La furia de Arturo Vidal con el arbitraje tras la agónica igualdad de Everton ante Colo Colo: “Pónganse los pantalones”

Colo Colo no logra salir de la crisis. El Cacique dejó escapar el triunfo ante Everton tras un penal en el séptimo minuto de descuento.

Arturo Vidal se fue muy molesto de Sausalito por el arbitraje. Al ser consultado por el tema, se limitó a encarar a los reporteros. “Díganlo ustedes, opinen. Pónganse los pantalones”, sostuvo sobre el cobro de Felipe González.

Por su parte, Sebastián Vegas fue mucho más elocuente en sus comentarios. “Una vergüenza. Me parece que tienen todas las herramientas para poder ayudarse. Lo mismo que en el partido contra la U. Y no nos entregan ninguna seguridad. Todos tenemos las mismas dudas”, comenzó señalando.

“Me parece que se echan los partidos encima, son soberbios, no nos permiten tener diálogos cuando nos acercamos con todo el respeto del mundo. Las decisiones te terminan marcando los partidos, los arbitrajes siempre son malos”, insistió.

La autocrítica de Pizarro

Tras el partido, Vicente Pizarro realizó sus descargos tras el amargo empate en Viña del Mar. “Mucha rabia. Creo que teníamos el partido ahí y se nos va por errores nuestros. No supimos manejar la última parte del partido, pero bueno, hay que sacarse la rabia rápido porque tenemos que responder y empezar a ganar“, comenzó señalando Vicente Pizarro, en la transmisión de TNT Sports.

El volante realizó una severa autocrítica tras sufrir una agónica igualdad, mediante un lanzamiento penal, en los descuentos. “El primer tiempo lo manejamos muy bien. El segundo tiempo fue un poco más parejo. Son errores puntuales que nos hacen perder puntos que son clave“, agregó.

Pizarro continuó con el mea culpa y realizó un duro análisis por el momento del Cacique, no logra salid de la crisis. “Es que no nos alcanza. El rendimiento ha ido subiendo, pero tenemos que empezar a ganar, no nos está alcanzando y tenemos que dar un poco más para empezar a ganar“, disparó.

El zurdo, que porto el brazalete de capitán ante Everton, también se refirió al siguiente encuentro de Colo Colo, que se medirá con Universidad Católica. “No hay tiempo. Tenemos que levantar la cabeza y seguir trabajando. Hablaremos adentro y veremos estos errores puntuales que nos están pasando. Este partido que viene en casa no se puede perder”, sentenció.

Por su parte, Pablo Richetti, ayudante técnico del suspendido Jorge Almirón, lamentó el resultado. “Estábamos bien, más allá que en el segundo tiempo no tuvimos la fluidez en el juego del primero, sufrimos poco, nos queda esa sensación de haberla tenido (la pelota) y jugar un poco mejor. Las ocasiones las tuvimos y sobre el final, en una pelota al área, puede pasar cualquier cosa y pasó un penal”, expresó.