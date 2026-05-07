Sangre humana en un inmueble y el despiste de un vidente: los nuevos hallazgos a dos años de la desaparición de María Ercira

Dos años se cumplen la próxima semana de la desaparición de María Ercira Contreras, mujer de 87 años cuyo rastro se perdió el 12 de mayo de 2024 en medio de un almuerzo por el día de la madre, en el restaurante del fundo Las Tórtolas de Limache.

Son múltiples las diligencias que ha ordenado el fiscal Guillermo Sánchez, de la Fiscalía de Limache, para dar con el paradero de la mujer, entre extensas tomas de declaraciones, rastreos por los frondosos terrenos que circundan el restaurante y revisiones de cámaras de seguridad. Sin embargo, hasta ahora no han aparecido pistas que puedan determinar dónde se encuentra el cuerpo de Contreras.

Entre cuestionamientos de familiares por el trabajo que han realizado los investigadores, para el Ministerio Público aún no hay evidencia que permita establecer la participación de terceros en la desaparición.

Por orden del fiscal, la causa se mantuvo bajo secreto hasta hace algunos días. Durante los últimos días de 2025 y los primeros de este año, la Fiscalía intensificó las diligencias, tomando declaración a todos los carabineros y bomberos que participaron en el primer rastreo de la mujer. Lo mismo ocurrió con la revisión que detectives de la PDI realizaron en inmuebles ubicados al interior del fundo. Allí, de hecho, se encontró una pista que llamó la atención del abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez.

Nuevos hallazgos

El 28 de enero de este año, un equipo de expertos de la PDI llegó hasta el fundo, ubicado en Limache. Allí revisaron cinco inmuebles y un vehículo al interior. Entre los inmuebles estuvo el que usaba Mónica Kleiner, la dueña, para pernoctar, y también el de Jacinto Ayala, el cuidador.

Los policías llegaron con implementos especiales para revisar eventuales manchas de sangre en el lugar. Fue en el lugar de descanso de Ayala, una cabaña que se encuentra a 160 metros del fundo donde se encontró un elemento que activó las diligencias. Allí, un lugar que tiene cocina, chimenea a leña y ventanas, se encontró una pequeña mancha rojiza. Según un informe de la PDI, al cual tuvo acceso La Tercera, corresponde a sangre humana. “ Se encontró una mancha, a la cual se aplicó la prueba de inmunocromatográfica, para la detección de sangre de origen humano con el kit correspondiente, la cual arrojó positivo para sangre humana ”, dice el texto. El hallazgo fue en un mesón artesanal de madera de color blanco de la cocina.

Tras levantar muestras de hisopado bucal a Ayala, los policías se encuentran a la espera de resultados de dicha muestra para determinar a quién corresponde esa sangre. Los detectives periciaron otras manchas que despertaron su interés en ese inmueble, pero no arrojaron los mismos resultados. En ninguno de los otros inmuebles se halló algo similar. Tampoco en la camioneta periciada.

Desde el fundo Las Tórtolas se refirieron al hallazgo de sangre: “Tomamos conocimiento de que hace varios meses, en una diligencia realizada por la policía con nuestra aceptación voluntaria, se encontró una muestra ínfima de sangre en la mesa de la cocina de un trabajador. Un análisis posterior de especialistas, ha concluido que su tamaño es tan reducido que resulta imposible establecer identidad, sexo, antigüedad o vinculación con alguien”.

“ Tras múltiples diligencias realizadas por expertos, no existe ningún antecedente que relacione a nuestro personal con el caso ”, aseguraron.

No es lo único nuevo que el fiscal se encuentra revisando. A eso se suman nuevos testimonios tomados este año. Por ejemplo, el 2 de enero, el sargento segundo de Carabineros Miguel Ángel Herrera llegó hasta la Bicrim de Limache para prestar declaración como testigo. Fue uno de los primeros en buscar en terreno a María Ercira el 12 de mayo de 2024. A la policía le dijo que ese día recibieron un llamado a las 17.30 por una persona extraviada. Allí llegó con el cabo 2° Cristopher Villavicencio con quien inspeccionó el lugar.

Luego de una hora de búsqueda, dos familiares, un hijo y un nieto, le comunicaron una idea que le llamó la atención: “ Me comentaron que uno de sus familiares había tenido contacto con una persona ‘vidente’ la cual indicó que ‘Ercira‘ se encontraba en el Parque Brasil (de Limache). Por lo que con Villavicencia y las dos personas nos trasladamos hasta el sector “. Por cierto, no encontraron nada. Luego volvieron al fundo, lo cual se vio dificultado por la congestión vehicular.

En el fundo se mantuvo junto a su colega hasta las 20.30, cuando recibió la orden de volver a sus servicios preventivos. En su declaración comentó otra situación que le causó extrañeza.

“Puedo manifestar que me llamó la atención la actitud pasiva y de tranquilidad de los familiares de la persona desaparecida al momento de la búsqueda, destacando que solo vi en un shock emocional al hijo que tomó contacto con nosotros”, dijo.

Otros testimonios

El 6 de enero, el bombero de Limache Gerardo Donoso se refirió ante los detectives a la posibilidad de que la adulta mayor pudiera caminar al canal Waddington, el que circunda el recinto. Una de las hipótesis es que la mujer hubiese caído allí.

“Dado que los antecedentes que recabamos, no habría tenido inconvenientes físicos. Además, el 13 o el siguiente presencié que la hermana de ella realizó el trayecto de caminar desde el estacionamiento hacia el canal sin problemas, destacando que tendrían edades y físico similar”, dijo.

El bombero agregó: “En otros casos me ha tocado presencia de personas con problemas físicos han caminado más de lo que estimaba, por lo que, en base a mi experiencia, no puedo descartar que una persona de tercera edad pueda caminar una distancia significativa”.

Otro punto que ha sido resaltado por la Fiscalía es la condición cognitiva de la mujer, que llevó a su extravío. Punto que, pese a haber sido rechazado por la familia, ha sido ratificado por los médicos que trataron a la mujer.

En ese sentido, Valentina Urzúa, garzona en el restaurante, declaró lo que vio ese día: “ La señora se encontraba abstraída de la realidad, como que ella estaba ahí físicamente, pero su mente no ”.

“Recuerdo que ella pidió un ceviche de entrada, por lo que cuando se lo fui a entregar ella me miró y me pregunto ‘¿es mi jugo de frambuesa?’, a lo que su nieta, quien estaba sentada a su lado, le dijo ‘No abuela es tu ceviche, cómetelo’”, recordó la garzona.

El teniente de Carabineros Gastón Pastén subrayó lo extenso del operativo del 12 de mayo y que los llevó a revisar otras zonas: “ Nuestro accionar fue de apoyo, iniciando la búsqueda por todos los paraderos desde Olmué hasta Limache , pensando en la posibilidad que la persona extraviada quisiera volver a su casa, ya que por lo informado ella tenía residencia en la ciudad de Concón”.

Por último, uno de los puntos que la familia de Contreras ha pedido que se revise son las cámaras. En ese sentido, Luis Cuevas, ingeniero informático y el técnico de las cámaras que presta servicios al fundo, señaló que la cámara que da hacia los estacionamientos y que podría ser vital para dar con el paradero de la mujer tenía una “falla” y se “iba a negro”. Según el informe policial, las cámaras se reescriben cada siete días.

El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, sostiene que las nuevas diligencias llegan tarde. “Evidentemente, no queríamos encontrarnos con resultados como los que hemos recibido hasta ahora, vale decir, diligencias que se están haciendo, según nos dice la familia, dos años después de la fecha oportuna en que debiesen haberse realizado”.