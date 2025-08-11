Exentrenador de Udinese se lanza contra Kosta Runjaic y clama por el retorno de Alexis Sánchez. . Por @alexis_officia1

Alexis Sánchez sigue sin presentarse en la pretemporada del Udinese. En Italia, eso sí, su actitud divide. Pese a su conflicto público con el entrenador Kosta Runjaic, hay quienes creen que debe tener espacio en la plantilla. Sobre todo luego de los últimos movimientos del cuadro friulano, ya que el delantero Florian Thauvin partió al Lens.

Ahora, Pasquale Marino, quien dirigió al tocopillano entre 2008 y 2010, se cuadró con el ariete y criticó la postura del estratega. “Gino Pozzo nunca ha vendido a un jugado talentoso sin encontrar un sustituto digno, así que el sucesor de Thauvin se presentará, aunque el Udinese ya cuenta con un talento potencial en plantilla y ese es Sánchez”, señaló de inicio.

Sánchez en un entrenamiento del Udinese.

“Ahora, será interesante ver si el club opta por un mediapunta con las características de Thauvin se centra en otros jugadores. Sin embargo, me gustaría compartir una reflexión sobre Sánchez”, añadió.

Ahí vinieron sus dardos a Runjaic. “Sin entrar en detalles sobre su situación personal con el entrenador, a quien no conozco, sinceramente lo reincorporaría al equipo de inmediato, sobre todo tras la marcha de Thauvin”, enfatizó.

En esa línea, el exDT de Udinese no ocultó que su cercanía con Sánchez es fundamental a la hora de expresar su juicio, pero que cree que la relación entre el formado en Cobreloa y el técnico alemán puede mejorar. “No hay nada insalvable que no se pueda resolver con una buena diplomacia. Lo digo porque conozco a Alexis y estoy seguro de que todavía puede aportar mucho al Udinese. Quizás sea parcial, siendo su admirador, pero creo en él porque sufrió varias lesiones el año pasado”, dijo.

“Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado y me gustaría verlo de vuelta como una pieza clave en el Udinese, donde puede aportar enormemente, sobre todo si se siente confiado. Todavía tiene ganas de rendir y lo está dando todo“, añadió.

El Niño Maravilla viene de la temporada más complicada de su carrera, en la que jugó un total de 14 partidos oficiales con Udinese. No tuvo goles ni registró asistencias en los 479 minutos que sumó dentro de la cancha.