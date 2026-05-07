SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidenta del FA defiende rechazo opositor a megarreforma de Kast: “No es por ser obstruccionista, es ser responsable”

    Constanza Martínez además calificó de “inmoral” que el Ejecutivo no transparente que lo que se discute es “una reforma tributaria” y apuntó que “un gobierno no puede usar esa triquiñuela comunicacional”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio.

    La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió la postura de la oposición de rechazar la idea de legislar el proyecto denominado de Reconstrucción Nacional del gobierno.

    En diálogo con radio 13C, la timonel del FA descartó que el objetivo sea obstruir la megarreforma clave del Presidente José Antonio Kast y apuntó que se trata de ser responsables de cara a la ciudadanía, es específico por los ajustes tributarios que contiene.

    “No es por ser obstruccionista ni nada, sino que es ser responsable con una reforma que es extremadamente ideológica. Acá hay tres cosas que se plantean en el primer punto, que era poder bajar este impuesto corporativo, la integración tributaria y además la invariabilidad. O sea, son tres elementos que cierran la posibilidad de discutir democráticamente en cualquier contexto”, dijo.

    La timonel frenteamplista sostuvo que no se trata solo de reparos de los partidos de la oposición al proyecto misceláneo, sino que -dijo- es una iniciativa a la que le falta “un poquito más de legitimidad social, un poquito más de consenso entre la academia”.

    “También a mí me resulta un poco extraño que además se nos diga a nosotros todo el tiempo a qué estaríamos dispuestos, (la pregunta es) a qué está dispuesto el gobierno. No ha estado dispuesto ni a cambiar ni separar los proyectos y decirle a la gente que estamos discutiendo una reforma tributaria e insisten en decirle el proyecto de reconstrucción. Yo encuentro que es inmoral”, remarcó.

    Y luego agregó: “Y tener a las familias que fueron damnificadas por los incendios de la quinta región y del sur, donde además compañeros nuestros perdieron las casas, un tema muy sensible, y plantear de que la oposición estaría en desacuerdo con la reconstrucción, a mí me parece que esconde la verdad. Y creo que un gobierno no puede usar esa triquiñuela comunicacional”.

    Más sobre:Constanza MartínezMegarreformaGobiernoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fijan fecha para la formalización de Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj

    Diputada Ossandón cuestiona al PDG por restarse de acuerdo por megarreforma: “No habla bien”

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía

    Alcalde de Renca se suma a cuestionamientos al gobierno por seguridad: “Nos cuesta mucho ver cuál es el plan”

    Exdiputado Lavín opta por hermetismo ad portas de conocer decisión de tribunal sobre su prisión preventiva

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio

    Lo más leído

    1.
    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Fijan fecha para la formalización de Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj
    Chile

    Fijan fecha para la formalización de Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj

    Diputada Ossandón cuestiona al PDG por restarse de acuerdo por megarreforma: “No habla bien”

    Alcalde de Renca se suma a cuestionamientos al gobierno por seguridad: “Nos cuesta mucho ver cuál es el plan”

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio
    Negocios

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento

    CEO de Blumar, Gerardo Balbontín, por legislación pesquera: “En este momento preferiríamos que no se haga nada”

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Modelo matemático que acertó el ganador de los últimos tres Mundiales anticipa un campeón inédito
    El Deportivo

    Modelo matemático que acertó el ganador de los últimos tres Mundiales anticipa un campeón inédito

    ¿Era penal? El pisotón sobre Gary Medel que desató la furia en la UC ante Cruzeiro

    El dardo de Fernando Zampedri en la UC tras el empate ante Cruzeiro: “Estamos primeros, ¿quién pensó que iba a ser así?"

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía
    Cultura y entretención

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    Rusia tilda de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski
    Mundo

    Rusia tilda de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski

    La OMS denuncia lesiones a al menos tres sanitarios en ataques contra el sur de Líbano

    Diosdado Cabello reitera que en Venezuela “no hay presos políticos”

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera