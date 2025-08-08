Colo Colo busca cómo subir en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Actualmente, el equipo de Jorge Almirón figura en el octavo puesto, a 15 puntos del líder, Coquimbo Unido. 2025 ha sido particularmente complejo para los albos. A nivel local, por ejemplo, fueron eliminados en la Copa Chile. En el plano internacional, se despidieron tempranamente de la Copa Libertadores y ni siquiera consiguieron un cupo en la Sudamericana.

Los albos exploran respuestas. Como las futbolísticas tardan en producirse, intentan encontrarlas en otro plano: el anímico. En ese contexto, suman a un especial refuerzo: según informó TNT Sports, han vuelto a pedir la asesoría del judoca Gabriel Lama, quien ejerce como coach para líderes y equipos. En su perfil profesional destaca que es máster en Psicología Positiva y Habilidades Directivas.

El refuerzo de última hora que sumó Colo Colo para mejorar en el segundo semestre

Lama fue miembro del Team Chile y campeón en el Panamericano específico de 2000. Su rostro y su capacidad profesional es conocida en el club: estuvo en Macul en 2020, el año más crítico de su historia deportiva. Al final de esa temporada, los albos tuvieron que dirimir la permanencia frente a Universidad de Concepción, en Talca. El gol de Pablo Solari evitó un descalabro histórico.

Una imagen de Lama con su kimono de judo, publicada en la página web de su empresa de coaching y motivación.

"Fue un proceso muy bonito. Siento mucho vinculo y conecté muy bien con el plantel, donde se generó una linda amistad hasta cierto punto“, valoró, en su momento, en el sitio Dale Albo.

”Lo fundamental fue la humildad en el equipo. El judo tiene esa esencia de la humildad y lo principal para entrar llegar así, compartiendo las dificultades por las que pasé”, recordó. Esos mismos principios necesitará aplicar para encantar a un plantel obligado al protagonismo, pero que ha estado golpeado por los magros resultados y hasta por situaciones extrafutbolísticas.

Lama afirmó que en su tarea hay un verbo clave. “Tenía que comprender para ser comprendido.La esencia del coach de vida es preguntar. El coach es un ‘preguntólogo’. Quería escucharlos y entender lo que estaban pasado, y ahí se abrieron las puertas. Cuando todos nos sentimos escuchados, el 100% está comprometido, aunque no todos estén de acuerdo con la medida", explicó en la oportunidad.