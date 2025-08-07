El feroz mea culpa de Mauricio Isla por el mal año de Colo Colo: “Nos merecemos las críticas; no he estado a la altura”

El centenario de Colo Colo no ha sido el esperado. El Cacique atraviesa una compleja crisis deportiva tras una irregular campaña. En ese sentido, Mauricio Isla realizó una potente autocrítica.

“Tenemos preocupación por lo que estamos viviendo. Ha sido un año muy difícil para nosotros. Nos merecemos las críticas. Tenemos un gran plantel, jugadores de renombre, pero a veces eso no te da para jugar de la mejor forma”, comenzó señalando el lateral.

“Matemáticamente, aún podemos (ser campeón). Es muy difícil, pero aún podemos lograrlo. Hay que aceptar lo que estamos haciendo, que son cosas muy malas. Lo que tenemos que hacer ahora es cerrar la boca y trabajar”, continuó el Huaso.

Isla también se refirió a los cuestionamientos por su propio rendimiento: “Sé cómo soy, llevo más de 20 años de carrera y nunca he respondido ni entrado en cosas extrafutbolísticas. Entiendo a los que hablan, pero yo sé lo que hago y siempre he sido profesional”, indicó.

“Sé que no he estado a la altura de lo que esperaban los hinchas, me ha costado bastante. Asumimos la crítica, es parte del deporte, pero trataremos de terminar de la mejor forma y ver dónde llegamos en la tabla”, añadió.

La renovación de Arturo Vidal

Por otro lado, Isla reveló detalles de la situación contractual de Arturo Vidal, asegurando que está próximo a concretar su renovación con Colo Colo. “Está a poco de renovar. Ha sido para todos un año complicado, pero para él mucho más difícil y lo sé. Es uno de los mejores de la historia del fútbol chileno y en su vuelta, él mismo, esperaba otras cosas“, aseguró.

“No lo hemos pasado bien, ha sido un año complicado. Hemos tenido más derrotas que triunfos y él, que es importante para este club, que pasó por muchos clubes, se merece terminar de la mejor forma“, complementó.

Finalmente, el lateral dejó entrever que la próxima temporada puede ser la última del Rey como futbolista profesional “Ojalá yo y mis compañeros podamos revertir esto y que el otro año sea de la mejor forma para que se retire como se lo merece“, cerró.