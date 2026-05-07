Presidenta del FA defiende rechazo opositor a megarreforma de Kast: “No es por ser obstruccionista, es ser responsable”

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió la postura de la oposición de rechazar la idea de legislar el proyecto denominado de Reconstrucción Nacional del gobierno.

En diálogo con radio 13C, la timonel del FA descartó que el objetivo sea obstruir la megarreforma clave del Presidente José Antonio Kast y apuntó que se trata de ser responsables de cara a la ciudadanía, es específico por los ajustes tributarios que contiene.

“No es por ser obstruccionista ni nada, sino que es ser responsable con una reforma que es extremadamente ideológica. Acá hay tres cosas que se plantean en el primer punto, que era poder bajar este impuesto corporativo, la integración tributaria y además la invariabilidad. O sea, son tres elementos que cierran la posibilidad de discutir democráticamente en cualquier contexto”, dijo.

La timonel frenteamplista sostuvo que no se trata solo de reparos de los partidos de la oposición al proyecto misceláneo, sino que -dijo- es una iniciativa a la que le falta “un poquito más de legitimidad social, un poquito más de consenso entre la academia”.

“También a mí me resulta un poco extraño que además se nos diga a nosotros todo el tiempo a qué estaríamos dispuestos, (la pregunta es) a qué está dispuesto el gobierno. No ha estado dispuesto ni a cambiar ni separar los proyectos y decirle a la gente que estamos discutiendo una reforma tributaria e insisten en decirle el proyecto de reconstrucción. Yo encuentro que es inmoral”, remarcó.

Y luego agregó: “Y tener a las familias que fueron damnificadas por los incendios de la quinta región y del sur, donde además compañeros nuestros perdieron las casas, un tema muy sensible, y plantear de que la oposición estaría en desacuerdo con la reconstrucción, a mí me parece que esconde la verdad. Y creo que un gobierno no puede usar esa triquiñuela comunicacional”.