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    Rusia tila de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski

    La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso afirmó que Zelenski “no ordenó” siquiera la entrada en vigor del alto al fuego anunciado para los días 5 y 6 de mayo.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    Las autoridades de Rusia han afirmado este jueves que el alto al fuego unilateral anunciado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para los días 5 y 6 de mayo fue una simple “campaña de marketing” y ha asegurado que, en realidad, no llegó a ordenarlo.

    La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha indicado en una rueda de prensa que Moscú “no se hizo ilusiones al respecto”, ni “sobre la capacidad real del régimen de Kiev para negociar”. Así, ha afirmado que Zelenski “no ordenó” siquiera la entrada en vigor del citado alto al fuego.

    “Hasta donde sabemos, Zelenski nunca lo ordenó. Hemos visto esto más de una vez”, ha afirmado, al tiempo que ha acusado a Kiev de violar sus propias treguas, las cuales ha descrito como “sangrientas campañas de marketing”, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

    En este sentido, ha relacionado estas acciones con la “dura situación a la que hacen frente las fuerzas ucranianas en el frente”. “Después de que el Ministerio de Defensa de Rusia anunciara que estaba suficientemente preparado para suprimir cualquier provocación del régimen de Ucrania, Zelenski anunció o intentó anunciar el inicio de un alto al fuego la noche del 5 de mayo”, ha recalcado.

    No obstante, ha apuntado a que “no hay duda alguna de que estas acciones han estado motivadas por la idea de echar por tierra la cobertura mediática del alto al fuego anunciad por Rusia para el Día de la Victoria, los días 8 y 9 de mayo, pero también por la mala situación en las líneas de frente”, ha explicado, antes de afirmar que “necesitan espacio y tiempo para reagrupar tropas y prepararse para seguir adelante con sus operaciones militares y ataques terroristas”.

    Además, ha manifestado que la orden rusa de alto al fuego, que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, ha provocado una reacción “nerviosa e histérica” por parte de las autoridades de Ucrania. “La iniciativa fue apoyada por Trump durante una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, el pasado 29 de abril”, ha sostenido.

    Así, ha vuelto a amenazar con atacar Kiev en caso de que las fuerzas ucranianas finalmente ataquen Rusia aprovechando el desfile del 9 de mayo que conmemora el triunfo soviético contra la Alemania nazi en la II Guerra Mundial. En este sentido, ha pedido a los ciudadanos ucranianos y los cuerpos diplomáticos extranjeros tomarse esta cuestión en serio y seguir las recomendaciones dadas por el Ministerio ante un posible “ataque en represalia”.

    Ya el miércoles, Zajarova afirmó que Moscú no aboga por la “agresión” sino que defiende que en caso de ataque habrá una respuesta por parte de Rusia. “Esto no debe ignorarse. Debe tomarse muy, muy en serio”, precisó entonces, al tiempo que indicó que se envió una nota de advertencia a todas las misiones diplomáticas extranjeras al respecto.

    El suceso tiene lugar en medio de los alto el fuego unilaterales y no coincidentes anunciados el lunes desde Kiev y Moscú, sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo consensuado y entre acusaciones cruzadas sobre estas acciones.

    Las autoridades de Rusia anunciaron el lunes que respetarían un alto al fuego el 8 y el 9 de mayo con motivo de las conmemoraciones este último día de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Así, amenazaron con “un ataque masivo” contra Kiev en caso de que lo violara.

    En respuesta, las autoridades de Ucrania anunciaron un alto al fuego a partir de la medianoche del martes y afirmaron que responderían “de forma simétrica” en caso de que Rusia lanzara ataques, lo que implica que ambas propuestas no han sido pactadas y no hay garantías de cumplimiento.

    Más sobre:RusiaUcraniaVolodimir ZelenskiGuerraAlto al Fuego

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