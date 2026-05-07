Exdiputado Lavín opta por hermetismo ad portas de conocer decisión de tribunal sobre su prisión preventiva

A diferencia de jornadas anteriores en que dialogó brevemente en el Centro de Justicia con la prensa y respondió preguntas sobre el desarrollo de la audiencia de formalización en su contra, este jueves, el exdiputado Joaquín Lavín prefirió las evasivas.

“No tengo nada que decir por el momento”, respondió a casi todas las consultas.

El esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga está siendo imputado por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

La Fiscalía Oriente y querellantes entre los que figuran la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidieron al 7° Juzgado de Garantía de Santiago que el exdiputado quede en prisión preventiva.

También se pidió la medida cautelar más gravosa para su exasesor parlamentario Arnaldo Domínguez.

Lavín, que se había mostrado confiado en un desenlace favorable para él en las primeras jornadas de la formalización que partió el lunes, reconoció que el resultado es incierto.

“No lo puedo asegurar, no es algo que dependa de mí”, señaló al ser consultado por si pensaba que se desestimaría la petición del Ministerio Público.

El juez Daniel Urrutia podría decidir este jueves o el viernes.