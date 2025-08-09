Revisa la gran jugada de Brayan Cortés que evita la igualdad parcial de Nacional ante Peñarol

Brayan Cortés no pudo tener un estreno más exigente por Peñarol. El meta iquiqueño fue titular ante Nacional, en el máximo clásico del fútbol uruguayo, circunstancia que de ninguna manera le quedó grande.

Porque su equipo se puso en ventaja cerca de la media hora con el gol de Maximiliano Silvera. Una situación que obligó al archirrival montevideano a pretender al menos una reacción.

A los 38 minutos, el exarquero de Colo Colo tuvo su momento en un partido que se jugó a puertas cerradas, debido a la sanción que impera sobre el equipo de los girasoles.

El centro de Emiliano Ancheta encontró destino cerca del punto del área. El atacante Maximiliano Gómez superó a los centrales de Peñarol y alcanzó a impactar la pelota con la punta de los pies.

Cortés, bien ubicado, alcanzó a rozar el balón a puro reflejo para que diera en la escuadra del arco y así evitar el empate parcial del Tricolor. Minutos más tarde, el titular de la selección chilena tomó con seguridad un tiro libre directo del venezolano Rómulo Otero para salvar otra vez su portería.

MIRA LA JUGADA