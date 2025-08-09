SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La Jaula Bahamondes libera el plan de retiro: la figura chilena en la UFC incluye a la WWE como opción de futuro

El peleador revela las iniciativas que ya empieza a desarrollar para cuando concluya su carrera deportiva en el primer plano de las artes marciales mixtas. También considera una veta comercial.

Christian GonzálezPor 
Christian González

Ignacio Bahamondes está en su plenitud competitiva. De hecho, en el diálogo que sostiene con El Deportivo repite varias veces que su meta es transformarse en el mejor exponente de su categoría a nivel mundial en la UFC. “Me gustaría la pelea con Benoît Saint Denis pero le acaban de dar una. Lo acabo de ver, como que rompió mi corazón un poco, pero tengo a alguien en mente. Me gustaría pelear con el brasileño Renato Moicano. Me gusta como vende las peleas. Es bien bocón y a mí me encanta callar a los bocones. Sería una pelea muy bonita. Aparte, sería Chile contra Brasil, un clásico“, plantea La Jaula, como prefiere que lo llamen. Así lo conoce el mundo entero.

Aún le da vueltas la caída frente a Rafael Diziev. “En ningún momento sentí mi distancia. Cuando me bajé de la jaula, le dije a mi coach que en ningún momento me sentí en peligro, que me estaba haciendo daño o que me tocó con un golpe”, resume. Luego, explica el trámite del combate. “Siento me novateó, que usó su experiencia. En ningún momento quiso intercambiar golpes conmigo, nunca quiso chocar de verdad. Y eso te lo da la experiencia”, insiste. De todo, procura extraer lecciones. “Estoy agradecido de haber compartido la jaula con un peleador como él, que ya es veterano de la empresa, ha peleado con los mejores del mundo. Con los primeros tres del mundo él ya peleó, ya ha compartido octágono con ellos. Compartir 15 minutos con él fue mucho aprendizaje. Lo necesitaba ahora, era el momento perfecto. Necesitaba esta derrota ahora para volver a sentir ese sabor amargo. Venía de tres victorias, se me había olvidado quizá un poquito el sabor de la derrota”, valora.

Mirada de futuro

Aspirar al título planetario no es la única proyección que se plantea La Jaula, a los 27 años. Aunque le quedan varios años de carrera, la naturaleza de la actividad lo hace mirar de reojo el futuro. La mesura que se percibe en cada una de sus reflexiones permite aventurar, también, que sus decisiones serán planificadas. Una buena prueba, de hecho, es que ya esté trazando las primeras líneas de lo que denomina el plan de retiro.

En la entrevista, el oriundo de San Ramón da cuenta, precisamente, de esa intención. “Esta vez no vine por un tema tan deportivo. Como un peleador de artes marciales mixtas, no voy a poder pelear toda la vida. Esta es una carrera que no dura toda la vida. Entonces, necesito mi plan de retiro. Estamos trabajando en muchos proyectos. Vamos a sacar mi línea de ropa en colaboración con Doslobos, que se llama Jaula’s Crew para que toda la gente sea parte de la comunidad de La Jaula”, adelanta.

La Jaula Bahamondes (Foto: Andrés Pérez) Andres Perez

No es lo único. La diversificación de intereses contempla, también, traspasar su experiencia deportiva en distintos planos. “Estamos haciendo eventos, charlas. También tenemos el One Day Training que va a ser, como el nombre lo dice en inglés un día completo de entrenamiento. Vamos a estar enseñando nutrición deportiva, preparación física deportiva. Voy a estar dando el módulo de las artes marciales y aparte, al final, vamos a tener un meet and greet con los clientes VIP. Habrá, también, una parte con recuperación. Vamos a tener tinas de hielo, sauna. La vamos a pasar bien. Va a ser una gran experiencia. No solo va a ser entrenar, sino que va a ser una experiencia”, anticipa.

Hace un tiempo, Bahamones entrenó con Stephanie Vaquer, la chilena que forma parte de la WWE, en una muestra de apertura. “Yo seguía su carrera. Siempre he sido fanático de la lucha libre y cuando vi que había una chilena obvio que tenía que apoyar. Vi su historia y era muy parecida a la mía. Tuvo que salir del país, pasarla mal para llegar a lo que está hoy en día. Llegar al mejor nivel es un gran mérito. Conocerla fue un placer. Escuchar de la sabiduría y las cosas que me podía enseñar. Y si yo le podía enseñar algo, también, perfecto”, sostiene.

En ese plano, se abre a una llamativa oportunidad para cambiar de aires. Eso sí, después de que cumpla su gran objetivo: coronarse como campeón de la UFC. “Obvio que después de ganar mis títulos, me encantaría ir a la WWE. Desde muy chico era fanático. No sé cuántas camas le rompí a a mi mamá jugando a la lucha libre. Soy un deportista. Aparte, soy muy competitivo. En lo que haga voy a ser el mejor”, enfatiza.

La Jaula Bahamondes, en un combate. (Foto: AFP).

Hasta en un juego

Mientras, disfruta con otra muestra del nuevo estatus que tienen en el ámbito de los deportes de contacto: su aparición en una actualización de UFC, el juego que desarrolla EA Sports para todas las plataformas. “Desde que salió no he parado de jugar con mi personaje”, revela.

“Ya salí campeón. Me sé todos los movimientos. Además es demasiado realista todo. Se parece tanto la cara, cuando lo empiezan a cortar, con tajos, se ve igual que yo cuando estoy todo cortado. Es muy parecido, pero el real pelea mejor, obvio. Al otro todavía le faltan movimientos clásicos míos”, sostiene, entre risas. Con nitidez recuerda a quien le ganó la corona. “A (Islam) Makhachev”, apunta. “Ya está en mi mente”, concluye respecto de un combate real con un cinturón en disputa.

Más sobre:La Jaula BahamondesIgnacio BahamondesUFCWWE

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Operativo en Panguipulli permite la detención de tres personas dedicadas al tráfico de drogas

“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

Desarticulan banda dedicada al tráfico de drogas en Valparaíso: tenían 974 gramos de una sustancia indeterminada

“Cualquier decisión sin Ucrania es contraria a la paz”: Zelenski critica la próxima reunión entre Putin y Trump

Encuentran en Quillón cuerpo de adulto mayor desaparecido en Hualpén: detienen a conductor que confesó el crimen

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Servicios

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Temblor hoy, sábado 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Operativo en Panguipulli permite la detención de tres personas dedicadas al tráfico de drogas
Chile

Operativo en Panguipulli permite la detención de tres personas dedicadas al tráfico de drogas

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años
Negocios

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

Quien es Felipe Baraona, el brazo derecho de Gabriel Ruiz-Tagle que negoció la venta de Construmart

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania
Tendencias

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

La Jaula Bahamondes libera el plan de retiro: la figura chilena en la UFC incluye a la WWE como opción de futuro
El Deportivo

La Jaula Bahamondes libera el plan de retiro: la figura chilena en la UFC incluye a la WWE como opción de futuro

La decisión del club que alimenta las posibilidades de Ben Brereton en el Southampton

Iván Zamorano: “El fútbol chileno tiene que mejorar; en el 98, el 90 por ciento de la Roja provenía de clubes locales”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Catalina y las Bordonas de Oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

“Cualquier decisión sin Ucrania es contraria a la paz”: Zelenski critica la próxima reunión entre Putin y Trump
Mundo

“Cualquier decisión sin Ucrania es contraria a la paz”: Zelenski critica la próxima reunión entre Putin y Trump

Santa Rosa, la pequeña isla que enfrenta a Colombia y Perú

Andrea Rizzi: “Occidente tal como lo conocimos se está muriendo”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?