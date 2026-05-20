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    Kast realiza su primer cambio de gabinete: “No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”

    La ceremonia en La Moneda estuvo marcada por el apoyo entregado por el mandatario a las ministras salientes: Trinidad Steinert en Seguridad Pública y Mara Sedini, en la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Rodrigo Gómez S.
    La fotografía oficial del nuevo gabinete. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En el Salón Montt Varas de La Moneda se concretó esta noche el primer cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast, en una ceremonia marcada por el apoyo entregado por el mandatario a las ministras salientes: Trinidad Steinert en Seguridad Pública y Mara Sedini, en la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

    En la cita, se confirmó, además, la salida de Martín Arrau del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para asumir la cartera de Seguridad Pública.

    En tanto, el ministro de Transportes, Louis de Grange, se convirtió en biministro al jurar como titular del MOP, mientras que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, hizo lo propio al asumir, además, la vocería de Gobierno.

    Tras realizar la modificación, el Presidente Kast realizó una alocución, en la que aseguró que no esperaba hacer una modificación en el gabinete a 69 días del inicio de su mandato.

    “No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó es que he decidido realizar este ajuste”, aseguró.

    El ajuste

    La ceremonia comenzó a las 20.39, con el ingreso de los ministros del gabinete al Salón Montt Varas, en el cual ya se encontraban asesores y jefes de gabinete de algunos secretarios de Estado, además de la primera dama, María Pía Adriasola.

    Ahí, los jefes de cartera se formaron sobre una tarima, para esperar el ingreso del Presidente Kast, que se produjo un minuto después.

    Y a continuación, tomó la palabra el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien dio lectura al decreto supremo 82, con el cual se concretaron las renuncias de Steinert, Sedini y Arrau.

    Tras esto, ambas ministras de Estado salientes fueron llamadas al frente, donde fueron saludadas -con un apretón de manos y un abrazo- por el Presidente Kast y el ministro Alvarado.

    Ya despojadas de su autoridad, Sedini y Kast se dirigieron hacia dos sillas ubicadas a ambos costados del lugar donde ya se encontraba sentada la primera dama, quien las recibió a ambas con sendos abrazos.

    Y posteriormente, Pavez informó los nombres de los ministros que asumieron, desde esta jornada, las carteras dejadas por las autoridades salientes.

    Los agradecimientos de Kast

    A continuación, el mandatario tuvo palabras para las ministras salientes, a quienes agradeció la labor desarrollada en estos primeros meses de gobierno.

    Primero, se dirigió a la saliente ministra de Seguridad, y señaló que “a Trinidad le tocó asumir en estos primeros meses de gobierno uno de los desafíos más complejos y más urgentes que tiene nuestra patria: devolverle la tranquilidad a las familias y la autoridad al Estado frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, frente a la violencia, que durante años ha avanzado en nuestro país sin que nadie la detuviera”.

    “Trinidad asumió este compromiso con una dedicación y una convicción que pocos pueden igualar”, sostuvo, tras lo cual relevó su trabajo en terreno y la coordinación de las instituciones encargadas de la materia.

    El mandatario continuó sus agradecimientos, y destacó que “detrás de cada golpe contundente al crimen, al terrorismo, también hay una impronta política, una decisión, una convicción, de todo nuestro gobierno y esa impronta, en estos primeros meses lleva el sello de Trinidad Steinert”.

    “Gracias Trinidad por tu entrega, por tu rigor, por tu valentía, y por haberle dado la esperanza a los chilenos, de que un Chile sin violencia, sin terrorismo, es posible”, cerró.

    Luego, fue el turno de la ahora exvocera de Gobierno, Mara Sedini, a quien el Presidente Kast valoró su apoyo y su trabajo entregado a partir de su candidatura presidencial y a lo largo de estos primeros meses de gobierno.

    “Estuvimos juntos desde la campaña, lo entregaste todo para que llegáramos a recuperar la casa de todos, asumiste un ministerio difícil en estos meses, te ha tocado ser el rostro de decisiones impopulares, siempre con energía, con fuerza, con valentía”, manifestó el mandatario.

    “Un proceso de instalación no es fácil, y se requiere fuerza y convicción como la que tú has tenido para enfrentar situaciones injustas, muy injustas, pero nunca decaíste, siempre estuviste ahí, literalmente, al pie del cañón, dando las buenas y las malas noticias”, le dijo el jefe de Estado a Sedini.

    Más sobre:Cambio de gabineteKast

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