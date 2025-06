La dura confesión de La Jaula Bahamondes sobre sus inicios: “Buscaba monedas en el piso para cenar”

Ignacio Bahamondes enfrentará un nuevo gran desafío en la UFC. La Jaula protagonizará uno de los duelos de la cartelera principal de UFC Fight Night que se disputará en Bakú, Azerbaiyán, donde se medirá ante el local Rafael Fiziev (11), en lo que será la pelea más importante de su carrera.

El chileno llegará al Baku Crystal Hall para enfrentar al azerí (nacido en Kazajistán) de 32 años, quien es uno de los máximos exponentes de la categoría. La Jaula tendrá la oportunidad de seguir escalando en los pesos ligeros. Ambos competirán en la pelea co-estelar del evento denominado como UFC Bakú.

Bahamondes buscará un nuevo triunfo en la antesala del enfrentamiento entre Jamahal Hill y Khalil Rountree Jr., por la división semi-pesado. En ese sentido, el nacional acumula tres victorias seguidas en la UFC, de las cuales ninguna ha llegado al tercer round. De hecho, en la última, en el UFC 313 disputado de marzo, sometió a Jalin Turner en el primer asalto.

Esto le permitió escalar al top 15 del ranking del peso ligero. Sin embargo, en abril, fue eliminado de la lista para el ingreso del español Joel Álvarez, que no compite desde diciembre de 2024. Fue una medida polémica, que llamó la atención en el mundo de las artes marciales mixtas. Ahora, en caso de vencer a Fiziev, la Jaula dará un salto histórico al top 10 de la categoría, convirtiéndose en un serio aspirante en el camino al título. El azerí viene de tres derrotas consecutivas, aunque dos de ellas fueron ante Justin Gaethje, el número tres de la división.

“He escuchado a mucha gente decir que mi pelea con Rafael Fiziev no es el main event (pelea estelar), pero para la gente es el verdadero main event”, aseguró Bahamondes antes de la pelea. “Me gusta la presión, me gusta que los ojos estén puestos sobre mí. Los diamantes se crean con presión y soy un diamante, es mí tiempo y momento”, añadió.

Los sencillos orígenes de La Jaula

En la previa a la pelea, Bahamondes protagonizó un reportaje de UFC Orígenes, un programa que entrega detalles sobre las historias de los peleadores. Ahí contó sobre sus primeros pasos y las dificultades que tuvo antes de tener éxito en la disciplina.

“Me quedé solo. Estaba en un lugar donde no conocía a nadie. Lo pasé horrible las dos primeras semanas, llorando antes de dormir, extrañando a mi familia“, contó sobre su dura llegada a Miami.

En ese contexto es que realizó una sentida confesión, en la que aseguró que tenía que recoger monedas desde el piso. “Por temas de espacios tuve que ir a vivir al gimnasio, acostarme sin tener qué comer, sin tener con quién hablar. Con un amigo teníamos que andar en la calle buscando las moneditas de a peso en el piso a ver si nos podíamos hacer tres dólares. Nos comprábamos una Arizona y un pan de queso. Eso lo dividíamos y cenábamos eso“, contó.

“Al otro día nos levantábamos y entrenábamos como perros. Con el estómago hambriento entrenábamos más duro“, cerró el peleador chileno.