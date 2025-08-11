SUSCRÍBETE
Dirigente relata el gran esfuerzo económico que hizo Brayan Cortés para fichar en Peñarol

Brayan Cortés tuvo un anhelado debut con el equipo de Montevideo. La escuadra carbonera goleó 3-0 a Nacional en el máximo clásico del fútbol, partido en el que el chileno tuvo un papel clave, después de largas conversaciones para sacarlo de Colo Colo.

Por 
Rodrigo Fuentealba
 
Carlos González
Brayan Cortés bajó su sueldo para fichar por Peñarol. FOTO: Peñarol.

Fue una tratativa larga y desgastante. Una suma de ofertas y contrapropuestas que finalmente dejaron a Brayan Cortés en Peñarol de Montevideo, después de un primer semestre para el olvido de un Colo Colo en crisis.

Lo cierto es que el arquero siempre quiso llegar al equipo uruguayo. Tras recibir la llamada del técnico Diego Aguirre, el iquiqueño no dudó en viajar a Uruguay. Después de dos semanas, el viernes 1 de agosto, ambos equipos llegaron a un acuerdo para que el portero se marchara a uno de los clubes más exitosos de Sudamérica.

Ambas instituciones alcanzaron a una cesión de seis meses, con cargo para los charrúas, además de una opción de compra de 1,25 millones de dólares. Tras su fallida partida al extranjero de finales de año, con mejora de contrato incluida, el futbolista pudo fichar por la escuadra aurinegra.

Con solo una semana el club, la dirección técnica del primer equipo decidió poner desde el comienzo en un partido tan trascendental como el clásico ante Nacional.

“Yo estoy dispuesto a apoyar a Diego Aguirre en este tipo de cosas como que Cortés sea titular. Diego lo quería, lo esperó... Yo estaba muy nervioso cómo dirigente. Me parece que va por ahí esa confianza que se gana con el técnico. No era bueno que a un día de iniciado el campeonato no tuviéramos cerrado al golero, pero salió bien. Sí él es quien lo quiere y él lo vio con mucho ánimo, porque eso fue lo que me relató”, explicó el dirigente Evaristo González, uno de los encargados de la negociación.

Determinación que no dejó dudas. Peñarol goleó 3-0 en el partido más importante de la nación oriental e, incluso, el golero nativo de Iquique fue elegido como uno de los valores importantes de esa jornada.

Gran esfuerzo

Pero el arquero tuvo que poner mucho de su parte para fichar por el Manya. En ese escenario, el futbolista tuvo que renunciar a parte de su salario para moverse este semestre a la capital de Uruguay.

Así quedó claro en las palabras del directivo González, quien reconoció que el jugador decidió hacer un gran esfuerzo después de recibir el llamado del técnico Diego Aguirre.

“Brayan Cortés se portó muy bien con Peñarol, quería venir al club y eso se ve porque terminó relegando una parte muy grande de su sueldo para fichar con nosotros”, aseveró el miembro de la comisión de Peñarol.

Aunque los montos no fueron oficializados, fuentes cercanas a las tratativas aseguran a El Deportivo que el iquiqueño coincidió en rebajar su sueldo de 60 mil dólares mensuales a la mitad de esa cantidad.

