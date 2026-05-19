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    Con una asistencia de rabona: el festejo de Vicente Pizarro en la goleada de Rosario Central por la Libertadores

    El mediocampista chileno anotó el 2-0 del Canalla a los 38 minutos.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Rosario Central en X.

    Era un duelo importante para Rosario Central, que necesitaba ganar en casa para abrochar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Vicente Pizarro, dirigido por Jorge Almirón, recibía al elenco venezolano de Universidad Central, y el formado en Colo Colo respondió con un gol.

    Transcurrían los 38’ y el Canalla ganaba por la cuenta mínima gracias a una anotación de Alejo Véliz. En ese momento, Julián Fernández arma una espectacular jugada por la izquierda, la que finaliza con un centro de rabona. En el corazón del área, el Vicho atacó desde atrás, definió de primera y de zurda para el 2-0 en el marcador.

    El mediocampista chileno lo gritó con todo y se abrazó con el histórico Ángel Di María. Aunque las felicitaciones se repartieron con Fernández tras su vistosa asistencia.

    Más sobre:FútbolRosario CentralVicente PizarroCopa Libertadores

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