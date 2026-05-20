Noche mágica en Coquimbo: el campeón chileno golea a Tolima y queda a un paso de los octavos de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido se mantiene firme en la Copa Libertadores. En su última presentación como local goleó sin apelación por 3-0 a Tolima, resultado hasta egoísta para lo que ocurrió en la cancha del Sánchez Rumoroso. Con este resultado, los nortinos son exclusivos líderes del Grupo B con 10 puntos y quedaron a un paso de la clasificación a los octavos de final.

Porque el campeón chileno se llevó el mismo abultado marcador en contra en su visita a Colombia, ante este mismo rival. Caída que, de acuerdo con la opinión de los jugadores y el cuerpo técnico, fue demasiado castigo para los del Norte Chico.

Con esa premisa, los dirigidos de Hernán Caputto tomaron el control del partido desde el mismo inicio. A solo segundos, Cristián Zavala ya había habilitado el cabezazo de Nicolás Johansen para poner el primer aviso en el arco que defiende el brasileño Alvino Volpi.

Antes de los 10 minutos, el cuadro pirata ya se había aproximado en al menos tres ocasiones. Líneas adelantadas y mucho juego por las orillas, sector donde el trabajo de Zavala en la derecha y Benjamín Chandía en la izquierda pusieron de cabeza a la zaga del Pijao.

A los 8’, el exjugador de Colo Colo llegó hasta el área, pero su remate cruzado no encontró dirección ni receptor, en el segundo palo. Cerca de la veintena de minutos, fue Chandía quien exigió al golero del cuadro cafetalero con un potente disparo, en el primer palo.

El juego vertical de la escuadra coquimbana encontraba muy poca resistencia. Sin embargo, la primera conquista de los locales llegó por medio de una jugada preconcebida. Juan Cornejo apuró el cobro de un tiro libre y habilitó a Chandía, juvenil que cruzó el pase al segundo palo, donde el zaguero Manuel Fernández anotó en la boca del arco, a los 26’.

La conquista desnudó la feble oposición de los visitantes y las ansias de triunfo de un equipo pirata que, en caso de ganar, quedaba al borde de la clasificación. Los colombianos intentaron la reacción, pero el furioso remate de Kevin Florez fue repelido por el portero Diego Sánchez, jugada en la que los visitantes reclamaban una mano de Benjamín Gazzolo.

El contragolpe era arma frecuente para los anfitriones. A los 43’, Guido Vadalá enfrentó solo al portero Volpi, quien estuvo notable para evitar la segunda caída de su arco. Instantes más tarde, en el cuarto minuto de tiempo agregado, el mismo argentino corrió cerca de 30 metros en el contraataque para asistir a Zavala, quien remató cruzado para el 2-0.

Goleada

En la segunda parte, Coquimbo Unido tomó las cosas donde las dejó. La velocidad de sus carrileros ganaba constantemente y los hombres de Tolima corrían contra su arco. De esa manera salió el tercer tanto de los nortinos, cuando Zavala volvió a ganar en la derecha y ahora fue Johansen quien definió desde el punto penal, con algo de fortuna, a los 55’.

La salida del portero Sánchez del local, a los 71’ por una lesión, intentó poner una dosis de incertidumbre al partido. Entonces, el DT visitante Lucas González también movió las piezas para intentar dar mayor volumen ofensivo a su apagado equipo. A falta de un cuarto de hora, un largo derechazo de Edwar López puso a prueba al golero recién ingresado Gonzalo Flores.

Pero el marcador no se movió más. Coquimbo Unido tuvo una noche mágica y quedó en la deuda de ese gol que lo hubiera dejado en la ronda de los mejores 16, ya que igualó en triunfo y goles con Tolima, en caso de una definición entre ellos. Los chilenos terminan su participación en la fase grupal en casa de Nacional de Uruguay, el próximo martes.