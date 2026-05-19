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    Política

    “La política no es para estudiantes en práctica”: oposición arremete contra el gobierno tras salida de Steinert y Sedini

    Parlamentarios acusaron improvisación del Ejecutivo tras la salida de las ministras de Seguridad y Segegob, cuestionando la falta de resultados en ambas áreas a menos de tres meses del inicio del gobierno.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    14 DE ENERO DEL 2026 PUNTO DE PRENSA DE PAULINA VODANOVIC JUNTO A LA BANCADA DEL PARTIDO SOCIALISTA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Un sorpresivo cambio de gabinete se anunció la tarde de este martes, luego de que el Presidente José Antonio Kast resolviera reemplazar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y a la vocera de gobierno, Mara Sedini, quienes dejarán sus cargos a las 20 horas, en medio de cuestionamientos por la gestión del Ejecutivo en ambas áreas.

    El anuncio se conoció mientras el Senado discutía el proyecto Escuelas Protegidas impulsado por el gobierno, instancia en que parlamentarios de oposición reaccionaron duramente a la salida de ambas ministras, apuntando a una supuesta improvisación del Ejecutivo.

    La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, criticó la forma en que se conoció el ajuste ministerial y afirmó que “es primera vez que el cambio de gabinete lo anuncian los propios parlamentarios”.

    Asimismo, apuntó directamente contra la gestión comunicacional de Sedini. “Acá hay un gobierno que ha experimentado con perfiles no aptos para el cargo, particularmente en la vocera, que era una vocera muda, que arrancaba, que no comunicaba cuando era su principal obligación”, sostuvo.

    Respecto de la eventual llegada del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, a Seguridad, Vodanovic cuestionó que “aquí se cambia una persona, pero el gobierno sigue sin tener clara una posición en seguridad”.

    “Si eso es así, vamos a tener problemas porque es una persona que no tiene conocimiento”, agregó, acusando “improvisación” en los nombramientos.

    En la misma línea, el senador socialista Juan Luis Castro afirmó que “estamos frente a un rotundo fracaso”, señalando que “en 68 días asumieron dos ministras que claramente han tropezado con la realidad”.

    “Acá no había capacidad, no había mensaje, faltó expertise y las encuestas demuestran que el gobierno ha trastabillado”, añadió.

    El parlamentario sostuvo además que “esto es la demostración de que aquí no hay metáfora, no hay espejismo. Es reflejo del fracaso más rotundo de un gobierno que se creía preparado en dos áreas como seguridad y comunicaciones”.

    Por su parte, el senador Gastón Saavedra afirmó que “este es un día malo para Chile”, vinculando el cambio de gabinete con el escenario económico y la situación de seguridad.

    “La política no es para estudiantes en práctica, no alcanzaron a terminar el primer trimestre y si sale la ministra de Seguridad, es porque simplemente no había plan de seguridad para el país y por eso estaba a los tumbos”, sostuvo.

    Asimismo, cuestionó el desempeño de Sedini como portavoz del Ejecutivo. “Ser vocera de gobierno es representar las políticas públicas y la voz del gobierno, pero esto no es para seguir en el programa Sin Filtro. Es para comunicar bien, para dar tranquilidad al país”, afirmó.

    El senador DC Iván Flores aseguró que “después de todos los desatinos, las faltas, las ilegalidades cometidas por la ministra Steinert, y lo que viene, la interpelación, el informe de Contraloría, que se sabe que viene malo, y que va a generar un nuevo problema político para el gobierno, era evidente".

    “Lo que quieren hacer es evitar el bochorno de tener una ministra interpelada, cuestionada por la propia Contraloría antes de la cuenta pública y se la sacaron de encima”, agregó.

    “¿Por qué no lo hicieron antes? Perdimos tres meses, con un equipo que no da el ancho, ni el largo. No solamente el problema era el jefe de gabinete. Era la ministra con la subsecretaria. El equipo del Ministerio de Seguridad es malo”, por lo que Flores planteó realizar un cambio completo al interior de la cartera “por el bien de Chile”.

    Desde los diputados, el jefe de bancada del PPD-independientes, Raúl Soto, afirmó que “dos meses de gobierno desastrosos. Improvisación, desprolijidades, falta de plan y estrategia, y problemas en la comunicación. Evidentemente que teníamos la razón en la oposición, y esto es ratificado por la salida de la ministra de Seguridad y de la ministra vocera de gobierno”.

    “Espero que no sea solamente un cambio de nombre, sino que implique también un cambio de rumbo, un cambio de dirección, porque las decisiones que está tomando el gobierno van contrarias a los intereses de la clase media y los sectores vulnerables de Chile”, sumó.

    A su vez, el diputado José Montalva, destacó que “la salida en estos dos ministerios la verdad es que no sorprende. Y también hay que valorar el hecho de que el gobierno haya tomado esta decisión”.

    “Si bien nunca es bueno que los gobiernos tomen medidas tan rápidas, en este caso era urgente. Y eso se le agradece al gobierno, en tener la comprensión de que hoy día los chilenos no pueden esperar, sobre todo en carteras tan importantes”, planteó.

    Más sobre:Cambio de GabineteJosé Antonio KastMara SediniTrinidad Steinert

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