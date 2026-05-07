“Una decisión, cuanto menos, polémica”: en Brasil critican la expulsión en Cruzeiro y celebran el empate ante la UC

Universidad Católica desaprovechó una gran chance para colocar un pie en los octavos de final de la Copa Libertadores. Este miércoles igualó sin goles en casa ante Cruzeiro, por la cuarta fecha de la fase de grupos, en un duelo en el que jugó casi todo el segundo tiempo con un futbolista más por la expulsión de Keny Arroyo a los 48′. Por este motivo, en Brasil sacaron cuentas alegres de su visita a la precordillera.

Los medios de ese país valoraron el empate de la Raposa. El sitio Lance publicó: “Cruzeiro superó la adversidad y obtuvo un punto como visitante ante Universidad Católica”.

Luego, añadieron: “El partido del Cruzeiro tuvo dos capítulos principales. En la primera mitad, el delantero Kaio Jorge estuvo a punto de abrir el marcador, pero no encontró el momento preciso para disparar y desperdició la oportunidad. En la segunda mitad, el partido cambió por completo con la expulsión de Arroyo”.

Medios como O Tempo Sports, de Belo Horizonte, también recalcaron el buen primer tiempo que hicieron los dirigidos por Artur Jorge: “Buscando aprovechar el buen momento de Arroyo, el equipo intentó explotar las combinaciones entre el ecuatoriano y Fagner en jugadas por los costados. Su punto débil fue la definición, lo que les impidió abrir el marcador".

Foto: Photosport.

Además, catalogaron como polémica la expulsión del ecuatoriano Arroyo: “La fase final comenzó con un incidente que influyó significativamente en el desarrollo del partido. En una decisión, cuanto menos, polémica, el árbitro Andrés Rojas expulsó al delantero del Cruzeiro, Arroyo, tras una entrada a un rival".

Por último, el sitio Hoje em día destacó la buena actuación del meta Otavio: “A pesar de estar en inferioridad numérica, Cruzeiro logró contener los ataques del equipo chileno, especialmente en el juego aéreo. El portero Otavio participó en jugadas decisivas y evitó un gol de Giani en el minuto 41 del segundo tiempo”.

Cabe destacar que en la próxima fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, Cruzeiro visitará a Boca Juniors en La Bombonera, el martes 19 de mayo. En tanto, la UC recibirá a Barcelona de Ecuador en Santiago, el jueves 21.