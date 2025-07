La puerta giratoria de Brayan Cortés: la lucha interna en ByN por la salida del arquero que volvió de rebote a Colo Colo

Brayan Cortés está cada vez más cerca de dejar Colo Colo. Este miércoles, de hecho, Blanco y Negro aprovechará la reunión de directorio que se realiza los últimos miércoles de cada mes para discutir la propuesta que el guardameta tiene sobre la mesa: Peñarol está interesado en sus servicios.

El iquiqueño no lo está pasando bien en Colo Colo. En principio, porque dejó de ser titular indiscutido. En jornadas previas, sin embargo, ha visto la banca. ¿La razón? Desde la interna acusan sobrepeso del nortino.

En las últimas jornadas, en todo caso, Jorge Almirón no lo ha considerado precisamente porque está distraído en acordar las condiciones de su partida al tradicional equipo uruguayo. Sin embargo, antes, también había una consideración técnica: el transandino dudó respecto de la seguridad que le ofrecía el nortino, en comparación con la que le daba Fernando de Paul.

La puerta giratoria de Brayan Cortés: la salida del arquero que volvió a última hora a Colo Colo

2025 ha sido un año particularmente convulso para Cortés. En principio, porque no se materializó su gran aspiración profesional: fichar en un equipo extranjero. El guardameta de los albos y de la Selección pretendía dar un salto de calidad deportiva que, paralelamente, lo sería también en el plano económico. Lo vincularon al León, de México, aunque esa opción fue descartada por los propios directivos del equipo esmeralda. También apareció como alternativa en Defensa y Justicia, de Argentina, y se mencionó a la Major League Soccer, de Estados Unidos, como uno de los destinos que más le apetecía. Un año antes lo habían pretendido Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.

“Solo quiero dejar en claro todo lo que se está comentando de mi situación con Colo Colo. Llevo 7 años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias, el año pasado tuve la opción de ir a dos clubes y decidí quedarme a jugar este 2024″, llegó a publicar el golero en Instagram. "El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión”, complementó.

Brayan Cortés (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Finalmente, Cortés, que había tenido las puertas de Macul cerradas, logró reabrirlas. "En este momento no contamos con él (Cortés), se despidió y no tiene por qué presentarse a la pretemporada, dijo que tenía otras opciones. Otra cosa es que si él se acercara de nuevo a conversar con nosotros y todavía no hubiéramos cerrado (a otro arquero), podría ser otra posibilidad”, llegó a decir Alfredo Stöhwing, expresidente de Blanco y Negro, en Deportes 13. En la dirigencia alba estaban indignados porque el golero ni siquiera contestó la propuesta de renovación. La dieron como rechazada por omisión. Por esos días, el golero alcanzaba su máxima consideración de mercado. Transfermarkt situaba su valor en US$ 3,1 millones.

Un sueldo millonario

Por esos días, en Macul se ilusionaban con un fichaje bombástico para la portería. El costarricense Keylor Navas asomaba como una opción concreta, aunque sus pretensiones, acordes con la estatura internacional de un portero que había pasado por el Real Madrid aterrizó de plano, aterrizaron la posibilidad hasta acerca estrellarse. El centroamericano, finalmente, optó por irse a Argentina, donde defendió a Newell’s Old Boys, pero la experiencia no terminó bien: de hecho, ya se fue a los Pumas de la UNAM, en México.

Cortés terminó retornando al punto de partida. Una salida en falso, utilizando una frase recurrente para definir el error de un portero. El 8 de enero volvió a presentarse en los entrenamientos del equipo albo. Lo curioso fue que, finalmente, consiguió las aspiraciones económicas que, inicialmente, en Macul le habían negado. Actualmente, se embolsa $ 60 millones, el doble de lo que percibía cuando rompió su relación con los albos y rechazó una propuesta por $ 45 millones para extender su relación.

Sin embargo, no ha tenido un semestre tranquilo. La mejor prueba es el llanto que liberó después del partido frente a La Calera, mientras declaraba para la transmisión de TNT Sports. “Darle alegría a toda la gente que está sufriendo, especialmente a mi familia. Se lo dedico a ellos”, dijo, a modo de valoración de la victoria.

Brayan Cortés, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La puerta de salida

En Macul aprovecharán la reunión de directorio mensual para discutir una oferta por el guardameta. “Tenemos una propuesta de Peñarol sobre la mesa para un préstamo de Brayan. Será evaluada el miércoles en la sesión ordinaria del directorio, y esperamos tener una decisión entre las cuatro y cinco de la tarde. Somos nueve directores quienes debemos aprobar, corregir o pedir una nueva oferta”, sostuvo Eduardo Loyola, vicepresidente albo. “Brayan me dijo que está ansioso por ir a un grande como Peñarol. Si se aprueba la contratación, podría viajar el jueves a Montevideo”, detalló.

Sin embargo, las tratativas no han estado exentas de polémicas. En principio, porque los albos la consideraron insuficiente. "Llegó una ofertita. Yo no lo llamaría oferta, sino ofertita. La vamos a analizar el miércoles y ahí tomaremos una decisión…La propuesta no nos llama la atención para nada”, dijo Aníbal Mosa en relación a la propuesta. “A veces, lo que decimos los presidentes no refleja lo que queremos que sepa el jugador y la otra parte. Prefiero manejarme por los datos que manejo a diario y no por lo que se dice mediáticamente”, contestó su par del Manya, Ignacio Ruglio.

“Estamos esperando los tiempos de Colo Colo. Colo Colo nos mandó una una propuesta formal hace dos días, nosotros la aceptamos en todos los términos y ahora esperamos los tiempos de ellos, que tomen las resoluciones", insistió este martes, en declaraciones a El Espectador.

“Diego -Aguirre, el DT- está en comunicación permanente con el agente del jugador, con el que tiene una gran relación y está convencido de que es cuestión de unas horas para que esto se dé”, reveló. También de refirió a cómo se lo solicitó el estratega. “‘Ése es el arquero que quiero y confío en la gente que que me da la información desde acá’. Esa gente me dice que en estas horas se destraba. Es el arquero por el que ya van dos períodos de pases que se interesa Diego”, parafraseó.

En el Monumental no hay consenso respecto de la conveniencia de dejarlo partir. De hecho, en una constante de la administración del club albo, se anticipa una discusión entre los bloques. El vialismo cuestionará los efectos de dejar partir a un arquero de nivel de selección sin posibilidades de reemplazarlo por otro de los mismos pergaminos.