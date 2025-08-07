SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El feroz mea culpa de Mauricio Isla por el mal año de Colo Colo: “Nos merecemos las críticas; no he estado a la altura”

El lateral se refirió al complejo presente futbolístico que vive el Cacique y realizó una dura autocrítica tanto personal como grupal.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Mauricio Isla realizó una potente autocrítica por el mal año de Colo Colo. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El centenario de Colo Colo no ha sido el esperado. El Cacique atraviesa una compleja crisis deportiva tras una irregular campaña. En ese sentido, Mauricio Isla realizó una potente autocrítica.

Tenemos preocupación por lo que estamos viviendo. Ha sido un año muy difícil para nosotros. Nos merecemos las críticas. Tenemos un gran plantel, jugadores de renombre, pero a veces eso no te da para jugar de la mejor forma”, comenzó señalando el lateral.

“Matemáticamente, aún podemos (ser campeón). Es muy difícil, pero aún podemos lograrlo. Hay que aceptar lo que estamos haciendo, que son cosas muy malas. Lo que tenemos que hacer ahora es cerrar la boca y trabajar”, continuó el Huaso.

Isla también se refirió a los cuestionamientos por su propio rendimiento: “Sé cómo soy, llevo más de 20 años de carrera y nunca he respondido ni entrado en cosas extrafutbolísticas. Entiendo a los que hablan, pero yo sé lo que hago y siempre he sido profesional”, indicó.

Sé que no he estado a la altura de lo que esperaban los hinchas, me ha costado bastante. Asumimos la crítica, es parte del deporte, pero trataremos de terminar de la mejor forma y ver dónde llegamos en la tabla”, añadió.

La renovación de Arturo Vidal

Por otro lado, Isla reveló detalles de la situación contractual de Arturo Vidal, asegurando que está próximo a concretar su renovación con Colo Colo. “Está a poco de renovar. Ha sido para todos un año complicado, pero para él mucho más difícil y lo sé. Es uno de los mejores de la historia del fútbol chileno y en su vuelta, él mismo, esperaba otras cosas“, aseguró.

“No lo hemos pasado bien, ha sido un año complicado. Hemos tenido más derrotas que triunfos y él, que es importante para este club, que pasó por muchos clubes, se merece terminar de la mejor forma“, complementó.

Finalmente, el lateral dejó entrever que la próxima temporada puede ser la última del Rey como futbolista profesional “Ojalá yo y mis compañeros podamos revertir esto y que el otro año sea de la mejor forma para que se retire como se lo merece“, cerró.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalColo ColoMauricio IslaArturo Vidal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

De Vodanovic a Alessandri: el boom de alcaldes por aparecer en los listados de Bloomberg

El hijo de Luchsinger Mackay, los ex-Evópoli y el regreso de Víctor Manoli: el elenco de precandidatos UDI

Virus sincicial presiona a los hospitales: 70% de los servicios en riesgo o alerta por alta ocupación de camas pediátricas

La impensada alianza entre Araya y Cerna que rompe histórica distancia entre Carabineros y la PDI

Elisa Loncon y su opción senatorial: “Quiero ser una contribución: ni en mi historia personal ni en la Convención he cerrado las puertas al diálogo”

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

5.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

De Vodanovic a Alessandri: el boom de alcaldes por aparecer en los listados de Bloomberg
Chile

De Vodanovic a Alessandri: el boom de alcaldes por aparecer en los listados de Bloomberg

El hijo de Luchsinger Mackay, los ex-Evópoli y el regreso de Víctor Manoli: el elenco de precandidatos UDI

Virus sincicial presiona a los hospitales: 70% de los servicios en riesgo o alerta por alta ocupación de camas pediátricas

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes
Negocios

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Desempleo en 10%: ¿qué podemos hacer?

Picton se expande a México, Brasil y Costa Rica

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”
El Deportivo

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Alejandro Tabilo cae ante Roman Safiullin en su regreso a las canchas en el Masters 1000 de Cincinnati

El feroz mea culpa de Mauricio Isla por el mal año de Colo Colo: “Nos merecemos las críticas; no he estado a la altura”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan
Cultura y entretención

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.
Mundo

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida