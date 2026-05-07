SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La exigencia de la selección de Irán para estar presente en el Mundial de Norteamérica 2026

    El presidente de la Federación de Fútbol iraní, Medhi Raj, expuso las condiciones que necesitará el conjunto para competir sin problemas en la Copa.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Irán continúa con su preparación para enfrentar el Mundial de Norteamérica 2026 que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos, tal como lo confirmó hace algunas semanas Gianni Infantino.

    “Por supuesto que Irán participará. Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos”, declaró el mandamás del organismo internacional.

    Sin embargo, en Medio Oriente aún continúan con algunas inquietudes por la manera en la que los estadounidenses los recibirán, en especial después de los comentarios del presidente Donald Trump en el que cuestionaban su presencia, incluso llegando a ofrecer que Italia los reemplazara.

    Ante esto, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Medhi Raj, comentó que “debemos recibir de la FIFA las garantías necesarias para participar en esta competición, para que no se repitan incidentes similares a experiencias pasadas”.

    Al mismo tiempo, exigió respeto absoluto a la delegación mientras participan de la competencia que arrancará en poco más de un mes.

    No tendremos problema para asistir si no se produce ningún tipo de insulto, especialmente hacia las instituciones oficiales y militares del país”, afirmó.

    Por cierto, Raj llegó a amenazar con retirarse en medio del torneo si llegan a ser insultados, indicando que “se dará una respuesta proporcional” a lo que ocurra y que “existe la posibilidad de que la selección regrese al país”.

    Cabe señalar que Irán es parte del Grupo G, donde también están las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. En la fase de grupos, los persas disputarán sus partidos en Los Ángeles y Seattle.

    El no de la selección italiana

    Hace algunas semanas Paolo Zampolli, representante especial de Estados Unidos para las Alianzas Globales, planteó la idea de que Italia tomara el cupo de Irán en el Mundial tras perder el repechaje.

    He sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”, declaró el empresario italoamericano a Financial Times.

    La reacción no tardó en llegar. La embajada iraní en Italia cuestionó públicamente la propuesta. “El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos”, señaló la oficina diplomática en un mensaje difundido en su cuenta de X.

    En el mismo pronunciamiento, la representación iraní añadió: “Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos”.

    La respuesta italiana vino poco después. El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, afirmó este jueves que una ‘repesca’ de la selección italiana para el Mundial “no es oportuna” ni posible, en respuesta a la propuesta del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el país europeo sustituya a Irán en la cita mundialista.

    No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo”, respondió el ministro en medio de una ceremonia en el Palacio del Quirinal en Roma.

    Más sobre:FútbolMundialNorteamérica 2026Irán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estudiante muere tras sufrir descarga eléctrica durante clase práctica en sede de Inacap en La Granja

    Rusia tila de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski

    Hombre muere tras recibir múltiples impactos de bala en Maipú

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Estudiante muere tras sufrir descarga eléctrica durante clase práctica en sede de Inacap en La Granja
    Chile

    Estudiante muere tras sufrir descarga eléctrica durante clase práctica en sede de Inacap en La Granja

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre muere tras recibir múltiples impactos de bala en Maipú

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento
    Negocios

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento

    Estudio propone cuatro fórmulas para flexibilizar la Tasa Máxima Convencional y dar acceso al crédito a más de 200 mil personas

    Kast por Ley Lafkenche: “Se prestó para abusos inimaginables”

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    “Le devolvió el favor tras sufrir una derrota en casa”: en Brasil destacan el triunfo de Vasco sobre Audax Italiano
    El Deportivo

    “Le devolvió el favor tras sufrir una derrota en casa”: en Brasil destacan el triunfo de Vasco sobre Audax Italiano

    Adulta mayor que se emocionó tras el gol de Alexis conmueve a Sevilla y es furor en las redes sociales

    La exigencia de la selección de Irán para estar presente en el Mundial de Norteamérica 2026

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir
    Cultura y entretención

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    King África, Mr Vain y Turbo B llegan a Festival Fiebre de los 90′

    Rusia tila de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski
    Mundo

    Rusia tila de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski

    La OMS denuncia lesiones a al menos tres sanitarios en ataques contra el sur de Líbano

    Diosdado Cabello reitera que en Venezuela “no hay presos políticos”

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera