, politólogo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), comenta a La Tercera que “hace ya como mínimo unos 10-15 años que se nota mucho esto, que la gente se siente muy mal representada por los gobiernos en general que están en el poder. Y hay una tendencia a la polarización en el sentido de que buscan nuevos candidatos. Que no se identifiquen o con la política directamente o con los partidos tradicionales, más al centro, prefiriendo opciones más radicales, como una especie de ruptura”.

A su juicio, “la polarización o la hiperpolarización se nota a partir de ahí. Es lo que estamos viendo ahora en Colombia, es lo que hemos visto en Chile, donde ha perdido la derecha tradicional, es lo que pasó en Brasil ya con Bolsonaro o en Argentina con Milei”.

Pero Tiburcio y Larreguy advierten sobre el uso de los términos. “Es importante distinguir entre la polarización ideológica y la polarización afectiva. La primera es la divergencia de ideas y de prioridades políticas. Ese tipo de polarización (dentro de los límites del Estado democrático) no es intrínsecamente negativo, pues indica pluralismo. La polarización afectiva es el desagrado hacia personas, ideas o movimientos contrarios al propio. Este tipo de polarización es negativo, pues impide la convivencia democrática, invalida al otro”.

¿Desaparece el centro?

¿Y qué pasa con el centro? Tiburcio y Larreguy señalan que el “centro”, en términos de polarización afectiva, “es el conjunto de plataformas que reconocen la pluralidad de ideas”. “Es, en algún sentido, el consenso democrático, la tolerancia, el diálogo, el reconocimiento de las reglas del juego. Este tipo de plataformas está vinculado a las élites tradicionales, que tienen gran descrédito social. Las opciones antisistema, polarizantes, ofrecen ideas aparentemente nuevas que se contraponen a los viejos consensos”, explican.

La candidata de Centro Democrático de Colombia, Paloma Valencia. Foto: Archivo

Para Zovatto, “el centro atraviesa una crisis profunda. No porque haya desaparecido la demanda ciudadana por moderación, sino porque muchas opciones de centro no logran ofrecer una narrativa potente de cambio. En contextos de enojo, miedo e incertidumbre, la moderación puede ser percibida como continuidad o falta de carácter”.

“El centro suele tener mejores diagnósticos institucionales, pero menor capacidad de conexión emocional. Habla de reformas graduales cuando buena parte del electorado exige respuestas inmediatas”, sostiene. Y agrega: “En una época de política plebiscitaria, el centro aparece demasiado técnico para entusiasmar y demasiado prudente para movilizar. En ninguna de las últimas elecciones latinoamericanas el centro jugó un papel clave”.

“No creo que la hiperpolarización sea irreversible, pero sí será una característica dominante del ciclo político regional durante los próximos años. Mientras persistan bajo crecimiento, alta desigualdad, inseguridad, desconfianza institucional y sistemas de partidos fragmentados, la política seguirá favoreciendo liderazgos de confrontación”, concluye.