Jorge Almirón confirma que nuevamente dejará al margen a Brayan Cortés en Colo Colo

Brayan Cortés es uno de los futbolistas que más hace noticia por estos días en Colo Colo. No precisamente por su rendimiento dentro de la cancha, en donde este 2025 ha mostrado un nivel bajo, sino que por hechos que van más allá de los partidos. Esta semana su camioneta apareció chocada en el centro de Santiago, justo en horas en las que el Cacique negocia su salida a Peñarol, club que lo pretende a préstamo.

Por este interés, Jorge Almirón no lo había considerado para el duelo de los albos en San Fernando ante O’Higgins, en el que igualaron 1-1. Este viernes, en la previa del encuentro contra Huachipato en el Monumental por la fecha 18 de la Liga de Primera, el DT argentino confirmó que mantendrá al marguen al iquiqueño de la convocatoria.

“Es lo mismo de la semana pasada. Se está negociando. Hoy no tengo información de la directiva, sé que se está hablando, pero más allá de eso, no lo voy a considerar para este fin de semana por lo mismo, quiero que esté tranquilo y tome una determinación“, dijo el estratega.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

No obstante, Almirón no le cerró las puertas del club: “Acá siempre es bienvenido, es parte del plantel y lo he hablado con él. Espero que se resuelva, si es que se va, y, si se queda, bienvenido (…) Si no se da, Brayan es parte de la institución. El año pasado salió campeón, es arquero de selección. Espero que se dé lo mejor para todos".

Ante una eventual partida, el DT le deseó lo mejor. Incluso dice que se encariñó: “Brayan está entrenando muy bien, ha mejorado muchísimo este tiempo. Si se queda, entra en la competencia con Fernando y Eduardo, que están bien los tres. Si le toca irse, sé que le irá bien. Uno se encariña, le tocó a Palacios, siempre estoy atento y quiero que les vaya bien”.

En Peñarol meten presión

Sin embargo, este miércoles, en la reunión de directorio, Blanco y Negro rechazó el primer ofrecimiento de Peñarol, algo que molestó en Uruguay.

Incluso, lanzaron un ultimátum a Colo Colo: “Esto se ha alargado más de la cuenta. Nosotros necesitamos que el jugador viaje a Uruguay lo antes posible. Si no se define en las próximas horas o, a más tardar el fin de semana, nosotros iremos por otra opción sobre la que también estamos trabajando, un plan B”, dijo a El Deportivo Marcelo Solomita, integrante del departamento encargado de los fichajes de Peñarol.