SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Exentrenador de Udinese se lanza contra Kosta Runjaic y clama por el retorno de Alexis Sánchez

Pasquale Marino asegura que el delantero chileno debe tener espacio en el plantel de la escuadra friulana tras la salida de Florian Thauvin.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Exentrenador de Udinese se lanza contra Kosta Runjaic y clama por el retorno de Alexis Sánchez. . Por @alexis_officia1

Alexis Sánchez sigue sin presentarse en la pretemporada del Udinese. En Italia, eso sí, su actitud divide. Pese a su conflicto público con el entrenador Kosta Runjaic, hay quienes creen que debe tener espacio en la plantilla. Sobre todo luego de los últimos movimientos del cuadro friulano, ya que el delantero Florian Thauvin partió al Lens.

Ahora, Pasquale Marino, quien dirigió al tocopillano entre 2008 y 2010, se cuadró con el ariete y criticó la postura del estratega. “Gino Pozzo nunca ha vendido a un jugado talentoso sin encontrar un sustituto digno, así que el sucesor de Thauvin se presentará, aunque el Udinese ya cuenta con un talento potencial en plantilla y ese es Sánchez”, señaló de inicio.

Sánchez en un entrenamiento del Udinese. . Por @alexis_officia1

“Ahora, será interesante ver si el club opta por un mediapunta con las características de Thauvin se centra en otros jugadores. Sin embargo, me gustaría compartir una reflexión sobre Sánchez”, añadió.

Ahí vinieron sus dardos a Runjaic. “Sin entrar en detalles sobre su situación personal con el entrenador, a quien no conozco, sinceramente lo reincorporaría al equipo de inmediato, sobre todo tras la marcha de Thauvin”, enfatizó.

En esa línea, el exDT de Udinese no ocultó que su cercanía con Sánchez es fundamental a la hora de expresar su juicio, pero que cree que la relación entre el formado en Cobreloa y el técnico alemán puede mejorar. “No hay nada insalvable que no se pueda resolver con una buena diplomacia. Lo digo porque conozco a Alexis y estoy seguro de que todavía puede aportar mucho al Udinese. Quizás sea parcial, siendo su admirador, pero creo en él porque sufrió varias lesiones el año pasado”, dijo.

“Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado y me gustaría verlo de vuelta como una pieza clave en el Udinese, donde puede aportar enormemente, sobre todo si se siente confiado. Todavía tiene ganas de rendir y lo está dando todo“, añadió.

El Niño Maravilla viene de la temporada más complicada de su carrera, en la que jugó un total de 14 partidos oficiales con Udinese. No tuvo goles ni registró asistencias en los 479 minutos que sumó dentro de la cancha.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSerie AUdineseKosta RunjaicAlexis Sánchez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidente de las aseguradoras y nueva modalidad de Fonasa: “El trato directo no mejoraría en nada los problemas que tiene la licitación”

Sky y Air Canada firman acuerdo para compartir red en la región

Persecución en Valparaíso: detienen a menores que robaron auto, atropellaron a un carabinero y terminaron chocando

Squella presiona para que Chile Vamos y Demócratas sellen pacto parlamentario: “Para lograr mayoría en la Cámara eso es clave”

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

5.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Maluma detiene su concierto y regaña a una mujer que llevó a su bebé de un año

Maluma detiene su concierto y regaña a una mujer que llevó a su bebé de un año

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Servicios

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Rating del domingo 10 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 10 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana
Chile

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Persecución en Valparaíso: detienen a menores que robaron auto, atropellaron a un carabinero y terminaron chocando

Squella presiona para que Chile Vamos y Demócratas sellen pacto parlamentario: “Para lograr mayoría en la Cámara eso es clave”

Presidente de las aseguradoras y nueva modalidad de Fonasa: “El trato directo no mejoraría en nada los problemas que tiene la licitación”
Negocios

Presidente de las aseguradoras y nueva modalidad de Fonasa: “El trato directo no mejoraría en nada los problemas que tiene la licitación”

Sky y Air Canada firman acuerdo para compartir red en la región

Latam y Santander renuevan su histórica alianza para acumular millas y canjear premios

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Dónde y a qué hora ver a Botafogo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Botafogo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Internacional por la Copa Libertadores

Grandes problemas para Manuel Pellegri: Betis pierde a una de sus principales figuras a días del inicio de LaLiga

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”
Mundo

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Trump anuncia que “liberará” este lunes a Washington de la delincuencia: “La escoria desaparecerá”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?