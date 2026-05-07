¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico. Foto: ATON.

Lluvia y tormentas eléctricas se reportaron ayer en la zona central y Región Metropolitana. Esto, por la llegada de un sistema frontal junto a un río atmosférico que dejó la primera precipitación cuantiosa del otoño en el sector.

Este evento ha perdurado hasta la madrugada de este jueves 7 de mayo en distintos sectores. No obstante, la pregunta más importante es si continuará la lluvia durante esta jornada.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), será un día frío: se esperan temperaturas máximas de 15 °C.

¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico. Foto: ATON.

Pronóstico: ¿habrá lluvia hoy en Santiago?

El pronóstico de Meteochile solo muestra lluvia durante la madrugada de este jueves 7 en la Región Metropolitana. El resto del día, no hay precipitaciones pronosticadas en ningún sector y tampoco para los próximos días.

El mismo escenario se repite para las regiones de Valparaíso y O’Higgins, mientras que en Maule y Ñuble los efectos del sistema frontal habrán terminado en la noche del miércoles 6 (no amanecerán con lluvia).

¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico. Foto: ATON.

Eso sí, para gran parte de la zona central se esperan cielos con nubosidad parcial, nublados o cubiertos dependiendo el sector, y máximas bajas, en comparación a los últimos días.

Estas son las máximas que tendrá cada región de la zona central en promedio , según el pronóstico del tiempo: