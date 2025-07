Colo Colo llega tarde al cruce: revela detalles de la lesión de Mauricio Isla ante críticas de la Garra Blanca

Mauricio Isla no jugó el Superclásico frente a Universidad de Chile. Horas antes del partido entre Colo Colo y los azules se comunicó que el lateral no sería parte de la convocatoria de Jorge Almirón. La baja resultaba sensible, porque el Huaso era uno de los llamados a aportarle experiencia a un equipo albo que requeriría aplomo para enfrentarse a un Estadio Nacional completamente en contra. El panorama defensivo se agravó más aún con la imposibilidad de contar con Óscar Opazo, también lesionado.

Sin embargo, hasta este martes, no había claridad respecto de la dolencia que dejó al integrante de la Generación Dorada fuera de un duelo que prácticamente todos quieren jugar. Incluso, mediante un esfuerzo extremo que implique disimular alguna dolencia.

Colo Colo llega tarde al cruce: comunica lesión de Mauricio Isla ante críticas de la Garra Blanca

Recién en esta jornada, los albos especificaron de qué padece Isla. “Tendinopatía aquiliana bilateral”, consigna el parte médico entregado por el club, que también contiene las dolencias que marginaron a Tomás Alarcón (segunda semana de evolución de desgarro en recto anterior izquierdo, en fase de reintegro deportivo) y Javier Correa (adherenciolisis en recto anterior izquierdo, en manejo kinésico).

Un escenario complicado

Los albos revelan la condición médica de los jugadores justo en medio de un escenario complicado, especialmente para Isla. La Garra Blanca había manifestado sus aprensiones respecto de la forma en que el jugador no disputó el partido más esperado del año. “Como la hinchada más grande del país, expresamos nuestro repudio ante un nuevo escándalo en el plantel. Esta vez apuntamos al jugador Mauricio Isla, quien supuestamente se lesionó antes del Superclásico, sin parte médico ni comunicado oficial”, consignaban los barristas.

“Ya es sabido que el jugador ha evitado otros partidos importantes, lo que genera aún más dudas”, profundiza la referencia. “Vestir la camiseta de Colo Colo es un honor y, como lo demostraron Esteban Paredes, Lucas Barrios o Jaime Valdés, ningún dolor puede ser excusa para no dejarlo todo por nuestros colores ante el clásico rival”, insisten.

Los fanáticos exigieron claridad y medidas inmediatas. “Jugar por Colo Colo no es una opción, es un privilegio”, manifiestan.

El lío por los amistosos ante Valladolid

En medio de una crisis deportiva que incluye derrotas en los clásicos frente a Universidad Católica y Universidad de Chile, los albos insistieron en la programación de los compromisos ante el Valladolid. Ahí siguen los líos. El segundo amistoso está programado para el sábado 26, en el estadio Monumental. Es decir, un día antes de un choque del equipo de Almirón por la competencia local, ante O’Higgins. Ese partido no será recalendarizado. El Cacique ya había pospuesto el partido ante Iquique por la especial fecha.

En la práctica, los albos jugarán en días sucesivos. Almirón tendrá que dosificar al plantel para cumplir con ambos duelos. La discreta posición que ocupan en la tabla de la Liga de Primera, en la que marchan novenos, obliga, en teoría, a priorizar el compromiso criollo.

Ya estaba decidido que el otro se disputaría en alguna región del país, considerando la idea de compartir la fiesta con los miles de seguidores que el club albo tiene en el resto de Chile. La primera opción que se exploró fue Concepción, por la alta capacidad del estadio Ester Roa Rebolledo. Sin embargo, las autoridades denegaron la autorización en función del alto nivel de delincuencia que se registra por estos días en esa ciudad. La prioridad es destinar los recursos policiales a la custodia de la población.

En ese marco se activó el plan de búsqueda. Finalmente, el duelo se jugará en Viña del Mar. Según comunicó ESPN, el choque entre albos y españoles se disputará el miércoles 23, a las 16 horas, en el estadio Sausalito. Es decir, en plena jornada laboral. Solo se espera la respectiva revisión del estadio Sausalito por parte de la Delegación Presidencial de Vaparaíso para otorgar el respectivo permiso.