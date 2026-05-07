La exigencia de la selección de Irán para estar presente en el Mundial de Norteamérica 2026

Irán continúa con su preparación para enfrentar el Mundial de Norteamérica 2026 que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos, tal como lo confirmó hace algunas semanas Gianni Infantino.

“Por supuesto que Irán participará. Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos”, declaró el mandamás del organismo internacional.

Sin embargo, en Medio Oriente aún continúan con algunas inquietudes por la manera en la que los estadounidenses los recibirán, en especial después de los comentarios del presidente Donald Trump en el que cuestionaban su presencia, incluso llegando a ofrecer que Italia los reemplazara.

Ante esto, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Medhi Raj, comentó que “debemos recibir de la FIFA las garantías necesarias para participar en esta competición, para que no se repitan incidentes similares a experiencias pasadas”.

Al mismo tiempo, exigió respeto absoluto a la delegación mientras participan de la competencia que arrancará en poco más de un mes.

“No tendremos problema para asistir si no se produce ningún tipo de insulto, especialmente hacia las instituciones oficiales y militares del país”, afirmó.

Por cierto, Raj llegó a amenazar con retirarse en medio del torneo si llegan a ser insultados, indicando que “se dará una respuesta proporcional” a lo que ocurra y que “existe la posibilidad de que la selección regrese al país”.

Cabe señalar que Irán es parte del Grupo G, donde también están las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. En la fase de grupos, los persas disputarán sus partidos en Los Ángeles y Seattle.

El no de la selección italiana

Hace algunas semanas Paolo Zampolli, representante especial de Estados Unidos para las Alianzas Globales, planteó la idea de que Italia tomara el cupo de Irán en el Mundial tras perder el repechaje.

“He sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”, declaró el empresario italoamericano a Financial Times.

La reacción no tardó en llegar. La embajada iraní en Italia cuestionó públicamente la propuesta. “El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos”, señaló la oficina diplomática en un mensaje difundido en su cuenta de X.

En el mismo pronunciamiento, la representación iraní añadió: “Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos”.

La respuesta italiana vino poco después. El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, afirmó este jueves que una ‘repesca’ de la selección italiana para el Mundial “no es oportuna” ni posible, en respuesta a la propuesta del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el país europeo sustituya a Irán en la cita mundialista.

“No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo”, respondió el ministro en medio de una ceremonia en el Palacio del Quirinal en Roma.