SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El postrero gol de Everton arrebata el triunfo de un Colo Colo que no sale de la crisis

Un penal convertido por Sebastián Sosa, después de los siete minutos de descuento, despojó a los albos de una victoria que tenían en el bolsillo. Méndez abrió la cuenta en la primera parte, pero el campeón dejó agrandarse al local que se llevó una merecida paridad.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
El empate de Sosa determinó el empate postrero de Everton ante Colo Colo. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Colo Colo tenía que ganar, realmente, como fuera. Los de Pedrero vencían durante casi una hora en Viña del Mar, pero un penal convertido por Everton en los descuentos permitió el 1-1 y sumó el tercer empate seguido para el equipo de Macul.

Pero el equipo albo adolecía de las mismas fisuras que ha mostrado en la temporada. El regreso de Lucas Cepeda no cambiaba el rumbo ofensivo y los viñamarinos ganaban la mayoría de los duelos en la mitad de la cancha para complicar a los blancos.

Precisamente, en esa zona del campo, sobresalía la figura del ruletero Alan Medina. El uruguayo encontraba constantemente espacios para acercarse al área visitante. Así los hizo en un par de ocasiones, antes del cuarto de hora, con dos largos remates que se fueron por muy poco.

En la siguiente, el charrúa ganó en la derecha y levantó el centro, aunque el incómodo cabezazo del Chorri Palacios se fue por muy poco sobre el arco de Fernando de Paul.

A los 19 minutos, los viñamarinos se fabricaron la ocasión más clara del encuentro. El oriental Medina ganó el mano a mano a Erick Wiemberg y solo la salida de De Paul, en el primer palo, impidió el pase mortal para Palacios, quien esperaba en el punto penal.

Tras esa relativa supremacía del local, el equipo de Pedrero consiguió el trámite de las acciones. Su línea de volantes intentó conectarse con mayor asiduidad, pero no encontraba la profundidad para aproximarse a la portería de Ignacio González.

Hasta que Víctor Felipe Méndez, el reemplazante de Esteban Pavez, logró un momento de lucidez para despertar al Cacique. El exmediocampista del CSKA Moscú de Rusia corrió 25 metros y abrió a la derecha para el juvenil Francisco Marchant, quien la devolvió al medio para el mismo conductor de la jugada. El zaguero Ramiro González rechazó a medias y la pelota volvió a Méndez para que lograra el 1-0, a los 33’.

Everton intentó reaccionar, Mauricio Isla perdió la pelota en la banda derecha y terminó en posición Sebastián Sosa Sánchez, pero su débil remate fue bien contenido por De Paul.

Cerca del descanso, otra rápida salida de los ruleteros dejó en buena posición al Chorri Palacios, aunque el remate del uruguayo desde el borde del área se fue junto a un palo para que el primer tiempo terminara con la ventaja visitante.

Agónica reacción

En el inicio del lapso complementario, el equipo de Viña del Mar adelantó las líneas para asfixiar a su rival. Sin embargo, dejaba espacios en el fondo, aprovechados por los albos.

Así ocurrió a los 48’, cuando Salomón Rodríguez apuró con la cabeza para dejar con espacio a Cepeda. El exjugador de Wanderers dejó solo a Marchant y su remate se fue sobre la portería del anfitrión.

Entonces el duelo se hizo de ida y vuelta. La salida de Méndez le hizo perder control en el medio a los santiaguinos para que Vicente Pizarro tomó la iniciativa.

Pero los ruleteros dejaban mucho espacio en su afán de lograr el empate. A los 61’, Colo Colo estuvo más cerca de aumentar las cifras. El centro preciso de Salomón Rodríguez dejó solo a Cepeda, pero su remate de primera fue repelido de forma notable por el golero González.

Instantes más tarde, los albos volvieron a sacudirse de la presión de los anfitriones. Esta vez fue Marcos Bolados quien corrió solo hacia el arco de Everton, pero perdió ante la marca de Hugo Magallanes.

Los viñamarinos también tuvieron una clara. Ahora, fue el cabezazo de Sosa Sánchez el que obligó a la gran reacción de De Paul, quien sacó la pelota desde la línea para evitar la igualdad.

En los minutos finales, el partido perdió en claridad. Sin embargo, cuando ya se habían cumplido los 7 minutos de descuento, un penal de Sebastián Vegas sobre Sosa cambió el destino del encuentro y permitió el 1-1 final, desencadenando el lamento albo y estirando su crisis.

Más sobre:FútbolColo ColoEvertonLiga de PrimeraVíctor Méndez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras suspensión de exportaciones de equipo militar a Israel, Merz enfatiza que “seguimos firmes al lado de este país”

En operativo por drogas: PDI encuentra arma robada de la policía argentina

Hombre en situación de calle habría sido asesinado en Iquique: tenía múltiples lesiones cortopenetrantes en su pecho

Bancada UDI pide a Contraloría pronunciarse sobre resolución que ordena a dueños de terreno en Quilpué desalojar una toma

Sismo de magnitud 6.1 sacude el noroeste de Turquía: reportan edificio colapsado y heridos

Tres jóvenes son rescatados tras ser arrastrados en el río Aconcagua

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

4.
Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

5.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

En operativo por drogas: PDI encuentra arma robada de la policía argentina
Chile

En operativo por drogas: PDI encuentra arma robada de la policía argentina

Hombre en situación de calle habría sido asesinado en Iquique: tenía múltiples lesiones cortopenetrantes en su pecho

Bancada UDI pide a Contraloría pronunciarse sobre resolución que ordena a dueños de terreno en Quilpué desalojar una toma

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco
Negocios

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco

Héroes

Diego Hernández: “Lo peor sería una paralización prolongada”

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas
Tendencias

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas

Cómo deberías preparar las papas para que sean un alimento saludable

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

La autocrítica de Vicente Pizarro luego de que Colo Colo dejara escapar el triunfo: “Se nos va por errores nuestros”
El Deportivo

La autocrítica de Vicente Pizarro luego de que Colo Colo dejara escapar el triunfo: “Se nos va por errores nuestros”

El LIV Golf se define en la última fecha: Joaquín Niemann reacciona en Chicago, pero no le alcanza para ser campeón

El postrero gol de Everton arrebata el triunfo de un Colo Colo que no sale de la crisis

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Britpop: a 30 años de uno de los últimos grandes fenómenos de la música y cómo impactó en Chile

Tras suspensión de exportaciones de equipo militar a Israel, Merz enfatiza que “seguimos firmes al lado de este país”
Mundo

Tras suspensión de exportaciones de equipo militar a Israel, Merz enfatiza que “seguimos firmes al lado de este país”

Sismo de magnitud 6.1 sacude el noroeste de Turquía: reportan edificio colapsado y heridos

Zelensky acoge la declaración de los aliados europeos que exige que conversaciones de paz incluyan a Kiev

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?