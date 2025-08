Brayan Cortés le dobla la mano a Colo Colo y parte a Peñarol para vivir su primera experiencia fuera de Chile

Los últimos meses han sido muy duros para Brayan Cortés. El arquero de Colo Colo y de la selección chilena no ha logrado repetir el éxito de temporadas anteriores. Su frustrada salida a fines del año pasado, por falta de interesados, lo obligó a reconsiderar su permanencia en el Cacique y renovar, con un sustancial aumento de sueldo.

Fuera de la titularidad en los albos, el iquiqueño presionó en los últimos días para tomar la oferta de Peñarol y salir a préstamo por seis meses, con una opción de compra de US$ 1,2 millones. Si bien en un comienzo, la propuesta del cuadro carbonero fue considerada insuficiente en Blanco y Negro, se abrieron a continuar conversando para llegar a un acuerdo, lo que finalmente terminó ocurriendo y el meta tendrá su primera oportunidad en el extranjero, a los 30 años.

“Ha manifestado sus ganas de salir. Le ha dicho al técnico y al gerente deportivo que tiene intenciones de salir. Es una de las ecuaciones que tenemos que meter dentro de la juguera para ver cuál es la solución”, comentó el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, tras el directorio del miércoles.

De hecho, este viernes Jorge Almirón había adelantado que no tendría en cuenta al golero para el duelo ante Huachipato. “Es lo mismo de la semana pasada. Se está negociando. Hoy no tengo información de la directiva, sé que se está hablando, pero más allá de eso, no lo voy a considerar para este fin de semana por lo mismo, quiero que esté tranquilo y tome una determinación”, anticipó.

Cierre rápido

En ese contexto, el timonel mencionaba que antes de cualquier contraoferta, la idea era ver cómo se cubría la eventual vacante en el arco que dejaría Cortés. Aunque también fijó plazos: “Para bien o mal, queremos cerrarlo esta semana. No queremos darle más tiempo y seguir en esta incertidumbre. Tenemos desafíos muy importantes, así que también nos interesa cortarlo esta semana. Peñarol entiende que tenemos ciertas maneras de reunirnos”.

Finalmente después de una serie de conversaciones, que llegaron a buen puerto la tarde de este viernes, el golero de la Roja saldrá y podrá satisfacer el deseo del DT Diego Aguirre. Lo hace en un periodo difícil, con una serie de situaciones complejas, y justo después de que su auto fuese encontrado chocado la madrugada de este jueves.