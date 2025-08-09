SUSCRÍBETE
El Deportivo

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

El arquero chileno respondió a la arriesgada decisión del técnico Diego Aguirre. El iquiqueño fue clave para evitar la paridad parcial del Tricolor en el contundente triunfo de 3-0 del equipo carbonero.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
Brayan Cortés fue figura en la goleada de Peñarol en el clásico. FOTO: Peñarol.

Brayan Cortés estuvo a la altura de las circunstancias. El arquero chileno no pudo tener un estreno más exigente con la camiseta de Peñarol. Salió como titular en el clásico frente a Nacional y no destiñó. Tampoco su equipo que consiguió una inapelable goleada de 3-0.

A menos de una semana de arribar al club, con menos de cinco entrenamientos en su nueva escuadra, el iquiqueño tomó la gran responsabilidad que le entregó el técnico Diego Aguirre, quien gestionó personalmente su llegada a Uruguay.

En un partido que tuvo un comienzo trabado en un estadio Campeón del Siglo que no tuvo público, debido a la sanción que pesa sobre el local equipo del golero chileno.

Lance con muchos roces en la mitad de la cancha y pocas llegadas en los arcos. Al menos en los primeros 15 minutos, lapso en el que el chileno apenas tuvo que rechazar la pelota con los pies, tras el adelantamiento de sus zagueros.

Después de los 20 minutos, Peñarol se soltó. Comenzó a ganar los duelos en la mitad de la cancha y abrió el juego por los costados. A los 24’, el centro de Maxi Olivera sobró al arquero del tricolor Luis Ricardo Mejía y Marcelo Cabrera no pudo dar con la portería, en la segunda pelota.

Instantes más tarde, Maxi Silvera tomó la pelota en soledad en el segundo palo, pero su cabezazo hacia abajo no encontró dirección para abrir la cuenta para los anfitriones.

Pero Silvera tuvo su revancha. Pasada la media, el Manya llegó con muchos hombres al área de Nacional. Cabrera encontró bien ubicado al lateral Emanuel Gularte que la bajó para que Silvera marcara el 1-0.

La seguridad del chileno

Desventaja que obligó al archirrival montevideano a pretender al menos una reacción. A los 38 minutos, el exarquero de Colo Colo tuvo su gran momento en el partido. El centro de Emiliano Ancheta encontró destino cerca del punto del área. El atacante Maximiliano Gómez superó a los centrales de Peñarol y alcanzó a impactar la pelota con la punta de los pies.

Cortés, bien ubicado, alcanzó a rozar el balón a puro reflejo para que diera en la escuadra del arco y así evitar el empate parcial del Tricolor.

Cortés ganaba en confianza y así lo demostró. En el último minuto reglamentario, volvió a responder en su debut. El titular de la selección chilena, quien había jugado su último partido el 6 de julio en la derrota de los albos ante la UC, tomó con seguridad un tiro libre directo del venezolano Rómulo Otero para salvar otra vez su portería.

Jugada clave, justo antes de que Gularte marcara el 2-0 después de un rebote, suficiente para que los girasoles encaminaran la victoria en la segunda jornada del torneo local.

Nacional no encontró las respuestas en la segunda etapa. Cortés no sufrió mayores acciones de riesgo. Cuando faltaban cuatro minutos para el final del reglamentario, Matías Arezo puso el definitivo 3-0.

En los descuentos, como era de esperar, el derbi charrúa terminó con fricciones. Incluso, el propio chileno debió contener al desencajado meta rival Luis Mejía.

