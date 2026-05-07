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    Menor es atacado por jauría de perros en Molina y está en riesgo vital

    El menor de 14 años fue encontrado al interior de una acequia.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de procedimiento policial. Foto: PDI.

    Al interior de una acequia, en el sector Pichingal de Molina, Región del Maule, fue encontrado un menor con heridas por mordeduras de perros en diferentes partes de su cuerpo.

    De acuerdo a la información policial preliminar, el niño fue trasladado por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) al Hospital de Curicó, donde quedó internado con diagnóstico reservado y con riesgo vital.

    Según el relato de una persona que le prestó asistencia, la víctima, mientras se desplazaba a pie por el sector, fue atacada por una jauría de perros cuya procedencia se desconoce.

    La Fiscalía del Maule dispuso diversas diligencias a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) a fin de establecer si los animales tienen dueño.

    El fin de semana, en Valparaíso, un hombre de 82 años fue atacado por una jauría de rottweilers en Laguna Verde.

    El dueño de los canes está en prisión y la cuidadora de las mascotas quedó el libertad tras ser por un cuasidelito de descuido culpable de animales feroces, con resultado de lesiones leves y graves de tres víctimas, por ataques registrados entre el 14 de abril y el 3 de mayo.

    Más sobre:PolicialTenencia responsable de mascotasJauría de perrosMolinaFiscalía del Maule

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