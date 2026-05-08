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    Sin ser prioridad para el Ejecutivo, Gore de la RM toma el guante y proyecta 820 nuevos kilómetros de ciclovías

    A la espera de certezas sobre lo que ocurra con el Eje Alameda-Providencia, luego de que el Ejecutivo lo dejara en veremos, la Gobernación Regional Metropolitana promete conectar las 34 comunas de la capital con su "Plan Maestro de Ciclovías".

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Imagen referencial. Crédito: Aton Chile Diego Martin

    Hace algunos días, La Tercera dio cuenta de que para el gobierno de José Antonio Kast las ciclovías no son una prioridad, distinto al enfoque de la administración anterior, que había prometido construir 500 kilómetros anuales. Y aunque durante el periodo finalmente se lograron 754 nuevos kilómetros, se dejaron otros 396 en construcción, 1.626 en planificación y 1.695 en diseño. “El desafío hoy es el déficit habitacional”, justificaron las actuales autoridades.

    Frente a esto, la Gobernación Regional de la Región Metropolitana tomará especial protagonismo con un “Plan Maestro de Ciclovías”, el que contará con una inversión de $ 9.689.929.000.

    El plan tiene como objetivo conectar las 34 comunas de la Región Metropolitana con nuevos 820 km de infraestructura ciclovial de alto estándar, complementando las rutas existentes y generando más de 1.000 km de conectividad en la ciudad, jerarquizando la red en tres niveles: metropolitanas (420 km), intercomunales (214 km) y comunales (184 km).

    Actualmente, y según indica el visor de ciclovías del Ministerio de Transportes, existen 2.815 km de ciclovías en Chile.

    Mapa de lo planificado por la Gobernación Metropolitana.

    Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, señala que la bicicleta dejó de ser solo una alternativa y se transformó en un medio de transporte fundamental para miles de santiaguinos.

    “Por esa razón queremos hacer de Santiago la ciudad más pedaleable de Latinoamérica, impulsando el Plan Maestro de Ciclovías, para que vecinos de la provincia de Santiago, San Bernardo o Puente Alto puedan llegar al centro de la ciudad de manera cómoda, rápida y segura”, indica.

    En Santiago, los viajes en bicicleta se duplicaron entre 2012 y 2024, pasando de un 4% a un 7,8%, lo que representa cerca de 1,5 millones de viajes.

    Claudio Orrego.

    Orrego considera que la continuidad de estas obras es fundamental para la transformación de la movilidad urbana de Santiago. El gobernador añade que “debemos buscar los mecanismos necesarios para garantizar que estos proyectos se ejecuten de manera eficiente y sin interrupciones, asegurando así que los ciudadanos puedan beneficiarse de una red de ciclovías segura y eficiente”.

    De reojo, la autoridad mira que una intervención del ministro de Vivienda Iván Poduje en la Cámara dejó en “veremos” las obras del proyecto Nueva Alameda-Providencia, lo que afectaría directamente la construcción de su respectiva ciclovía.

    Orrego establece: “Si queremos soñar con una ciudad moderna, integradora y perspectiva de futuro, requerimos de transversalidad y compromiso. Las ciudades como Santiago no se construyen de un día para otro, o de un gobierno para otro. Se requiere de planificación, de mucho diálogo y también de voluntad política. Mientras yo sea gobernador, no quedará ninguna obra botada donde el Gobierno de Santiago esté invirtiendo”.

    En tal sentido, cree que es una mala política pública dejar obras paralizadas. “Esta iniciativa busca otorgar justicia territorial en todo el eje Alameda, parar el proyecto a la mitad y dejar sin ciclovía de alto estándar a todos los ciclistas del sector poniente, me parece que discrimina y genera una fractura social innecesaria con un proyecto que se ha venido trabajando por más de una década por distintos actores, de distinto color político y en distintos gobiernos”.

    De todas maneras, reconoce que este proyecto no es una idea nueva, que ya contaba con financiamiento asignado, diseño terminado y las dos primeras etapas ejecutadas. “Uno no construye ciudad a punta de borrones y cuenta nueva, las autoridades debemos ser responsables, existían compromisos firmados que trascienden al gobierno de turno”, señala.

    Ciclovía Nueva Alameda

    En paralelo existe un proyecto denominado Ciclovía Nueva Alameda, el que cuenta con una inversión por parte de la Gobernación Regional Metropolitana, por ahora en etapa de diseño, de $ 527.251.896.

    El proyecto contempla 3,8 km de extensión, totalizando una ciclovía de 8 km. Conecta hacia el poniente con la ciclovía de Pajaritos, en la comuna de Maipú, y hacia el oriente, con la ciclovía 42k y Pío Nono, en la comuna de Providencia, conectando con ocho ciclovías existentes, fortaleciendo así la red metropolitana.

    Ciclovía Nueva Alameda. Crédito: Aton Chile Diego Martin

    Es importante indicar que el tramo 1 y 2 de esta ciclovía se encuentra operativo, uniendo desde Baquedano a calle Exposición. Ahora se proyecta el tramo 3. Este es el que está en entredicho por la puesta en duda de Poduje de las obras de la Nueva Alameda-Providencia: en la Gobernación pagaron el diseño del proyecto, pero el financiamiento de la construcción depende del Minvu.

    La Gobernación ha pedido, infructuosamente, reunión al ministro Poduje para hablar de este tema.

    “Construir ciclovías no es un lujo, es invertir en movilidad, en salud, en seguridad y en una mejor calidad de vida para todos. Ejemplo de aquello son los 6 mil viajes diarios que registra la Ciclovía Nueva Alameda, a la altura de Portugal, uno de los puntos de mayor flujo”, justifica Orrego.

    El proyecto considera 59 bicibox para la incorporación segura de ciclistas, 114 rebajes peatonales con accesibilidad universal, 12 sensores contadores de ciclistas, 2 tótems informativos con datos en tiempo real, 33 árboles de bajo consumo hídrico, 46 apoyapiés, 8 biciestacionamientos, 3 puntos de reparación para bicicletas, 24 semáforos y 3 nuevos cruces peatonales.

    El tramo 3 de la Ciclovía Nueva Alameda, hacia el oriente, se empalma con el tramo 2 de la ciclovía, a la altura de Exposición; al poniente empalma con la ciclovía de Pajaritos, en la comuna de Maipú. Este tramo busca unir las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú.

    Más sobre:NacionalTransportesCiclovíasLouis de GrangeDesarrolloLa TerceraKilómetrosBoricKast

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