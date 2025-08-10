El postrero gol de Everton arrebata el triunfo de un Colo Colo que no sale de la crisis

Colo Colo tenía que ganar, realmente, como fuera. Los de Pedrero vencían durante casi una hora en Viña del Mar, pero un penal convertido por Everton en los descuentos permitió el 1-1 y sumó el tercer empate seguido para el equipo de Macul.

Pero el equipo albo adolecía de las mismas fisuras que ha mostrado en la temporada. El regreso de Lucas Cepeda no cambiaba el rumbo ofensivo y los viñamarinos ganaban la mayoría de los duelos en la mitad de la cancha para complicar a los blancos.

Precisamente, en esa zona del campo, sobresalía la figura del ruletero Alan Medina. El uruguayo encontraba constantemente espacios para acercarse al área visitante. Así los hizo en un par de ocasiones, antes del cuarto de hora, con dos largos remates que se fueron por muy poco.

En la siguiente, el charrúa ganó en la derecha y levantó el centro, aunque el incómodo cabezazo del Chorri Palacios se fue por muy poco sobre el arco de Fernando de Paul.

A los 19 minutos, los viñamarinos se fabricaron la ocasión más clara del encuentro. El oriental Medina ganó el mano a mano a Erick Wiemberg y solo la salida de De Paul, en el primer palo, impidió el pase mortal para Palacios, quien esperaba en el punto penal.

Tras esa relativa supremacía del local, el equipo de Pedrero consiguió el trámite de las acciones. Su línea de volantes intentó conectarse con mayor asiduidad, pero no encontraba la profundidad para aproximarse a la portería de Ignacio González.

Hasta que Víctor Felipe Méndez, el reemplazante de Esteban Pavez, logró un momento de lucidez para despertar al Cacique. El exmediocampista del CSKA Moscú de Rusia corrió 25 metros y abrió a la derecha para el juvenil Francisco Marchant, quien la devolvió al medio para el mismo conductor de la jugada. El zaguero Ramiro González rechazó a medias y la pelota volvió a Méndez para que lograra el 1-0, a los 33’.

Everton intentó reaccionar, Mauricio Isla perdió la pelota en la banda derecha y terminó en posición Sebastián Sosa Sánchez, pero su débil remate fue bien contenido por De Paul.

Cerca del descanso, otra rápida salida de los ruleteros dejó en buena posición al Chorri Palacios, aunque el remate del uruguayo desde el borde del área se fue junto a un palo para que el primer tiempo terminara con la ventaja visitante.

Agónica reacción

En el inicio del lapso complementario, el equipo de Viña del Mar adelantó las líneas para asfixiar a su rival. Sin embargo, dejaba espacios en el fondo, aprovechados por los albos.

Así ocurrió a los 48’, cuando Salomón Rodríguez apuró con la cabeza para dejar con espacio a Cepeda. El exjugador de Wanderers dejó solo a Marchant y su remate se fue sobre la portería del anfitrión.

Entonces el duelo se hizo de ida y vuelta. La salida de Méndez le hizo perder control en el medio a los santiaguinos para que Vicente Pizarro tomó la iniciativa.

Pero los ruleteros dejaban mucho espacio en su afán de lograr el empate. A los 61’, Colo Colo estuvo más cerca de aumentar las cifras. El centro preciso de Salomón Rodríguez dejó solo a Cepeda, pero su remate de primera fue repelido de forma notable por el golero González.

Instantes más tarde, los albos volvieron a sacudirse de la presión de los anfitriones. Esta vez fue Marcos Bolados quien corrió solo hacia el arco de Everton, pero perdió ante la marca de Hugo Magallanes.

Los viñamarinos también tuvieron una clara. Ahora, fue el cabezazo de Sosa Sánchez el que obligó a la gran reacción de De Paul, quien sacó la pelota desde la línea para evitar la igualdad.

En los minutos finales, el partido perdió en claridad. Sin embargo, cuando ya se habían cumplido los 7 minutos de descuento, un penal de Sebastián Vegas sobre Sosa cambió el destino del encuentro y permitió el 1-1 final, desencadenando el lamento albo y estirando su crisis.